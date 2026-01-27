Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα που σημειώθηκε η φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες, προχώρησαν αργά το απόγευμα της Τρίτης οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθησαν επίσης και δύο στελέχη του εργοστασίου μπισκότων. Πρόκειται για τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας.

Και οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων.

Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.»

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη. Παράλληλα από το πρωί ξεκίνησαν και οι καταθέσεις μαρτύρων.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει μεταξύ άλλων και το σύστημα πυρασφάλειας του εργοστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συλλέγουν κρίσιμα στοιχεία από τον χώρο της τραγωδίας. Στόχος, είναι η πλήρης αποσαφήνιση των συνθηκών και των ακριβών αιτίων που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Διαρροή προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου.

Επίσης και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Για τις εξελίξεις αναμένονται ανακοινώσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα.