Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια
Πορεία σε κεντρικούς δρόμους στα Τρίκαλα πραγματοποίησαν πολίτες το πρωί της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, μετά το εργατικό δυστύχημα με πέντε νεκρές εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.
Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με σχετική ανακοίνωση είχε απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες.
«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, για την τραγωδία.
Παράλληλα, πριν την έναρξη της πορείας στα Τρίκαλα, σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών.
Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για την τραγωδία στη Βιολάντα
Την κήρυξη τριήμερου πένθους στη Θεσσαλία για τα πέντε θύματα της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», αποφάσισε το περιφερειακό συμβούλιο.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις της περιφέρειας.
Αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας θα παραστεί στις εξόδιους ακολουθίες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των πέντε θυμάτων της τραγωδίας, στην πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας.
- Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων
- Μια νύχτα μόνο: Από το πάθος στο «αντίο»
- Βιολάντα: Οι πέντε γυναίκες θύματα της ανείπωτης τραγωδίας
- Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
- Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
- Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
- Είχε πρόγραμμα: Έβαλε γκολ, του πέταξαν μπύρα, ήπιε… τζούρα και πανηγύρισε! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις