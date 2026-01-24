Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «αιφνιδιαστική επίσκεψη» – λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι μάλλον τον φαντάζονταν κουρασμένο από τη Βουλή, να ακούει με τις ώρες τους πολιτικούς του αντιπάλους να τοποθετούνται πάνω στην πρόταση που ο ίδιος υπέβαλε για το αγροτικό, ή στο Νταβός, που ακύρωσε τελευταία στιγμή εξαιτίας της… «κακοκαιρίας».

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης είπε να ξεδώσει λίγο από τα «βάσανα» και, συνοδευόμενος από μικρή ομάδα ασφαλείας, όπως γράφει το Καλάβρυτα Press, έφτασε στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου περίπου στις 9 το πρωί του Σσββάτα, ενώ μόλις λίγα λεπτά πριν ειδοποιήθηκε ο υπεύθυνος του κέντρου, ο οποίος βρέθηκε εκεί για να τον υποδεχθεί.

Στην ουρά για τελεφερίκ και «κουβεντούλα» με πολίτες

Ο πρωθυπουργός ακολούθησε τη συνήθη διαδικασία, επισημαίνεται, ωσάν κοινός θνητός δηλαδή: προμηθεύτηκε εισιτήριο, πήρε τον εξοπλισμό του και περίμενε στην ουρά των τελεφερίκ μαζί με τους υπόλοιπους επισκέπτες, πολλοί εκ των οποίων τον εντόπισαν και τον προσέγγισαν για να κουβεντιάσουν μαζί του ή και για να του… τα ψάλλουν «ένα χεράκι» – εκεί δεν ήμασταν για να ακούσουμε.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τα τελεφερίκ για να ανέβει στις χιονοδρομικές πίστες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραμονή του αναμένεται να είναι σύντομη, με επιστροφή στην πρωτεύουσα εντός της ημέρας.

Κρίμα που δεν τον φωτογράφησαν και εν ώρα δράσης, να δούμε τις κρυφές του ικανότητες στο σκι, γιατί τις φανερές στην πολιτική, ακόμα τις… ψάχνουμε!

Το βίντεο Μητσοτάκη από τα Καλάβρυτα

«Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας, στα Καλάβρυτα. Αυτό είναι το καφέ. Έχει και σόμπα. Και αυτός είναι ο αναβατήρας», δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λίγο αργότερα.

Όσο για τον τίτλο στο βίντεο Μητσοτάκη; «Τερματίσαμε το trend!» (σ.σ. το τερματίσατε, είναι γεγονός πρόεδρε).