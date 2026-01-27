Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ έκανε η είδηση της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα και ο θάνατος πέντε εργατριών.

Το Reuters, η DW, το BBC, το ABC News, το CBS ανέφεραν την είδηση από χθες σημειώνοντας ότι προς το παρόν η αιτία που οδήγησε στην έκρηξη δεν έχει γίνει γνωστή.

«Η μεγαλύτερη εργατική ένωση της Ελλάδας, η ΓΣΕΕ, δήλωσε ότι τα τέσσερα θύματα ήταν γυναίκες και απαίτησε διεξοδική διερεύνηση του περιστατικού», αναφέρει μεταξύ άλλων το Reuters και προσθέτει:

«Η ισχυρή έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότατα οφειλόταν σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία που συνέλεξαν οι ειδικοί. Η έρευνά τους, υπό την επίβλεψη εισαγγελέα, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες».

Για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα γράφουν πολλά γερμανικά μέσα, μεταξύ αυτών και το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND), αναφέρει η DW.

«Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη θεσσαλική πόλη των Τρικάλων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, μία ακόμα γυναίκα εξακολουθεί να αγνοείται και αναζητείται στα ερείπια (σ.σ. πλέον η σορός της πέμπτης εργάτριας έχει επίσης εντοπιστεί), ενώ έξι άτομα τραυματίστηκαν. Η δε Βιολάντα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραγωγούς ζαχαρωδών προϊόντων στην Ελλάδα».

Αναρτήσεις σε διεθνή ΜΜΕ

