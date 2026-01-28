newspaper
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 15:45

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Πολύμηνη διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» - Καταγγελίες για έντονη μυρωδιά υγραερίου που αγνοήθηκαν

Σύνταξη
Spotlight

Πολύμηνη διαρροή προπανίου, εξαιρετικά μεγάλες συγκεντρώσεις του εν λόγω αερίου κάτω από το έδαφος και σπινθήρας οδήγησαν στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Αναλυτικά: «Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος. Η διαρροή ήταν πολύμηνη, καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Ιανουαρίου 2026 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εργοστάσιο βιομηχανίας τροφίμων με την επωνυμία «Βιολάντα», το οποίο βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 13 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 1 βραχιονοφόρο όχημα, 9 βοηθητικά οχήματα, 2 ομάδες της ΕΜΑΚ (μία από την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας και μία από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας), καθώς και 1 ομάδα Drone. Συνολικά έλαβαν μέρος 53 πυροσβεστικοί υπάλληλοι.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν δύο υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από τις πρώτες στιγμές, υπό τον συντονισμό και τη φυσική παρουσία της Εισαγγελέως Τρικάλων, ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες επιχειρησιακές και ανακριτικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το τοπικό Ανακριτικό Γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας, την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και με δύο πραγματογνώμονες.

Την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς, το εργοστάσιο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, καθώς λειτουργεί σε 24ωρη βάση, και στο χώρο εργάζονταν 13 άτομα, εκ των οποίων 4 άνδρες και 9 γυναίκες. Μετά την εκδήλωση του συμβάντος, 8 άτομα (4 άνδρες και 4 γυναίκες) εξήλθαν από το εργοστάσιο. Από αυτούς, 3 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και 3 άτομα μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, ενώ τα υπόλοιπα 2 άτομα μεταφέρθηκαν στις οικίες τους.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης του συμβάντος συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, παρουσία του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Τρικάλων, του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και του Συντονιστή Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας. Παράλληλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι ανακριτικές Αρχές, καθώς και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.

Από τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού και παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέβησαν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων πέντε (5) εργαζομένων, οι οποίες ήταν γυναίκες. Περί ώρα 07:55 π.μ. εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί, ενώ περί ώρα 08:10 π.μ. εντοπίστηκε τρίτη σορός. Περί ώρα 12:00 μ.μ. εντοπίστηκε τέταρτη σορός, ενώ την 27η Ιανουαρίου 2026 εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός.

Παράλληλα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ενεργοποιήθηκε άμεσα στο χώρο η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με τη μετάβαση ειδικού κλιμακίου ερευνητών. Εντός του πρώτου δωδεκαώρου το κλιμάκιο αυτό ενισχύθηκε με δύο επιπλέον κλιμάκια υπό τον επικεφαλής της ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο της πλήρους και μεθοδικής διερεύνησης των αιτιών του περιστατικού, καθώς και της πλήρους διασφάλισης του χώρου και των στοιχειών του συμβάντος.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του.

Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.

Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, την 27η Ιανουαρίου 2026 συνελήφθησαν τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις που σχετίζονται με αδικήματα ανθρωποκτονίας από αμέλεια, βαριών σωματικών βλαβών κατά συρροή, εμπρησμού και έκρηξης, στον χώρο της επιχείρησης στη Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελέως Τρικάλων.

Όλες οι προβλεπόμενες διερευνητικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος καθώς και η προανακριτική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη».

Στα δικαστήρια ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Εν τω μεταξύ, λίγο μετά τις 14:35 το μεσημέρι, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία μεγάλης αυτοκινητοπομπής –στην οποία συμμετείχαν και οχήματα με στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας– πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος της μοιραίας βάρδιας.

Οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν στα δικαστήρια μέσα σε εξαιρετικά βαρύ κλίμα, στον απόηχο της πολύνεκρης τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες και βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Οι εισαγγελικές αρχές «ξεσκονίζουν» τον φάκελο της υπόθεσης, εστιάζοντας τόσο στις συνθήκες της φονικής ανάφλεξης όσο και στα μέτρα ασφαλείας που, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν τηρήθηκαν.

Η φονική έκρηξη και οι καταγγελίες

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε αιφνιδιαστικά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, προκαλώντας κατάρρευση της οροφής και του δαπέδου και οδηγώντας στον θάνατο πέντε γυναίκες

Από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, συγγενείς των θυμάτων προχώρησαν σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες αναφορές έντονης μυρωδιάς υγραερίου που –όπως υποστηρίζουν– δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της αδελφής της Έλενας Κατσαρού, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωτιά. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενες κατήγγελλαν συχνά έντονη μυρωδιά υγραερίου στους χώρους του εργοστασίου, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα.

«Η αδερφή μου πήγε στο εργοστάσιο να δουλέψει, αλλά την έκαψαν. Όλες οι κοπέλες που δούλευαν εκεί, μαζί και η μητέρα μου που ήταν προϊσταμένη πρωινής βάρδιας, έλεγαν ότι μυρίζει υγραέριο. Μύριζαν οι τουαλέτες, τα σιφώνια, σε σημείο που δεν μπορούσαν να πάνε και έκλειναν τις μύτες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως καταγγέλλει, οι αναφορές αυτές ήταν γνωστές τόσο στον υπεύθυνο όσο και στη διοίκηση του εργοστασίου. «Το έλεγαν στον υπεύθυνο, το ήξερε και το αφεντικό και έλεγε να το φτιάξουν, αλλά δεν γινόταν τίποτα», σημείωσε.

Παράλληλα, η ίδια έκανε λόγο και για συχνά εργατικά ατυχήματα που –όπως υποστηρίζει– δεν δηλώνονταν ποτέ επίσημα. «Στο Νοσοκομείο Τρικάλων πήγαιναν πολλά περιστατικά με σπασμένα ή κομμένα δάχτυλα και χτυπημένα χέρια, αλλά δεν τα δήλωναν ως εργατικά ατυχήματα», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αγάπη Μπουνόβα, ένα ακόμη θύμα της τραγωδίας, η οποία στο παρελθόν είχε τραυματιστεί σοβαρά από μηχάνημα.

Κλείνοντας, τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι «όλες έλεγαν ότι μύριζε», πολλές εργαζόμενες φοβούνται να καταθέσουν. «Δεν θα πάνε να μιλήσουν γιατί φοβούνται».

