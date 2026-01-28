Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα

Στις 8 Ιανουαρίου 2026 η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Έργων Ελλάδος, δημοσίευσε, όπως κάνει συστηματικά, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα του 2025. Κατέγραψε 201 θανάτους και πάνω από 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς – αριθμός ρεκόρ. H ΟΣΕΤΕΕ κάνει λόγο για «εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στους χώρους εργασίας». Τα εργατικά σωματεία έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι λόγω εντατικοποίησης, έλλειψης μέτρων αλλά και προληπτικών ελέγχων για υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, «οι χώροι δουλειάς μετατρέπονται σε κοιλάδες των Τεμπών».

Από την πρώτη στιγμή το Μαξίμου έσπευσε να απαξιώσει την έρευνα, χωρίς καν να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτήν. Σε σχετικό σημείωμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών παρέπεμψε σε αρκετά παλαιότερη έκθεση της Εurostat, που καλύπτει την περίοδο 2018-2022, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι η 4η χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Ανυπαρξία ουσιαστικής πρόληψης

Δυστυχώς, δεν μπορούμε παρά να κάνουμε τον συνειρμό με το 2023, όταν ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, διαβεβαίωνε ότι τα τρένα της Ελλάδας είναι τα πλέον ασφαλή, λίγες μέρες πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των 57 νεκρών στα Τέμπη.

Υπενθυμίζουμε ότι και τότε τα σωματεία των σιδηροδρομικών είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στα ελληνικά τρένα και προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο δυστυχήματος.

Αντίστοιχα, το 2026, λίγες μέρες πριν το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, ο υφυπουργός Εργασίας κ. Καραγκούνης, ανάρτησε βίντεο στο tiktok, όπου λίγο πολύ είπε ότι είμαστε από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ, σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Τους ισχυρισμούς του διαψεύδουν κατηγορηματικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας, μέσω του Συλλόγου τους. «Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις, αλλά με ανθρώπινες ζωές, τραυματισμούς και οικογένειες που πληρώνουν το κόστος της ανυπαρξίας ουσιαστικής πρόληψης», δηλώνουν.

Τα «αόρατα» εργατικά δυστυχήματα

Η ανακοίνωση, την οποία παρουσίασε στη Βουλή η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Τα δεδομένα του 2025 για τα εργατικά ατυχήματα, αποκαλύπτουν μια μαύρη χρονιά για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία». Οι εργαζόμενοι παραπέμπουν επίσης στην έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ, που δεν καταδέχεται καν να πει το ονόμά της ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Σύμφωνα με την Eurostat, στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις το 30% – 40% των εργατικών ατυχημάτων , καθώς μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων (αγρότες, ναυτικοί, εργαζόμενοι σε λατομεία και μαρμαράδικα) εξαιρούνται από την καταγραφή. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε δηλωμένο εργατικό ατύχημα υπάρχουν τουλάχιστον δύο που δεν δηλώνονται ποτέ».

«Το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να υποβαθμίσει τα μεγέθη, περιορίζοντας τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών δυστυχημάτων σε 48 θύματα και αποδίδοντας μεγάλο μέρος τους σε αυτοαπασχολούμενους». Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για στοιχεία του 2024, όταν η ΟΣΕΤΕΕ είχε καταγράψει 149 θανατηφόρα δυστυχήματα. Για το 2025 δεν υπάρχουν ακόμα οριστικά στοιχεία, ενώ τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν το 2023.

Τραγική υποστελέχωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας

Μία από τις αιτίες για την υποκαταγραφή των ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς είναι η τραγική υποστελέχωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας. Για τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα (πάνω από 970.000 σύμφωνα με το ΓΕΜΗ), υπάρχουν μόλις 233 Επιθεωρητές Εργασίας.

Στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας (ΤΕΑΥΕ), διαθέτει μόλις τέσσερις επιθεωρητές, που είναι υπεύθυνοι για πάνω από 12.000 επιχειρήσεις – χωρίς να υπολογίζονται τα οικοδομοτεχνικά έργα. «Με περίπου 600 ελέγχους τον χρόνο, χρειάζονται δεκαετίες για να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις έστω και μία φορά», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας.

Επίδειξη αμοραλισμού από το Μαξίμου

Αν και η κυβέρνηση έδειξε εξαρχής την περιφρόνησή της για τα σωματεία των εργαζομένων, απαξιώνοντας την έρευνα για τα εργατικά ατυχήματα ως «σπέκουλα», μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα πραγματικά ξεπεράστηκε κάθε μέτρο.

Είναι εξοργιστικά και χυδαία όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΣΚΑΙ, για τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Αντί να σκύψει με σεβασμό και συντριβή πάνω από τα θύματα, αντί να ακούσει με προσοχή τις πολύ σοβαρές καταγγελίες των Εργατικών Κέντρων, των επιστημόνων, των ίδιων των Επιθεωρητών Εργασίας, έσπευσε – άλλη μια φορά – να μιλήσει για «εργαλειοποίηση» της τραγωδίας.

Έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει «κίνημα τυμβωρύχων» όσους μιλάνε για την έλλειψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στην Ελλάδα και «δήθεν influencers» όσους παρουσιάζουν τα στοιχεία των εμπειρογνωμόνων. Δεν ντράπηκε να κάνει λόγο για «πολιτικούς απατεώνες», και μάλιστα «τους μεγαλύτερους καθ ’όλη την ιστορία της ανθρωπότητας», που «κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες», υποβοηθούμενοι από τα ΜΜΕ. Δηλαδή όλοι όσοι φωνάζουν εδώ και χρόνια – και όχι τώρα – για την ανάγκη να μπει τέλος στις «ανθρωποθυσίες στους χώρους εργασίας», όσοι πενθούν τους νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους τους, είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση καριερίστες και απατεώνες.

Θα ήταν γελοίο αν δεν ήταν τρομαχτικό. Δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές. Την ίδια ακριβώς γκεμπελική ρητορική χρησιμοποίησε η κυβέρνηση απέναντι σε όσους ζήτησαν και ζητούν ακόμα δικαιοσύνη για τα θύματα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και απόδοση ευθυνών για όσους άφησαν να συμβεί η προαναγγελθείσα τραγωδία. Το μόνο που θα μπορούσε να απαντήσει κανείς σε όσους έχουν αναλάβει το άχαρο έργο να μεταφέρουν και αναπαράγουν χωρίς αιδώ την κυβερνητική εκστρατεία λάσπης, θα ήταν να τους συμβουλεύσει να κρατήσουν μπροστά τους έναν καθρέφτη. Ίσως θα έβλεπαν καλύτερα το πρόσωπο της πολιτικής απάτης και τυμβωρυχίας.