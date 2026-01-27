Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με πέντε εργαζόμενες γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους.

Όλα τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της έκρηξης μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Το Live News παρουσίασε ακόμα ένα βίντεο ντοκουμέντο, αλλά και αποκλειστικές φωτογραφίες από το εσωτερικό του εργοστασίου μετά την έκρηξη.

<br />

Τα σενάρια για την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη. Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο. Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Ως βασικό σενάριο εξετάζεται αυτό της «βίαιης έκρηξης»: Να υπήρξε, δηλαδή, διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα (θα μπορούσε να ήταν ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη) να προκλήθηκε η έκρηξη. Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια.

Ωστόσο υπάρχουν αρκετά ερωτήματα εάν αυτό το σενάριο ισχύει.

-Γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο;

-Υπήρχαν ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία;

-Πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων;

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας και Εργασίας, το 2025 είχαν γίνει 4 επισκέψεις στη βιομηχανία από την Επιθεώρηση Εργασίας, καταγράφοντας παρατηρήσεις μόνο για τη θερμική καταπόνηση των εργαζόμενων. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, δεν είχε παρατηρηθεί κάποιο πρόβλημα.

Οι πληροφορίες πάντως λένε πως σε πιθανή διαρροή το προπάνιο μυρίζει σαν χαλασμένο αβγό οπότε εύκολα θα γινόταν αντιληπτό. Την ίδια ώρα, τα σωματεία ζητούν να μπει δικός τους πραγματογνώμονας και προκήρυξαν απεργία.

<br />

Μελέτη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας είχε καταθέσει στην Πυροσβεστική η βιομηχανία «Βιολάντα

Μελέτη για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο στην Πυροσβεστική, η βιομηχανία «Βιολάντα». Όπως φαίνεται πιθανώς ήθελαν να ενισχύσουν κάτι στα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή η μελέτη φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα. Τα συστήματα ασφαλείας σε ένα τέτοιο εργοστάσιο θα έπρεπε να είναι τα εξής:

-Αισθητήρες ανίχνευσης προπανίου

-Βαλβίδα φλόγας

-Ειδικό σύστημα εξαερισμού για να μην γίνεται εκρηκτικό το μείγμα προπανίου και ατμοσφαιρικού αέρα

Ερώτημα αποτελεί εάν αυτά τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούσαν το μοιραίο βράδυ.