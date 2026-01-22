Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ο κόσμος λέει πως μια βροχή θα μας σώσει, άλλα άντε να το πείτε αυτό στους κατοίκους της Γλυφάδας -προσοχή, όχι της Μάντρας ή του Ασπρόπυργου- αλλά της Γλυφάδας που χθες από τύχη καθαρά δεν θρήνησαν περισσότερα θύματα, πέραν της άτυχης 57χρονης που την παρέσυραν τα νερά και σφήνωσε κάτω από αυτοκίνητο.

Κατέβηκαν τα μπάζα

Η θεομηνία λοιπόν φίλτατοι δεν διακρίνει πλούσιους και φτωχούς. Θέλω να πω ότι στη Γλυφάδα που το τετραγωνικό πωλείται προς 4 και 4,5 χιλιάδες ευρώ και λες πως η ποιότητα ζωής θα είναι διαφορετική, άμα είναι να πνιγείς θα πνιγείς. Θα πλημμυρίσουν οι δρόμοι, θα γίνουν ποτάμια, θα κατέβει όλο το βουνό και συ θα βλέπεις το πανάκριβο SUV σου να γίνεται βαρκούλα και να καταλήγει στη θάλασσα. Ούτε ψύλλος στον κόρφο του δημάρχου, της Περιφέρειας, της κεντρικής διοίκησης γενικότερα. Για την κυβέρνηση δεν μιλάω, ήχησε το 112 από νωρίς, άρα ως γνωστόν, ευθύνη δεν φέρει. Τα μπάζα και τα αμμοχάλικα που έπνιξαν τους δρόμους της Γλυφάδας αποτελούν… προσωπική ευθύνη!

Τι Ριβιέρα τι Γραβιέρα

Γιατί, θα σου πει η κυβέρνηση. «Παιδιά εγώ είχα προειδοποιήσει, είχα κλείσει και τα σχολεία, είχα πει να μείνετε μέσα. Ευθύνη δεν φέρω». Το πως μπαζώθηκαν τα ρέματα στην Άνω Γλυφάδα και πως κατέβηκε το μισό βουνό στην παραλία θα το αφήσουμε στους ιστορικούς τους μέλλοντος να το διερευνήσουν καθώς ουδείς φαίνεται ικανός να το εξηγήσει σήμερα. Πως δηλαδή η μισή αυθαίρετη Ελλάδα πλημμυρίζει την άλλη μισή. Και καλά, το χάπενινγκ έγινε στη Γλυφάδα. Για φανταστείτε να είχε γίνει στο Ελληνικό πέριξ του ουρανοξύστη και να είχε μετατραπεί η περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα σε… αθηναϊκή γραβιέρα απ’ τις τρύπες, τις λακκούβες και τις ζημιές της νεροποντής.

Πάλι … «στα σχοινιά»

Δεν γνωρίζω από αστρολογικά και συναστρίες, αλλά έχω την εντύπωση πως πρέπει να είναι … ανάδρομος ο Ερμής – θα το ψάξω σας το υπόσχομαι! Διότι δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός βρίσκονται και πάλι … «στα σχοινιά»! Με ένα θέμα από το … πουθενά! Εντάξει, δεν είναι ακριβώς από το «πουθενά» – οι Γάλλοι και οι Βέλγοι αγρότες τα έχουν κάνει «λαμπόγυαλο» κάμποσες φορές στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, όχι σαν τους δικούς μας που είναι του … savoir vivre!

«Πάπαλα» για ένα χρόνο!

Αναφέρομαι στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Mercosur – οι δικοί μας οι αγρότες άργησαν να την πάρουν είδηση. Θα θυμάστε ότι έπεσαν οι υπογραφές μετά από … 18 χρόνια διαπραγματεύσεων και η συμφωνία θα άρχιζε να «τρέχει». Ομως η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς έθεσε θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας να αξιολογηθεί νομικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κι άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου! Οι δύο ισχυρότερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην ψηφοφορία που έγινε έχασαν την πλειοψηφία. Και με οριακή διαφορά η συμφωνία παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο! Υπολογίζεται ότι η αξιολόγηση της θα πάρει περίπου ένα χρόνο. Τόμπολα!

«Είναι φίλοι μας»!

Θα μου πείτε ευλόγως κι αυτό τι μας αφορά. Μας αφορά, μας αφορά! Διότι σε γενικές γραμμές οι γερμανοί για να «σπρώξουν» τις εξαγωγές των αυτοκινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού – και των μεταλλαγμένων, κι αυτό είναι μία άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία – «έδωσαν» στις εξαγωγές της Mercosur προς την Ε.Ε. όλο τον … αγροτοδιατροφικό τομέα! Μάλιστα διάφοροι οργανισμοί είχαν προτείνει στην κυβέρνηση να συνταχθεί με τους Γάλλους, που ήταν κατά της συμφωνίας, όμως εμείς όχι με του Γερμανούς – και ξερό ψωμί!

Περί συμφωνίας…

Και μόλις άρχισε να εμπλέκεται η συμφωνία στην αντιπαράθεση των αγροτών με την κυβέρνηση, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης κι έκανε μία … συγκλονιστική δήλωση – πόσο εξαιρετική συμφωνία είναι, πόσο καταπληκτική συμφωνία είναι και πόσο ευνοεί τις ελληνικές εξαγωγές. «Στο καπάκι» όμως ένας από τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους, των επιχειρήσεων τυποποίησης και επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής. Δηλαδή ενώ οι ευρωπαϊκοί δασμοί της βρώσιμης ελιάς που θα εισάγεται από τις χώρες της Mercosur από 12,6% χρόνο με τον χρόνο θα μειώνονται, οι δασμοί των χωρών της Mercosur στο ίδιο προϊόν θα παραμένουν στο 12,6% – ακούνητοι! Κι αυτό είναι ένα μόνο προϊόν, σκεφτείτε σε πόσα άλλα θα γίνεται κάτι αντίστοιχο.

Ο,τι κι οι Γερμανοί!

Το ερώτημα βέβαια είναι τι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων ψήφισαν υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πλην…. της Νέας Δημοκρατίας! Αναμενόμενο αν κρίνω από τη δήλωση του κ. Μαρινάκη. Ψήφισαν μαζί με τους Γερμανούς! Για να ολοκληρωθεί κι η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό κόσμο. Το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα ανοίγει! Χθες είχαμε στη Βουλή το πρώτο επεισόδιο. Περαστικά τους….

Στις διαπραγματεύσεις ή στο … μενού

Εν τω μεταξύ το θέατρο του πολέμου γι΄ αυτές τις μέρες έχει μεταφερθεί στο Νταβός της Ελβετίας. Χθες εκεί έγιναν πολλά – από την ομιλία του Προέδρου Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, που τόνισε ότι θα τους θυμάται αυτούς που του την αρνήθηκαν, από την αποχώρηση της Προέδρου της ΕΚΤ κυρία Κριστίν Λαγκάρντ από την ομιλία του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, μέχρι και την ομιλία του καναδού πρωθυπουργού κ. Κάρνεϊ, που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική»! Μάλιστα ένα σημείο της νομίζω πως είναι «όλα τα λεφτά»! Είπε χαρακτηριστικά ο καναδός πρωθυπουργός ότι «αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού»! Μία φράση που τα λέει όλα… Για να είμαι δίκαιη, η ατάκα δεν ανήκει στον κ. Κάρνεϊ. Έχει ειπωθεί ουκ ολίγες φορές και με πολλές παραλλαγές τα τελευταία 40 χρόνια. Ο αρχικός εμπνευστής της αναζητείται…

Τυχερός μέσα στην ατυχία του

Ισως γι΄ αυτό τελικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος δε νομίζω να στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα – σιγά μην έβαλε και την γάτα του να κλαίει… – με το γεγονός ότι η κακοκαιρία εμπόδισε το ταξίδι του στο Νταβός. Οπότε ευτυχώς που ήρθε η κακοκαιρία και αντί για το Νταβός θα πάει σήμερα στις Βρυξέλλες, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, να βρει τους δικούς του, να εισπράξει και λίγο κλίμα και λίγη συμπάθεια – γιατί στο Νταβός είπαμε «βρωμάει μπαρούτι»!

Ανάποδες

Να σκεφτείτε ότι ο ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι ακύρωσε την συμμετοχή του στο Νταβός – σου λέει ο άλλος έρχεται φορτωμένος με τη Γροιλανδία, μην την πληρώσω εγώ και σωστά σκέφτηκε. Ομως ο Τραμπ αφού είδε ότι οι «πρόθυμοι» του πηγαίνουν «στα γεμάτα» κόντρα με την Γροιλανδία, «πήρε ανάποδες» και κάλεσε τον Ζελένσκι εκτάκτως στο Νταβός για να συναντηθούν! Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση του ουκρανού Προέδρου….