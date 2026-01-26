Μητσοτάκης: Εκβιαστικά διλήμματα και νέες υποσχέσεις, 7 χρόνια μετά, για αναμέτρηση με το βαθύ κράτος

Με κάθε τρόπο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχειρεί να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, επαναφέροντας τα εκβιαστικά διλήμματα, τις χιλιοειπωμένες υποσχέσεις περί αναμέτρησης με το βαθύ κράτος αλλά και κλείνοντας το μάτι στους ομογενείς ενόψει των εθνικών εκλογών.

Ειδικότερα, στην τοποθέτησή του, στο υπουργικό συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει τον «μπαμπούλα» της αποσταθεροποίησης, υπονοώντας το «ή η κυβέρνησή μου ή το χάος». Υπεραμύνθηκε δε της πολιτικής του ειδικά σε ό,τι αφορά στις αμυντικές δαπάνες,

«Είναι πολύ σημαντικό για μία χώρα να μπορεί να διαβάζει εγκαίρως τις εξελίξεις, με σταθερό γνώμονα πάντα το εθνικό της συμφέρον. Και με αυτή την πυξίδα κινείται πάντα η Ελληνική Κυβέρνηση στη διεθνή σκηνή, πιστή στο Διεθνές Δίκαιο, στις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά δίχως να υποτιμά δύο πολύ σημαντικά δεδομένα.

Πρώτον, ότι σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχύς των αξιών μας, αλλά χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας. Κι είναι κρίσιμη, συνεπώς, η ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία: στην άμυνα, τη διπλωματία και, προφανώς ταυτόχρονα, και στα μέτωπα της οικονομίας και της κοινωνίας.

Δεύτερον, ότι σε εποχές κατά τις οποίες το αύριο «πλέει» σε αχαρτογράφητα νερά, η πολιτική σταθερότητα -το έχουμε πει πολλές φορές- μετατρέπεται σε μια εθνική αναγκαιότητα, σε ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα μέσα σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, αλλά και σε μία εγγύηση σιγουριάς και προοπτικής. Πολύ περισσότερο όταν σε πολλές άλλες χώρες εκδηλώνονται ήδη αδιέξοδα φαινόμενα κατακερματισμού και διάλυσης κομματικών σκηνικών».

Κλείνει το μάτι στους ομογενείς ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέκταση του δικαιώματος Επιστολικής Ψήφου των Ελλήνων του Εξωτερικού στις εθνικές εκλογές και κλείνοντας το μάτι στους ομογενείς, πρότεινε τη σύσταση «ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογείς θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν».

Ο κ. Μητσοτάκης, ανέφερε επίσης ότι «οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12», καθώς και ότι «το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μια «αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα και πάνω από κομματικά τείχη» και εξέφρασε την ελπίδα «ότι θα αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου».

Προβολή θετικής ατζέντας και (ατελέσφορη) αναμέτρηση με το βαθύ κράτος

Στο πλαίσιο της προσπάθειας επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», ο πρωθυπουργός, μίλησε για δέσμη ρυθμίσεων «με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας» και δήλωσε (ξανά) ότι «η αναμέτρηση με το «βαθύ κράτος», τη γραφειοκρατία και τις χρόνιες παθογένειες συνεχίζεται με συνέπεια και επιμονή».

Πρόσθεσε ότι «υλοποιούνται μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών που εξοικονομούν χρόνο, χρήμα και ενέργεια, κάνοντας το κράτος πιο αποτελεσματικό» και υποστήριξε ότι προωθούνται «μια σειρά από πρακτικές λύσεις, που δεν απαιτούν ουσιαστικά πόρους, αλλά πολιτικό θάρρος και επιμονή να αμφισβητήσουμε παγιωμένες συνήθειες».

Αναμάσησε δε τα περί αυξήσεων στους μισθούς λόγω φοροελαφρύνσεων. «Στο τέλος του μήνα, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τους τις σημαντικές μειώσεις φόρων, που οδηγούν σε πραγματικές αυξήσεις στους καθαρούς μισθούς», υποστήριξε Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι «πρόκειται για ένα ουσιαστικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια, που ταλανίζει όλες τις χώρες».

«Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει, όμως, μια σταθερή πολιτική επιλογή: η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, η ενίσχυση της εργασίας και η σταδιακή βελτίωση της ζωής των πολιτών με ρεαλισμό και υπευθυνότητα», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.