Μητσοτάκης για δυστύχημα στα Τρίκαλα: Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Πυροσβεστική ερευνά τα αίτια της τραγωδίας στα Τρίκαλα, ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν.
Από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή του τέσσερις εργαζόμενες και μία ακόμη αγνοείται, ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Δυστυχώς η ημέρα ξεκίνησε στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, σε μια σύγχρονη μονάδα τροφίμων» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας: «Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων».
«Να αποδοθούν ευθύνες»
Ο πρωθυπουργός εξέφρασε και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τα συλλυπητήρια στους συγγενείς των εργαζομένων που βρήκαν τραγικό θάνατο από τη φωτιά, προσθέτοντας ότι «κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αναλογούν».
Ακύρωσε εκδήλωση ο Κωστής Χατζηδάκης
Στην ακύρωση της κοπής της πίτας στο πολιτικό του γραφείο, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, προχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των τραυματιών και της αγνοούμενης» τόνισε στη σύντομη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
