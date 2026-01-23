Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι έχει βαλθεί να μας τρελάνει η νέα χρονιά – και φανταστείτε ότι δεν έχει βγει ακόμα ο Γενάρης; Δεν τολμώ να διανοηθώ τι μας περιμένει τους επόμενους μήνες. ΟΗΕ Ι.Χ. είχατε δει; Όχι; Ούτε κι εγώ. Κατά πως φαίνεται θα τα δούμε όλα με τον Τραμπ ο οποίος σκέφτηκε να φτιάξει αυτό το συμβούλιο ειρήνης με το οποίο γελάνε ακόμα και τα περιστέρια του Συντάγματος….

Την έκανε αλά γαλλικά!

Σας ενημέρωσα εγκαίρως για την αιφνίδια στροφή του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφύγει το ελβετικό θέρετρο του Νταβός – είναι ανθυγιεινό! Από την μία ο Τραμπ μαινόμενος μάζεψε όλο το χαρτί – έστησε και το «Συμβούλιο Ειρήνης» … ιδιωτικής χρήσης με ένα δισεκατομμύριο συμμετοχή! Από την άλλη ήταν ο καναδός πρωθυπουργός που ανέλυσε με εξαιρετική ευκρίνεια τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και κέρδισε τις εντυπώσεις. Και φυσικά η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ η οποία άφησε σύξυλο τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών όταν αποχώρησε από την ομιλία του. Μέσα σ΄ αυτό το περιβάλλον που να σταθεί ο δικός μας, μου λέτε σας παρακαλώ; Ηταν παιχνίδι για «μεγάλα παιδιά»!

Σε σίγουρα λιμάνια

Και παρ΄ ότι όπως διαλαλούσαν οι τροβαδούροι του είχε κανονίσει πολύ σπουδαίες συναντήσεις, βλέπετε η … κακοκαιρία – λέμε και κανένα αστείο να περνάει η ώρα… – τελικά τους την έστησε. Και τον … στερήθηκαν! Δεν πειράζει συμβαίνουν αυτά – θα τον έχουν στη διάθεση τους άλλη φορά για να τον απολαύσουν! Οπότε χθες όμορφα κι ωραία πήρε το αεροπλάνο και πήγε στις Βρυξέλλες, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής – να «κουρνιάσει» στην … αγκαλιά του Μέρτς και να νιώσει μια ασφάλεια ένα πράγμα, που το έχει ανάγκη εδώ που τα λέμε! Διότι τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο complique. Η Τουρκία έγινε μέλος του ΙΧ «Συμβουλίου της Ειρήνης» του Τραμπ και μετά από τα όσα έγιναν στη Συρία τις τελευταίες ημέρες με του κούρδους, όπως αντιλαμβάνεστε οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία και τον Πρόεδρο Τραμπ ιδιαίτερα, ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο.

Είναι κι η συνάντηση

Και λάβετε υπόψη σας πως εκκρεμεί εντός του Φεβρουαρίου η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν – οι δύο υπουργοί Εξωτερικών ψάχνουν επιμόνως ημερομηνίες για την συνάντηση. Κι ο δικός μας την θέλει τη συνάντηση διακαώς. Ως εκ τούτου είμαι περίεργη – όπως κι η παρέα των … πρώην – για το τι πρόκειται να διαμειφθεί. Γενικότερα τα πράγματα εκτός χώρας πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο – όχι πως εντός πηγαίνουν καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει….

Το πήρε απόφαση;

Και παρεμπιπτόντως να σας επισημάνω ακόμη πως φαίνεται ότι του έφυγε ο … καημός του κ. Μητσοτάκη για εκείνη την συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ – αφού δεν του βγαίνει με τίποτα. Και σου λέει έχουμε «ισχυρή στρατηγική συμμαχία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρις εκεί! Παρό αυτά έχει ενδιαφέρον η ελληνική θέση για το ΙΧ «Συμβούλιο Ειρήνης». Χθες ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως συμφωνεί με την δημιουργία του – κι ίσως την συμμετοχή της Ελλάδας; – αλλά να είναι μόνο για τη Γάζα! Ισως επειδή εντάχθηκε ήδη η Τουρκία; Ισως για να μην … «κακοκαρδίσει» πολύ τον Τραμπ; Ισως και για τους δύο λόγους και για κάποιους ακόμη; Πάντως η μεσοβέζικη θέση έχει ενδιαφέρον!

Ποιος θα πάρει το … master franchise;

Θα μου πείτε όμως πως υπάρχει σε εκκρεμότητα και το franchise του «τραμπισμού» εν Ελλάδι. Σωστά. Ομως με τη ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σύστημα, το «φαινόμενο Καρυστιανού» που «ανακατέβει την τράπουλα» στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας – ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς το ξανασκέφτεται το θέμα του νέου κόμματος – αλλάζει την κατάσταση. Είναι εντελώς διαφορετική απ΄ ότι ήταν πριν από λίγους μήνες. Και το «άστρο» του Τραμπ θολώνει στην ελληνική δεξιά, ως εκ τούτου – κι αφού δεν μπορεί να κάνει αλλιώς – ο κ. Μητσοτάκης αποδέχεται την … φορά των πραγμάτων!

Ας τα βρουν με τους αγρότες!

Πρωί – πρωί με τη δροσούλα – που τραγουδούσε κι ο Βασίλης Τσιτσάνης – χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης βγήκε και υπερασπίστηκε – σθένος… – την ψήφο των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά της παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ενωσης – Mercosur! Βέβαια ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης δεν έχει τέτοια προβλήματα στην περιοχή του Βόρειου Τομέα της Αττικής, που θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Τους βουλευτές που εκλέγονται στις αγροτικές περιοχές – και δεν είναι λίγοι – τους σκέφτεται κανείς εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου; Δε νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν η τύχη τους! Δεν τους έφταναν τα όσα προβλήματα αντιμετωπίζουν θα έχουν να αντιμετωπίσουν κι ένα ακόμη – από το … πουθενά! Και τι να εξηγήσουν στους αγρότες, ότι πρόκειται για μία συμφωνία «κομμένη και ραμμένη» στα συμφέροντα της Γερμανίας; Μπορούν να ρωτήσουν και τους γάλλους επ΄ αυτού! Εγώ πάντως τους εύχομαι καλή τύχη! Θα την χρειαστούν….

Λειτούργησε

Μπορεί να πνίγηκε η Γλυφάδα, από κοντά και η Βάρη, το Κορωπί κλπ. αλλά δεν θέλω να είστε αχάριστοι. Το επιτελικό κράτος λειτούργησε άψογα από τη στιγμή που ήχησε το 112. Τώρα αν θέλετε έργα υποδομών και διάφορα τέτοια αντιπλημμυρικά, να φύγετε, να πάτε αλλού. Γιατί γελάτε κύριοι; Είπα κάτι αστείο;

Αμλετικό το δίλημμα

Εν τω μεταξύ χθες άρχισαν οι εργασίες του συνεδρίου της Νέας Αριστεράς – ένα ακόμη κόμμα που είναι διχασμένο στα δύο. Δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα! Και το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα επιχειρηθεί κάποιος συμβιβασμός ή όχι; Η κάθε μία από τις δύο επιλογές έχει τα ρίσκα της. Αν επιχειρηθεί η σύγκρουση – κυρίως από την πλειοψηφία, την οποία την αποτελούν η «φράξια των υπουργών» και ο κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης – τότε υπάρχει ορατός κίνδυνος το κόμμα να στερηθεί την … κοινοβουλευτική του ομάδα! Αν επιδιωχθεί συμβιβασμός τότε το κόμμα θα παραμείνει στην πολιτική ακινησία – που δεν είναι καλό! Με άλλα λόγια οι σύνεδροι κι οι τάσεις θα επιχειρήσουν να … «τετραγωνίσουν το κύκλο»! Καλή επιτυχία….