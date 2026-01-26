Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στις 6.00 μ.μ. στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων, μετά από πρόσκληση του Εργατικού Κέντρου, με αφορμή την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της βιομηχανίας Βιολάντα που στοίχησε τη ζωή σε πέντε γυναίκες.

Υπενθυμίζεται πως το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει προκυρήξε για αύριο Τρίτη (27/1), 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα στην περιοχή των Τρικάλων, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτίων της τραγωδίας.

Συγκέντρωση στο κέντρο των Τρικάλων

Η κοινωνία των Τρικάλων και τα μέλη του Εργατικού Κέντρου της πόλης δηλώνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τα θύματα και τις οικογένειες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, αυστηρότερη εποπτεία των βιομηχανικών μονάδων και συχνότερους ελέγχους για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Όπως κατάγραψε το trikalaola το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι εργαζομένων και συλλογικότητες, αλλά και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, Γιώργος Καπράνας.

Απο την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων Δημήτρης Αρμάγος απηύθυνε κάλεσμα στους εργαζόμενους για μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στη πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Μετά τις ομιλίες, η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων.