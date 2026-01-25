newspaper
Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 12:44
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 25 Ιανουαρίου 2026, 11:50

Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασχολείται με τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία - Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης»

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Οι ευρωαμερικανικές σχέσεις που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία, απασχολούν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει ούτε τους ευρωπαίους συμμάχους ούτε τις ΗΠΑ, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, συνεχίζει να καταφεύγει σε λεκτικές πιρουέτες και να τηρεί μεσοβέζικη στάση.

«Η εβδομάδα που πέρασε ανέδειξε τις προκλήσεις του νέου κόσμου που αναδύεται, τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων, αλλά πολύ περισσότερο την αξία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Όπως συζητήσαμε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης, η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη, να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών-μελών της, όπως στην περίπτωση της Δανίας και της Γροιλανδίας. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης. Καθιστώντας παράλληλα σαφείς τις κόκκινες γραμμές μας.

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, εργάζεται για λύσεις που ενισχύουν την πολυμέρεια, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Όχι σε αντιπαράθεση, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Στηρίζουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσα από ισχυρότερη άμυνα και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, επιδιώκουμε ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή και αναλαμβάνουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, η συνοχή της Ευρώπης και η πολύπλευρη ισχύς της πατρίδας μας θα κρίνουν την αξιοπιστία μας και τη δύναμη της φωνής μας», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

Εξωραϊσμός πραγματικότητας από Μητσοτάκη

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο πρωθυπουργός προχωρά σε εξωραϊσμό της πραγματικότητας και αναφέρεται στον κυβερνητικό προγραμματισμό για το 2026, κάνοντας λόγο για ένα συνεκτικό σχέδιο 30 μεταρρυθμίσεων και 10 εμβληματικών νομοθετικών παρεμβάσεων, «από τη στήριξη των εισοδημάτων και τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος, μέχρι την αναβάθμιση του ΕΣΥ και του δημόσιου σχολείου, τη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της πολιτικής προστασίας».

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Καλημέρα.

Η εβδομάδα που πέρασε ανέδειξε τις προκλήσεις του νέου κόσμου που αναδύεται, τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων, αλλά πολύ περισσότερο την αξία της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Όπως συζητήσαμε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης, η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη, να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών-μελών της, όπως στην περίπτωση της Δανίας και της Γροιλανδίας. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης. Καθιστώντας παράλληλα σαφείς τις κόκκινες γραμμές μας. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, εργάζεται για λύσεις που ενισχύουν την πολυμέρεια, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Όχι σε αντιπαράθεση, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Στηρίζουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσα από ισχυρότερη άμυνα και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, επιδιώκουμε ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή και αναλαμβάνουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, η συνοχή της Ευρώπης και η πολύπλευρη ισχύς της πατρίδας μας θα κρίνουν την αξιοπιστία μας και τη δύναμη της φωνής μας.

Αυτά είναι τα δεδομένα γύρω μας. Στο εσωτερικό της χώρας, η δική μας δουλειά είναι μία: να προχωράμε με σχέδιο, ενισχύοντας τη σταθερότητα της πατρίδας μας. Ο δρόμος είναι ένας: μεταρρυθμίσεις. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026, που παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα. Είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με 30 μεταρρυθμίσεις και έργα και 10 εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα πεδία πολιτικής: από τη στήριξη των εισοδημάτων και τη σύγκρουση με το βαθύ κράτος, μέχρι την αναβάθμιση του ΕΣΥ και του δημόσιου σχολείου, τη μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες και την ενίσχυση της εθνικής άμυνας και της πολιτικής προστασίας. Σας προσκαλώ να το δείτε αναλυτικά, μαζί με τον απολογισμό του 2025, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού https://gsco.gov.gr. Για να μπορεί ο καθένας να τα δει και να μας κρίνει.

Και επειδή τα σχέδια έχουν αξία μόνο όταν γίνονται πράξη, παρακάτω θα βρείτε ορισμένα παραδείγματα δεσμεύσεών μας που ήδη υλοποιήσαμε.

Το πρώτο είναι η ολοκλήρωση του οδικού άξονα από το Δημάριο της Ξάνθης έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την τοπική κοινωνία, καθώς βελτιώνει τις μετακινήσεις και διευρύνει την οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής. Ο δρόμος αυτός αποτελεί τμήμα του κάθετου άξονα «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» και εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, αποτελώντας ένα απτό παράδειγμα της επιτυχημένης συνεργασίας με τους βόρειους γείτονές μας, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στον διάδρομο Βαλτική-Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο.

Με την ίδια λογική συνέπειας προχωρά και η συστηματική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με πιο πρόσφατη απόδειξη τα πλήρως ανακαινισμένα και αναβαθμισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου, τα οποία εξυπηρετούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ανατολικής Αττικής. Οι παρεμβάσεις αφορούσαν τόσο τις κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και την ενεργειακή και λειτουργική τους αναβάθμιση, ενώ ήδη από το 2019 τα έχουμε ενισχύσει σημαντικά σε ανθρώπινο δυναμικό. Το Κέντρο Υγείας Βάρης διαθέτει πλέον 48 υγειονομικούς από 39 που υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ το Κέντρο Υγείας Κορωπίου στελεχώνεται σήμερα με 53 εργαζομένους (ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό) και επίκειται η κάλυψη άλλων τριών θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

Όμως, ξέρουμε ότι σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ιδίως της νησιωτικής χώρας, υπάρχει έλλειψη γιατρών, καθώς παρά τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που έχουν δοθεί, οι προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων αποβαίνουν άγονες. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας «δεν το βάζει κάτω». Προχωρά στην επαναπροκήρυξη 95 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του ΕΣΥ σε έξι Υγειονομικές Περιφέρειες, με έμφαση στις νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Στόχος είναι αυτή τη φορά να υπάρξει ανταπόκριση και οι δομές αυτές να ενισχυθούν ουσιαστικά, εκεί όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Μέσα στον Ιανουάριο προχώρησαν δύο σημαντικά έργα διαχείρισης αποβλήτων. Καταρχάς, δημοπρατήθηκε η κατασκευή τριών Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης στο Νότιο Αιγαίο, σε Σύρο, Μύκονο και Πάρο, με ΣΔΙΤ, με διάρκεια λειτουργίας 25 ετών. Παράλληλα, εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή το έργο κατασκευής και λειτουργίας των Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης και των ΧΥΤΥ σε Λαμία και Χαλκίδα, επίσης με ΣΔΙΤ. Μετά τη δρομολόγηση και αυτών των έργων, απομένει μόνο η κατασκευή των μονάδων σε Λέσβο και Σάμο για να ολοκληρωθεί ο συνολικός σχεδιασμός των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει αισθητά τα τελευταία χρόνια: το 2019 λειτουργούσαν 3 μονάδες και κατασκευάζονταν 5, ενώ σήμερα λειτουργούν 14 και κατασκευάζονται 27 ακόμη. Και μέσα στο έτος, θα ξεκινήσει και η κατασκευή των μονάδων στην Καβάλα και των δύο μεγάλων μονάδων στη Θεσσαλονίκη.

Συνεχίζω με τα νεότερα από δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για τα άτομα με αναπηρία, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής «Μια Ελλάδα με όλους, για όλους». Η πρώτη αφορά το Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, όπου ξεκίνησε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ξεκίνησε η συμβασιοποίηση δικαιούχων και παρόχων. Ήδη έχει εγκριθεί η πρόσβαση σε 2.500 παιδιά έως 6 ετών με αναπηρία, στο φάσμα του αυτισμού, με αναπτυξιακές διαταραχές ή άλλες νευροαναπτυξιακές δυσκολίες. Για πρώτη φορά, πέρα από τις παροχές του ΕΟΠΥΥ, οι οικογένειες αυτές θα λαμβάνουν ενίσχυση από 400 έως 800 ευρώ τον μήνα για συνεδρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε παιδιού. Για τη δεύτερη πρωτοβουλία μας, το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα Κατ’ Οίκον», δόθηκε παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου για την υποβολή δικαιολογητικών. Θυμίζω ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και προβλέπει επιδότηση έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας. Με την υποβολή των δικαιολογητικών καταβάλλεται προκαταβολή 50%, ενώ το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Μέχρι σήμερα, 1.767 άτομα έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή.

Αλλάζω θέμα για να αναφερθώ στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε συστηματικά τους καταναλωτές, παρακάμπτοντας τα συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, μόνο την τελευταία πενταετία η οργάνωση αυτή εκτιμάται ότι αποκόμισε τουλάχιστον 25 εκ. ευρώ από ελλειμματικές παραδόσεις καυσίμων, μέσω παράνομου λογισμικού που είχε εγκατασταθεί στις αντλίες. Αξίζουν συγχαρητήρια στο λεγόμενο ελληνικό FBI που με την μεθοδική δουλειά και τη συνεργασία του με την ΑΑΔΕ καταφέρνει σημαντικά «χτυπήματα» σε εγκληματικές -σε βάρος της κοινωνίας και τους κράτους- δραστηριότητες. Θέλω, όμως, να σταθώ και στο θεσμικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Από το 2024 έχουν ενεργοποιηθεί νέες ρυθμίσεις, εντατικοί έλεγχοι και αυστηρές κυρώσεις για το λαθρεμπόριο καυσίμων. Το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο: εκδόθηκαν 699 ειδικές εντολές διακοπής διάθεσης και διακίνησης καυσίμων σε πρατήρια (105 το 2024, 564 το 2025 και 30 το 2026). Επιβλήθηκε διετής σφράγιση σε 40 πρατήρια, ενώ διακόπηκε η λειτουργία και η τροφοδοσία σε δεκάδες ακόμη που συνδέονταν με παραβατικά δίκτυα. Οι οικονομικές και διοικητικές κυρώσεις είναι τσουχτερές, γιατί πολύ απλά κανείς δεν μπορεί να παίζει με την τσέπη των καταναλωτών. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο, καθώς διασυνδέονται ψηφιακά το σύστημα εισροών-εκροών με το myDATA της ΑΑΔΕ. Έτσι, πάνω από 6.000 πρατήρια δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης θα ελέγχονται πλέον με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Ένα ακόμη θέμα που αξίζει να αναδειχθεί είναι η αύξηση που καταγράφηκε το 2025 στις καταθέσεις Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, πέρσι καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ στις αιτήσεις για εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, που έφτασαν τις 1.107. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά για το αποτέλεσμα μιας σταθερής πορείας τα τελευταία χρόνια, που αποτυπώνει την τεχνολογική δυναμική της χώρας και τη σύγκλισή της με τις διεθνείς τεχνολογικές τάσεις. Σε αυτήν την πορεία ξεχωρίζει η συμβολή των ελληνικών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, με έντονη εφευρετική δραστηριότητα στους τομείς της διαγνωστικής, της φαρμακευτικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης και των υλικών. Πρόκειται για έναν πυρήνα γνώσης που τροφοδοτεί ένα πιο ώριμο και ανταγωνιστικό οικοσύστημα καινοτομίας. Την ίδια στιγμή, η εικόνα βελτιώνεται και στο πεδίο των εμπορικών σημάτων, όπου ο χρόνος χορήγησης έχει μειωθεί από αρκετούς μήνες σε λίγες μόνο ημέρες, διευκολύνοντας έμπρακτα την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αιτήσεις για καταχώριση εμπορικών σημάτων το 2025 ανήλθαν σε 7.663, από 6.337 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 20,9% και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς.
Μια σύντομη αναφορά και στον Αθλητισμό, όπου και φέτος η στήριξη ενισχύεται. Η χρηματοδότηση από τη φορολογία των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων αυξάνεται στα 80 εκ. ευρώ, από 66 εκ. πέρυσι, και κατευθύνεται σε 6.453 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο e-Kouros. Από το 2022, όταν θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η ενίσχυση του Αθλητισμού και από τα κέρδη του Στοιχήματος, η συνολική χρηματοδότηση έχει διπλασιαστεί, από 250 σε 500 εκ. ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά οι Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις θα διατίθενται δωρεάν για προπονήσεις σε όλες τις Εθνικές Ομάδες, σε όλα τα αθλήματα, αντιμετωπίζοντας ένα διαχρονικό κόστος για τις Ομοσπονδίες. Ειδικά για τα σωματεία των νησιών μας ο συντελεστής χρηματοδότησης είναι αυξημένος και φτάνει έως 60%.

Και θα κλείσω με πολιτισμό και με τον επαναπατρισμό 5 σημαντικών αρχαιοτήτων -ενός αττικού μαρμάρινου ανάγλυφου του δεύτερου μισού του 4ου αι. π.Χ. και πέντε χάλκινων ανθρωπόμορφων ειδωλίων- από το Λονδίνο στο αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Τα αντικείμενα βρίσκονταν στην κατοχή της υπό εκκαθάριση εταιρείας Robin Symes Limited και χάρη στη μεθοδική μακροχρόνια και τεκμηριωμένη διεκδίκησή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού ήρθαν πίσω στην πατρίδα τους. Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία και την αποκατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σας αποχαιρετώ! Τα λέμε την επόμενη Κυριακή!».

