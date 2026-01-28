newspaper
Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα
Ελλάδα 28 Ιανουαρίου 2026, 21:47

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» όσους ζητάνε να μη θρηνήσουμε άλλα εργατικά δυστυχήματα

Η κυβέρνηση αποκαλεί «τυμβωρύχους» και «πολιτικούς απατεώνες» όσους καταγράφουν τα εργατικά δυστυχήματα και ζητάνε μέτρα πρόληψης. Την διαψεύδουν με στοιχεία οι εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚείμενοΑφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Στις 8 Ιανουαρίου 2026 η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Έργων Ελλάδος, δημοσίευσε, όπως κάνει συστηματικά, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα του 2025. Κατέγραψε 201 θανάτους και πάνω από 332 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς – αριθμός ρεκόρ. H ΟΣΕΤΕΕ κάνει λόγο για «εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στους χώρους εργασίας». Τα εργατικά σωματεία έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι λόγω εντατικοποίησης, έλλειψης μέτρων αλλά και προληπτικών ελέγχων για υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, «οι χώροι δουλειάς μετατρέπονται σε κοιλάδες των Τεμπών».

Από την πρώτη στιγμή το Μαξίμου έσπευσε να απαξιώσει  την έρευνα, χωρίς καν να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτήν. Σε σχετικό σημείωμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών παρέπεμψε σε αρκετά παλαιότερη έκθεση της Εurostat, που καλύπτει την περίοδο 2018-2022, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα είναι η 4η χώρα με τα λιγότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.

Ανυπαρξία ουσιαστικής πρόληψης

Δυστυχώς, δεν μπορούμε παρά να κάνουμε τον συνειρμό με το 2023, όταν ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, διαβεβαίωνε ότι τα τρένα της Ελλάδας είναι τα πλέον ασφαλή, λίγες μέρες πριν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των 57 νεκρών στα Τέμπη.

Υπενθυμίζουμε ότι και τότε τα σωματεία των σιδηροδρομικών είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στα ελληνικά τρένα και προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο δυστυχήματος.

Αντίστοιχα, το 2026, λίγες μέρες πριν το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, ο υφυπουργός Εργασίας κ. Καραγκούνης, ανάρτησε βίντεο στο tiktok, όπου λίγο πολύ είπε ότι είμαστε από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ, σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Τους ισχυρισμούς του διαψεύδουν κατηγορηματικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην Επιθεώρηση Εργασίας, μέσω του Συλλόγου τους. «Η πραγματικότητα στους χώρους δουλειάς δεν μετριέται με επικοινωνιακές δηλώσεις, αλλά με ανθρώπινες ζωές, τραυματισμούς και οικογένειες που πληρώνουν το κόστος της ανυπαρξίας ουσιαστικής πρόληψης», δηλώνουν.

Τα «αόρατα» εργατικά δυστυχήματα

Η ανακοίνωση, την οποία παρουσίασε στη Βουλή η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων τα εξής:

  • «Τα δεδομένα του 2025 για τα εργατικά ατυχήματα, αποκαλύπτουν μια μαύρη χρονιά για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία». Οι εργαζόμενοι παραπέμπουν επίσης στην έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ, που δεν καταδέχεται καν να πει το ονόμά της ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
  • «Σύμφωνα με την Eurostat, στην Ελλάδα καταγράφεται μόλις το 30% – 40% των εργατικών ατυχημάτων, καθώς μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων (αγρότες, ναυτικοί, εργαζόμενοι σε λατομεία και μαρμαράδικα) εξαιρούνται από την καταγραφή. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε δηλωμένο εργατικό ατύχημα υπάρχουν τουλάχιστον δύο που δεν δηλώνονται ποτέ».
  • «Το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να υποβαθμίσει τα μεγέθηπεριορίζοντας τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών δυστυχημάτων σε 48 θύματα και αποδίδοντας μεγάλο μέρος τους σε αυτοαπασχολούμενους». Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για στοιχεία του 2024, όταν η ΟΣΕΤΕΕ είχε καταγράψει 149 θανατηφόρα δυστυχήματα. Για το 2025 δεν υπάρχουν ακόμα οριστικά στοιχεία, ενώ τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν το 2023.

Τραγική υποστελέχωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας

Μία από τις αιτίες για την υποκαταγραφή των ατυχημάτων στους χώρους δουλειάς είναι η τραγική υποστελέχωση των Επιθεωρήσεων Εργασίας. Για τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα (πάνω από 970.000 σύμφωνα με το ΓΕΜΗ), υπάρχουν μόλις 233 Επιθεωρητές Εργασίας.

Στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασίας (ΤΕΑΥΕ), διαθέτει μόλις τέσσερις επιθεωρητές, που είναι υπεύθυνοι για πάνω από 12.000 επιχειρήσεις – χωρίς να υπολογίζονται τα οικοδομοτεχνικά έργα. «Με περίπου 600 ελέγχους τον χρόνο, χρειάζονται δεκαετίες για να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις έστω και μία φορά», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας.

Επίδειξη αμοραλισμού από το Μαξίμου

Αν και η κυβέρνηση έδειξε εξαρχής την περιφρόνησή της για τα σωματεία των εργαζομένων, απαξιώνοντας την έρευνα για τα εργατικά ατυχήματα ως «σπέκουλα», μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα πραγματικά ξεπεράστηκε κάθε μέτρο.

Είναι εξοργιστικά και χυδαία όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΣΚΑΙ, για τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα. Αντί να σκύψει με σεβασμό και συντριβή πάνω από τα θύματα, αντί να ακούσει με προσοχή τις πολύ σοβαρές καταγγελίες των Εργατικών Κέντρων, των επιστημόνων, των ίδιων των Επιθεωρητών Εργασίας, έσπευσε – άλλη μια φορά – να μιλήσει για «εργαλειοποίηση» της τραγωδίας.

Έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει «κίνημα τυμβωρύχων» όσους μιλάνε για την έλλειψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  στην Ελλάδα και «δήθεν influencers» όσους παρουσιάζουν τα στοιχεία των εμπειρογνωμόνων. Δεν ντράπηκε να κάνει λόγο για «πολιτικούς απατεώνες», και μάλιστα «τους μεγαλύτερους καθ ’όλη την ιστορία της ανθρωπότητας», που «κάνουν καριέρα πάνω σε τραγωδίες», υποβοηθούμενοι από τα ΜΜΕ.  Δηλαδή όλοι όσοι φωνάζουν εδώ και χρόνια  – και όχι τώρα – για την ανάγκη να μπει τέλος στις «ανθρωποθυσίες στους χώρους εργασίας», όσοι πενθούν τους νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους τους, είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση καριερίστες και απατεώνες.

Θα ήταν γελοίο αν δεν ήταν τρομαχτικό. Δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές. Την ίδια ακριβώς γκεμπελική ρητορική χρησιμοποίησε η κυβέρνηση απέναντι σε όσους ζήτησαν και ζητούν ακόμα δικαιοσύνη για τα θύματα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και απόδοση ευθυνών για όσους άφησαν να συμβεί η προαναγγελθείσα τραγωδία.  Το μόνο που θα μπορούσε να απαντήσει κανείς σε όσους έχουν αναλάβει το άχαρο έργο να μεταφέρουν και αναπαράγουν χωρίς αιδώ την κυβερνητική εκστρατεία λάσπης, θα ήταν να τους συμβουλεύσει να κρατήσουν μπροστά τους έναν καθρέφτη. Ίσως θα έβλεπαν καλύτερα το πρόσωπο της πολιτικής απάτης και τυμβωρυχίας.

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26
Τραγούδι - διαμαρτυρία 28.01.26

Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν για τα θύματα της ICE και τον κόσμο που αντιστέκεται

Οι στίχοι του τραγουδιού του Μπρους Σπρίνγκστιν περιγράφουν μια στιγμή αναταραχής, αναφέροντας πώς «μια πόλη σε φλόγες πολεμούσε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνέδριο Νέας Αριστεράς: Το μεγάλο ερώτημα μετά το παρ' ολίγον διαζύγιο και ο εξαιρετικά δύσκολος δρόμος της συμπόρευσης
Πολιτική 28.01.26
Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι
ΗΠΑ 28.01.26
ΗΠΑ 28.01.26

Μινεάπολη: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι

Η δολοφονία του Πρέτι, ο δεύτερος θανατηφόρος πυροβολισμός από υπαλλήλους της ICE στη Μινεσότα αυτό το μήνα, έχει γίνει σημείο καμπής στην εκτεταμένη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση

Σύνταξη
Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες
CEV Cup 28.01.26
CEV Cup 28.01.26

Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός 3-2 σετ: Πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά «λύγισαν» οι Πειραιώτες

Η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ ολοκλήρωσε το φετινό ευρωπαϊκό της ταξίδι στην Τσεχία, μετά την ήττα με 3-2 σετ από την Καρλοβάρσκο, οι οποίοι πήραν την πρόκριση για τους «8» τους CEV Cup.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός
Champions League 28.01.26

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός

LIVE: Άγιαξ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
Culture Live 28.01.26
Culture Live 28.01.26

«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center

Αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και δύο κινήσεις στο Κογκρέσο εντείνουν την πίεση για την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από το Kennedy Center, μετά την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου να αλλάξει την επίσημη ονομασία του ιδρύματος

Σύνταξη
«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE
Κόσμος 28.01.26
Κόσμος 28.01.26

«Παίζεις με την φωτιά»: Ο Τραμπ απειλεί τον δήμαρχο της Μινεάπολης για την άρνηση συνεργασίας με την ICE

Νέο μέτωπο σύγκρουσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μινεάπολη, κατηγορώντας τον δήμαρχο Τζέικομπ Φρέι ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία μετανάστευσης

Σύνταξη
ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο
Inbox 28.01.26
Inbox 28.01.26

ΑΕΚ – Άλμπα Βερολίνου 88-80: Εκανε ανατροπή με άμυνα και με οδηγό τον Χαραμπόπουλο

Φουλ για την πρώτη θέση του ομίλου πάει η ΑΕΚ αφού πέτυχε δεύτερη νίκη σε ισάριθμους αγώνες. Καθοριστική συμβολή είχε και ο Χαραλαμπόπουλος που σταμάτησε στους 13 πόντους, με 4 ριμπάουντ

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες – Η κυβέρνηση μας σέρνει σε μακελειό
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Ο λαός να πει «όχι» σε νέες θυσίες – Η κυβέρνηση μας σέρνει σε μακελειό

Ο Κουτσούμπας ξεκαθαρίζει ότι το ΚΚΕ δεν μπαίνει σε κυβερνητικές συνεργασίες, παραμένει απέναντι στην κυβέρνηση και ασκεί κριτική σε Τσίπρα, Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
