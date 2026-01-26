«Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα» – Συλλυπητήρια για την τραγωδία στα Τρίκαλα από την αμερικανική πρεσβεία
Η πρεσβεία των ΗΠΑ με μήνυμά της στα social media εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων
Τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων της φωτιάς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κοινοποιήθηκε από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρεται:
«Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».
Το πιθανότερο σενάριο
Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο εργοστάσιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο του κτιρίου. Οι 5 εργαζόμενες, βρίσκονταν στο σημείο που η ισχυρή έκρηξη, ισοπέδωσε εντελώς τους τοίχους, η σκεπή κατέρρευσε αλλά υποχώρησε και το πάτωμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό
Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.
