Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Πορεία σε κεντρικούς δρόμους στα Τρίκαλα πραγματοποίησαν πολίτες το πρωί της Τρίτης, 27 Ιανουαρίου, μετά το εργατικό δυστύχημα με πέντε νεκρές εργαζόμενες στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με σχετική ανακοίνωση είχε απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες.

«Φτάνει πια. Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους», ανέφερε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, για την τραγωδία.

Παράλληλα, πριν την έναρξη της πορείας στα Τρίκαλα, σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, διαβάστηκαν τα ονόματα των πέντε νεκρών εργατριών.

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για την τραγωδία στη Βιολάντα

Την κήρυξη τριήμερου πένθους στη Θεσσαλία για τα πέντε θύματα της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», αποφάσισε το περιφερειακό συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους οι σημαίες στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις της περιφέρειας.

Αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας θα παραστεί στις εξόδιους ακολουθίες, ενώ θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των πέντε θυμάτων της τραγωδίας, στην πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας.