Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»
27 Ιανουαρίου 2026, 18:55

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι εργαζόμενοι που είδαν τις πέντε συναδέλφους τους να χάνονται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι ίδιοι να σώζονται από καθαρή τύχη

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Εργαζόμενοι που σώθηκαν από την ισχυρή έκρηξη και στενοί συγγενείς τους περιγράφουν στο Live News τις στιγμές απόλυτου τρόμου.

Όταν τα πάντα στην πτέρυγα που σημειώθηκε η ισχυρότατη έκρηξη άρχισαν να καίγονται σε θερμοκρασίες άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου.

Σώθηκε από θαύμα

«Τέσσερις παρά ήταν. Αφού άκουσε όλη η περιοχή την έκρηξη. Ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε πάρα πολύ. Αφού είδα τη φωτιά δίπλα, τη φωτιά και το ‘μπαμ’ που έπεσαν κάτω και ευτυχώς δεν χτύπησαν κεφάλια και αυτά να χάσουν τις αισθήσεις τους και να μην μπορούν να βγουν», είπε μητέρα υπαλλήλου.

Η κόρη της σώθηκε από θαύμα. Κανονικά, όπως μας λέει η μητέρα της, θα βρισκόταν στο σημείο που στέκονταν τα 5 θύματα της τραγωδίας.

«Η κόρη μου θα ήταν στο πόστο. Άλλαξαν πόστο γιατί έλειπαν δύο γυναίκες. Ήταν 3 άντρες και 4 γυναίκες στο σημείο που ήταν η κόρη μου. Και οι 5 γυναίκες ήταν λίγα μέτρα πιο εκεί. Ήταν στο σημείο, απλά δεν ήταν στο ακριβές σημείο που κάηκαν οι 5 γυναίκες».

Η τύχη του παιδιού της ήταν διπλή. Καθώς όχι μόνο δεν βρισκόταν κοντά στις πέντε γυναίκες που σκοτώθηκαν, αλλά μετά την έκρηξη βρέθηκε μέσα σε ένα σημείο που της παρείχε προστασία.

«Ξαφνικά, οι γυναίκες αυτές, ήταν πολύ κοντά στο σημείο που άνοιξε το πάτωμα, και η φλόγα μαζί πάνω. Έπεσαν όλοι κάτω στο πάτωμα. Άνοιξε η τρύπα αυτή και οι γυναίκες που ήταν γύρω από αυτήν, έπεσαν μέσα στο υπόγειο. Με την έκρηξη και το τράνταγμα πέσανε κάτω και πέσανε τα υλικά πάνω τους. Πέσανε τα πάνελ και τους πλάκωσαν».

«Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Μητέρα διασωθείσας μιλά για στην εκπομπή για το πώς είναι η κόρη της μετά τα όσα συνέβησαν και αντίκρυσε. Όπως λέει, βρίσκεται ακόμα σε σοκ με την ίδια να εκτιμά πως θα χρειαστεί να εξεταστεί από ψυχολόγο.

«Αυτό ήταν το τρίτο τραύμα σε εμένα, στη ζωή μου. Είχε φύγει ο άντρας μου, το 2007 από καλπάζοντα σε 22 ημέρες, μόλις κάνω το μνημόσυνο, στον χρόνο του άντρα μου, χάνω την κόρη μου σε τροχαίο 24 χρονών και τώρα ήταν το τρίτο αυτό που μου έγινε. Η κόρη μου είναι σε σοκ, δεν θυμάται, έχει καρούμπαλα πίσω στο κεφάλι της, η μύτη της έχει αιμορραγία, της βάλανε γάζες, αυτά, δεν μπορούσε καθόλου να κοιμηθεί χθες. Πονάει μπροστά στο στήθος, έβγαλε αξονικές τέτοια αλλά δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου. Την πονάει αλλά είναι σε σοκ.

»Δεν ήταν έξω, όλες μέσα ήταν, ήταν οι 4 γυναίκες μαζί ήταν στην ταινία. Αυτή που την βρήκαν σήμερα, ήταν στην σοκολάτα και οι τρεις οι άλλες ήταν μαζί εκεί μέσα και μετά σε δυο λεπτά θα άλλαζαν να πάνε αυτές οι 3 εκεί και να πάνε οι άλλες πίσω, για 2 λεπτά. Είναι σοκ μεγάλο, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Έχει ένα μικρό παιδί 5 χρονών, έχει μία κόρη, σπουδάζει στον Βόλο, είναι δεύτερη χρονιά που σπουδάζει. Είναι μόνη της, με τα παιδιά της, δεν την βοηθάει κανένας, ό,τι μπορώ εγώ να την βοηθήσω και ο εαυτός της. Όταν μου το είπε, ήμουν σε σοκ, ήρθα έξω στην αυλή και έλεγα που να πω τον πόνο μου, άλλα δάκρυα δεν έχω, στέρεψαν τα δάκρυα μου τώρα. Η κόρη μου θέλει στήριξη από ψυχολόγο».

«Λαμπάδα θα ανάψω για τη σωτήρια της μάνας μου»

Η κόρη μιας τρίτης υπαλλήλου που σώθηκε, έχει συνειδητοποιήσει πως η μητέρα της είναι ζωντανή, επειδή έτυχε να βρίσκεται κοντά στην έξοδο.

«Έκρηξη έγινε, σβήσανε τα φώτα και μετά έπεσε κάτω, δεν θυμάται και πολύ καλά και θυμάται ότι άκουγε την Ελένη. Ήταν πιο κοντά στην έξοδο η μαμά μου και έπρεπε να προσπεράσουν ένα πάνελ για να μπορέσουν να βγουν από το εργοστάσιο. Γιατί από την έκρηξη, είχαν μπροστά ταινίες, γιατί γύριζαν τα κουλούρια, τα μάζευαν και έπρεπε να φύγουν, να τα προσπεράσουν».

Με τις 5 γυναίκες που σκοτώθηκαν, η μητέρα της είχε οπτική επαφή κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

«Δεν ήταν μαζεμένες, κάπως ήταν στη σειρά. Ήταν η μαμά μου σε ένα σημείο, οι άλλες δύο ήταν πιο κοντά και πιο κάτω ήταν οι άλλες κοπέλες που χάθηκαν, πιο μέσα. Μου είπε ότι ακούστηκε η έκρηξη και μετά έσβησαν όλα, δεν υπήρχαν ούτε φώτα ούτε τίποτα».

Μετά την έκρηξη, ο ένας, όπως της είπε η μητέρα της, προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλο. Η κάθε στιγμή έμοιαζε αιώνας για τους παγιδευμένους υπαλλήλους.

«Τους φώναζαν και βγήκαν και βοηθούσαν η μία την άλλη. Ήταν τα αγόρια από το εργοστάσιο, που έχουν πιο υπεύθυνη θέση κάπως και αυτοί ήταν προς τα έξω. Τους άνοιξαν μετά την πόρτα και βγήκαν, τους φώναζαν».

Μέσα στον πόνο για τις απώλειες συναδέλφων τους, οι τραυματισμένοι υπάλληλοι περιμένουν να μάθουν τα αίτια της φονικής έκρηξης.

«Έχει κάτι μικρούς τραυματισμούς μόνο. Λαμπάδα θα ανάψω όχι απλά ένα κεράκι. Μου είπε ότι σίγουρα θα πούνε για το αέριο, ότι μύριζε μερικές φορές, χθες δεν μύριζε».

«Δεν μύριζε τίποτα», υποστηρίζει εργαζόμενη στο εργοστάσιο

Ωστόσο, υπάλληλος του εργοστασίου, μιλώντας στο Live News για το εργοστάσιο, λέει πως ήταν σύγχρονο και κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μάλιστα, αναφέρει πως δεν είχαν μυρίσει κάτι, αλλιώς θα είχαν ενημερώσει για διαρροή.

«Δεν μύριζε κάτι, αν το είχαμε καταλάβει θα το είχαμε πει στους υπεύθυνους, δεν μύριζε κάτι, δεν καταλάβαμε κάτι και γι’ αυτό δουλεύαμε άνετα. Δεν μύριζε κάτι. Οι ασφάλειες, όλα, οι πυρασφάλειες όμως ήταν… Το εργοστάσιο ήταν πιο τέλεια, δεν γίνεται παιδιά. Πιο τέλεια… Σύγχρονο εργοστάσιο, τα μηχανήματα τέλεια, γι’ αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς, γιατί εμείς δουλεύαμε μέσα. Καθαριότητα; Όχι απλά καθαρισμένο, γλειμμένο το εργοστάσιο. Από όλες τις πλευρές, από παντού, παντού, από τα μηχανήματα, τις ανιχνεύσεις; Πάντα υπήρχαν έλεγχοι και πρόσφατοι, πάντα, πάντα, δεν υπήρχε. Δεν νομίζω να υπήρξε κάποιος εργαζόμενος, να πάει να κάνει κάποια καταγγελία, ανώνυμη ή επώνυμη και να δουλεύει στην ‘’Βιολάντα’’».

Η υπάλληλος συνεχίζει λέγοντας πως τα θύματα της τραγωδίας είχαν παρευρεθεί στην κοπή της πίτας.

«Ήταν η ομάδα μου, η ομάδα μου, τα κορίτσια μου. Εκεί θα ήμουν και εγώ μαζί τους, αν δεν είχα την άδεια, εκεί θα ήμουν. Ναι, ναι με τα κορίτσια(είχαμε πάει στην κοπή), βγάλαμε και φωτογραφίες, χορέψαμε, γελάσαμε, περάσαμε όμορφα, τέλεια. Χορεύαμε με τα αφεντικά μας, όλοι μαζί, περάσαμε τέλεια, τέλεια. Τι ήταν αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Φύγαμε, εγώ στο σπίτι μου, τα κορίτσια στο σπίτι τους, κοιμηθήκαν λίγο, για να πάνε το βράδυ 23.30 η ώρα στην δουλειά τους. Τι έγινε από εκεί και πέρα κανείς δεν ξέρει».

Έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Σώθηκαν, όπως επαναλαμβάνουν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας, όσοι είχαν βγει για διάλειμμα ή όσοι στέκονταν κοντά στην έξοδο της πτέρυγας του εργοστασίου.

Η περιγραφή εργαζομένου που σώθηκε

Ένας από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από τη φονική έκρηξη μιλώντας στην εκπομπή λέει πως νιώθει τύψεις που εκείνος σώθηκε.

«Τους φώναξα βγείτε έξω και προλάβαμε να βγούμε. ‘Ήμουν μέσα αλλά για 30 δευτερόλεπτα δεν ήμουν στο σημείο που έγινε η έκρηξη που ήταν τα πέντε κορίτσια. Ούτε αλεύρια είχε στο υπόγειο ούτε ζάχαρες γιατί ακούω διάφορα. Ήταν ένα παλιό υπόγειο. Οι τέσσερις γυναίκες ήταν σε κοντινή απόσταση λόγω πόστων. Η κοπέλα που βρέθηκε η πέμπτη ήταν γύρω στα δεκαπέντε μέτρα σε άλλο πόστο. Η έκρηξη έγινε στο σημείο που ήταν τα κορίτσια. Λένε έγινε συσσώρευση αερίου για να γίνει τέτοια… Τελευταία δεν μας μύριζε τίποτα. Οι απόψεις διίστανται. Άλλες κοπέλες μύριζαν, άλλες μύριζαν από το μπάνιο. Δεν έπεσε την αντίληψή μου, πριν από μέρες μου μύριζε αλλά δεν ήταν τόσο έντονο».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
