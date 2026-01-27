Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης η σορός της πέμπτης εργαζόμενης που αναζητείτο μετά την φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η σορός της πέμπτης εργαζόμενης εντοπίστηκε, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν χθες οι άλλες τέσσερις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα.

Ωστόσο, λόγω της καταστροφής που είχε σημειωθεί στο εργοστάσιο, δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν στο σημείο που βρισκόταν.

Υπενθυμίζεται ότι αγνοούνταν 5 γυναίκες εργαζόμενες που δούλευαν κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο. Οι πυροσβέστες εντόπισαν χθες αρχικά τρία πτώματα και αργότερα εντοπίστηκε και το τέταρτο.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναζητά τα ακριβή αίτια, της ισχυρής έκρηξης που προηγήθηκε της φωτιάς. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το σενάριο που επικρατεί είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους ή να υπήρξε κάποιο άλλο αίτιο το οποίο να προκάλεσε τη φονική έκρηξη.

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου. Οι 5 εργαζόμενες, βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη, ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους, η σκεπή κατέρρευσε αλλά υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό. Εκεί όπου υπάρχει τώρα κενό, εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους.

Οι εργαζόμενες, που έχασαν τη ζωή τους, είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια, έτσι ώστε να μπορούν την ημέρα να φροντίσουν τα παιδιά τους.

Όπως φαίνεται, οι εργαζόμενοι που σώθηκαν βρίσκονταν πολύ κοντά στην έξοδο και έτσι πρόλαβαν να βγουν.

Εντός της ημέρας το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας για τον έλεγχο πριν το δυστύχημα

Στο μεταξύ, μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, που σήμερα έχει προκηρύξει απεργία στο νομό, μετέβησαν στα γραφεία της περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, για να καταθέσουν και επίσημα αίτημα να δοθεί το πόρισμα της επιθεώρησης από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» λίγους μήνες πριν να σημειωθεί το εργατικό δυστύχημα.

Να σημειωθεί πως ο έλεγχος της επιθεώρησης εργασίας είχε πραγματοποιηθεί μετά από αίτημα του ΕΚ, κατά τον οποίο είχαν τονιστεί παρατηρήσεις σε ότι αφορά τον μηχανισμό ανίχνευσης διαρροής αερίων κ.ά.

Κατά την συνάντηση ο εκπρόσωπος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε ότι το πόρισμα που είχε καταγραφεί θα κοινοποιηθεί εντός της ημέρας.

Επιπλέον, αντιπροσωπεία του ΕΚ Τρικάλων θα συναντηθεί με την εισαγγελία, προκειμένου να αιτηθεί να συμπεριληφθεί τεχνικός πραγματογνώμονας που θα εκπροσωπεί το Εργατικό Κέντρο στη διαδικασία έρευνας των αιτιών του εργατικού δυστυχήματος στη μποκοτοβιομηχανία.