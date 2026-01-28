Κυβέρνηση: Με εισαγωγή ψηφοφόρων ψάχνει την ανάκαμψη

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βλέπει, από τις τελευταίες ευρωεκλογές και μετά, μία σημαντική μερίδα δικών του ψηφοφόρων να του γυρνάει σταθερά την πλάτη -καθηλώνοντας τη ΝΔ σε ποσοστά πολύ μακρινά από την αυτοδυναμία- και τις διαρκείς προσπάθειές του για ανάκαμψη να πέφτουν όλο αυτό το διάστημα στο κενό, ο πρωθυπουργός αισθάνεται πλέον πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη να ψάξει την προσέλκυση νέων ψηφοφόρων, όχι στο υπάρχον εκλογικό σώμα της χώρας, αλλά στην εισαγωγή ψηφοφόρων απ’ έξω και συγκεκριμένα από τη δεξαμενή της λεγόμενης Ομογένειας.

Πρόκειται βέβαια για το γνωστό παλιό σχέδιο του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη και διαχρονικά της Δεξιάς, που ως απώτερο διακαή πόθο έχει την αλλοίωση του εκλογικού σώματος στη χώρα μας μέσω της ψήφου των ομογενών. Δηλαδή μέσω της ψήφου ενός απροσδιόριστου αριθμού δυνητικών εκλογέων (που δεν έχουν σχέση με εκείνους που έφυγαν από τη χώρα μας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης), με μακρινή καταγωγή από Έλληνες γονείς και που ενδεχομένως νιώθουν μια νοσταλγία για την Ελλάδα, την οποία όμως δεν γνωρίζουν στ’ αλήθεια και δεν έχουν κανέναν βιοτικό δεσμό μαζί της.

Άλλωστε η ΝΔ παραδοσιακά φλερτάρει με τη λεγόμενη ομογένεια, γιατί θεωρεί ότι πρόκειται για ένα κατά βάση συντηρητικό και δεξιό (και άρα δικό της) ακροατήριο.

Η επιστολική ψήφος

Με την επιστολική ψήφο, λοιπόν (που η κυβέρνηση θέσπισε για τις ευρωεκλογές και τώρα ο Κυρ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θέλει να επεκτείνει και στις εθνικές εκλογές) και την άρση όλων των πρακτικών δυσκολιών των αποστάσεων που πρέπει να διανύσουν όσοι ψηφίζουν στο εξωτερικό με φυσική παρουσία, ο πραγματικός στόχος του πρωθυπουργού δεν είναι να διευκολυνθούν οι Ελληνες του εξωτερικού, που πράγματι έχουν ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα μας και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους.

Μετά και την άρση, στην αρχή της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όλων των περιορισμών για το ποιοι ψηφίζουν από τη χώρα που βρίσκονται (που, στην πρώτη θητεία της παρούσας κυβέρνησης, ως δικλείδες ασφαλείας είχαν θεσπιστεί με ευρύτατη διακομματική συναίνεση), ο πραγματικός πρωθυπουργικός στόχος είναι με την επιστολική ψήφο να καταφέρει να κάνει πιο θελκτική τη διαδικασία της ψήφου, σε πολίτες άλλων χωρών με καταγωγή πολλών γενεών από τη δική μας, προκειμένου να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους (όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Ιθαγένειας) και έτσι να επηρεάζεται το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα.

Και ήδη, με βάση τα επίσημα στοιχεία, η θέσπιση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές, διπλασίασε τον αριθμό όσων ψήφισαν από το εξωτερικό. Γεγονός το οποίο πρέπει να συνδυαστεί και με την ταυτόχρονη σημαντική αύξηση της αποχής στο εσωτερικό της χώρας μας, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επίδραση της ψήφου των εκτός επικρατείας εκλογέων στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Και νέο κίνητρο

Τώρα, η αναγγελία της πρόθεσης για επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, επελέγη να συνοδευτεί και από την πρωθυπουργική εξαγγελία ότι «οι Έλληνες οι οποίοι διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος να μπορούν όχι απλά να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους», με τον Κυρ. Μητσοτάκη να δηλώνει ότι «προτείνουμε τη δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν» και πως οι «έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12», που ήταν και μέχρι το 2019.

Με άλλα λόγια η θέσπιση τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων δίνεται ως ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο στους ομογενείς, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Και πρόκειται για μία ρύθμιση που εμπίπτει στον εκλογικό νόμο και ως εκ τούτου χρειάζεται 200 ψήφους για να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές ή απλώς πλειοψηφία 151 βουλευτών για να ισχύσει από τις μεθεπόμενες. Σε αντίθεση βέβαια με την επιστολική ψήφο των αποδήμων που εμπίπτει στις προβλέψεις του Συντάγματος και απαιτεί υποχρεωτικά 200 ψήφους, διαφορετικά απορρίπτεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ξεκινάει την Πέμπτη η άτυπη διακομματική επιτροπή για τη συζήτηση των κυβερνητικών αυτών πρωτοβουλιών, με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο να δηλώνει (Παραπολιτικά 90,1) ότι «υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές η πρώτη είναι ότι δεν τίθενται περιορισμοί για το ποιος μπορεί να εγγραφεί εκτός από το να είναι Έλληνες πολίτες και εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, και η δεύτερη είναι ότι το αποτέλεσμα όσων ψηφίσουν στο εξωτερικό θα μετράει ισοδύναμα στο εθνικό ποσοστό κάθε κόμματος». Άλλωστε για το τελευταίο γίνονται όλα.