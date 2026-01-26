Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο

Νέες εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη επιχείρηση κατέγραψε τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης με τραγικό απολογισμό 5 γυναίκες εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Βίντεο ντοκουμέντο

<br />

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων ακόμα και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Ηχητικό ντοκουμέντο με την έκρηξη να ακούγεται από 8χλμ μακριά

Συγκεκριμένα ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε μέχρι και 8χλμ μακριά με το ηχητικό ντοκουμέντο του triakalazoom να μεταδίδει τον ήχο που άκουσαν κάτοικοι.

Στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η πόλη των Τρικάλων συγκλονίστηκε και η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης.

Από τη σφοδρότητα της έκρηξης κατέρρευσε εντελώς ένας τοίχος με αποτέλεσμα το κτίριο να χωριστεί στα δύο.

Τι ερευνά η Πυροσβεστική

Το εργοστάσιο έχει πλέον ισοπεδωθεί, ενώ η Πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου, και συγκεκριμένα προπανίου, το οποίο είναι ένα εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή.

Το προηγούμενο βράδυ πραγματοποιούνταν η κοπή της πίτας, οπότε σήμερα εργάζονταν μόνο 12 άτομα αντί για 30, με την Πυροσβεστική να ερευνά εάν τα λιγότερα άτομα επηρέασαν τη λειτουργία του εργοστασίου και αν έχει κάποια σχέση με το δυστύχημα.

Ένα ακόμα αίτιο που εξετάζεται είναι ο εμπρησμός αλλά και το εάν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο κύκλωμα ανακύκλωσης εργοστασιακών αποβλήτων.

Από την έκρηξη σώθηκαν όσοι ήταν κοντά στην έξοδο. Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά. Το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους μπαίνει στο μικροσκόπιο.