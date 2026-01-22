newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Confidential

Eμπιστευτικά
 22 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα πνίγηκε από μια νεροποντή, η κυβέρνηση έστειλε πάλι 112 και καθάρισε μια και καλή

Ο κακός χαμός στη Γλυφάδα από τη θεομηνία και κάπως έτσι μέσα σε λίγες ώρες όλο το βουνό κατέβηκε στη θάλασσα, μη βρίσκοντας αλλού διέξοδο. Κακός χαμός και με τη συμφωνία Mercosur αλλά και στο Νταβός με τον Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ο κόσμος λέει πως μια βροχή θα μας σώσει, άλλα άντε να το πείτε αυτό στους κατοίκους της Γλυφάδας -προσοχή, όχι της Μάντρας ή του Ασπρόπυργου- αλλά της Γλυφάδας που χθες από τύχη καθαρά δεν θρήνησαν περισσότερα θύματα, πέραν της άτυχης 57χρονης που την παρέσυραν τα νερά και σφήνωσε κάτω από αυτοκίνητο.

Κατέβηκαν τα μπάζα

Η θεομηνία λοιπόν φίλτατοι δεν διακρίνει πλούσιους και φτωχούς. Θέλω να πω ότι στη Γλυφάδα που το τετραγωνικό πωλείται προς 4 και 4,5 χιλιάδες ευρώ και λες πως η ποιότητα ζωής θα είναι διαφορετική, άμα είναι να πνιγείς θα πνιγείς. Θα πλημμυρίσουν οι δρόμοι, θα γίνουν ποτάμια, θα κατέβει όλο το βουνό και συ θα βλέπεις το πανάκριβο SUV σου να γίνεται βαρκούλα και να καταλήγει στη θάλασσα. Ούτε ψύλλος στον κόρφο του δημάρχου, της Περιφέρειας, της κεντρικής διοίκησης γενικότερα. Για την κυβέρνηση δεν μιλάω, ήχησε το 112 από νωρίς, άρα ως γνωστόν, ευθύνη δεν φέρει. Τα μπάζα και τα αμμοχάλικα που έπνιξαν τους δρόμους της Γλυφάδας αποτελούν… προσωπική ευθύνη!

Τι Ριβιέρα τι Γραβιέρα

Γιατί, θα σου πει η κυβέρνηση. «Παιδιά εγώ είχα προειδοποιήσει, είχα κλείσει και τα σχολεία, είχα πει να μείνετε μέσα. Ευθύνη δεν φέρω». Το πως μπαζώθηκαν τα ρέματα στην Άνω Γλυφάδα και πως κατέβηκε το μισό βουνό στην παραλία θα το αφήσουμε στους ιστορικούς τους μέλλοντος να το διερευνήσουν καθώς ουδείς φαίνεται ικανός να το εξηγήσει σήμερα. Πως δηλαδή η μισή αυθαίρετη Ελλάδα πλημμυρίζει την άλλη μισή. Και καλά, το χάπενινγκ έγινε στη Γλυφάδα. Για φανταστείτε να είχε γίνει στο Ελληνικό πέριξ του ουρανοξύστη και να είχε μετατραπεί η περίφημη Αθηναϊκή Ριβιέρα σε… αθηναϊκή γραβιέρα απ’ τις τρύπες, τις λακκούβες και τις ζημιές της νεροποντής.

Πάλι … «στα σχοινιά»

Δεν γνωρίζω από αστρολογικά και συναστρίες, αλλά έχω την εντύπωση πως πρέπει να είναι … ανάδρομος ο Ερμής – θα το ψάξω σας το υπόσχομαι! Διότι δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο πρωθυπουργός βρίσκονται και πάλι … «στα σχοινιά»! Με ένα θέμα από το … πουθενά! Εντάξει, δεν είναι ακριβώς από το «πουθενά» – οι Γάλλοι και οι Βέλγοι αγρότες τα έχουν κάνει «λαμπόγυαλο» κάμποσες φορές στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, όχι σαν τους δικούς μας που είναι του … savoir vivre!

«Πάπαλα» για ένα χρόνο!

Αναφέρομαι στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Mercosur – οι δικοί μας οι αγρότες άργησαν να την πάρουν είδηση. Θα θυμάστε ότι έπεσαν οι υπογραφές μετά από … 18 χρόνια διαπραγματεύσεων και η συμφωνία θα άρχιζε να «τρέχει». Ομως η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς έθεσε θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας να αξιολογηθεί νομικά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κι άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου! Οι δύο ισχυρότερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην ψηφοφορία που έγινε έχασαν την πλειοψηφία. Και με οριακή διαφορά η συμφωνία παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο! Υπολογίζεται ότι η αξιολόγηση της θα πάρει περίπου ένα χρόνο. Τόμπολα!

«Είναι φίλοι μας»!

Θα μου πείτε ευλόγως κι αυτό τι μας αφορά. Μας αφορά, μας αφορά! Διότι σε γενικές γραμμές οι γερμανοί για να «σπρώξουν» τις εξαγωγές των αυτοκινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού – και των μεταλλαγμένων, κι αυτό είναι μία άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία – «έδωσαν» στις εξαγωγές της Mercosur προς την Ε.Ε. όλο τον … αγροτοδιατροφικό τομέα! Μάλιστα διάφοροι οργανισμοί είχαν προτείνει στην κυβέρνηση να συνταχθεί με τους Γάλλους, που ήταν κατά της συμφωνίας, όμως εμείς όχι με του Γερμανούς – και ξερό ψωμί!

Περί συμφωνίας…

Και μόλις άρχισε να εμπλέκεται η συμφωνία στην αντιπαράθεση των αγροτών με την κυβέρνηση, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης κι έκανε μία … συγκλονιστική δήλωση – πόσο εξαιρετική συμφωνία είναι, πόσο καταπληκτική συμφωνία είναι και πόσο ευνοεί τις ελληνικές εξαγωγές. «Στο καπάκι» όμως ένας από τους πιο δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους, των επιχειρήσεων τυποποίησης και επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία είναι ετεροβαρής. Δηλαδή ενώ οι ευρωπαϊκοί δασμοί της βρώσιμης ελιάς που θα εισάγεται από τις χώρες της Mercosur από 12,6% χρόνο με τον χρόνο θα μειώνονται, οι δασμοί των χωρών της Mercosur στο ίδιο προϊόν θα παραμένουν στο 12,6% – ακούνητοι! Κι αυτό είναι ένα μόνο προϊόν, σκεφτείτε σε πόσα άλλα θα γίνεται κάτι αντίστοιχο.

Ο,τι κι οι Γερμανοί!

Το ερώτημα βέβαια είναι τι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων ψήφισαν υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πλην…. της Νέας Δημοκρατίας! Αναμενόμενο αν κρίνω από τη δήλωση του κ. Μαρινάκη. Ψήφισαν μαζί με τους Γερμανούς! Για να ολοκληρωθεί κι η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό κόσμο. Το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, τώρα ανοίγει! Χθες είχαμε στη Βουλή το πρώτο επεισόδιο. Περαστικά τους….

Στις διαπραγματεύσεις ή στο … μενού

Εν τω μεταξύ το θέατρο του πολέμου γι΄ αυτές τις μέρες έχει μεταφερθεί στο Νταβός της Ελβετίας. Χθες εκεί έγιναν πολλά – από την ομιλία του Προέδρου Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, που τόνισε ότι θα τους θυμάται αυτούς που του την αρνήθηκαν, από την αποχώρηση της Προέδρου της ΕΚΤ κυρία Κριστίν Λαγκάρντ από την ομιλία του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, μέχρι και την ομιλία του καναδού πρωθυπουργού κ. Κάρνεϊ, που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως «ιστορική»! Μάλιστα ένα σημείο της νομίζω πως είναι «όλα τα λεφτά»! Είπε χαρακτηριστικά ο καναδός πρωθυπουργός ότι «αν δεν είσαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είσαι στο μενού»! Μία φράση που τα λέει όλα… Για να είμαι δίκαιη, η ατάκα δεν ανήκει στον κ. Κάρνεϊ. Έχει ειπωθεί ουκ ολίγες φορές και με πολλές παραλλαγές τα τελευταία 40 χρόνια. Ο αρχικός εμπνευστής της αναζητείται…

Τυχερός μέσα στην ατυχία του

Ισως γι΄ αυτό τελικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος δε νομίζω να στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα – σιγά μην έβαλε και την γάτα του να κλαίει… – με το γεγονός ότι η κακοκαιρία εμπόδισε το ταξίδι του στο Νταβός. Οπότε ευτυχώς που ήρθε η κακοκαιρία και αντί για το Νταβός θα πάει σήμερα στις Βρυξέλλες, στην έκτακτη σύνοδο κορυφής, να βρει τους δικούς του, να εισπράξει και λίγο κλίμα και λίγη συμπάθεια – γιατί στο Νταβός είπαμε «βρωμάει μπαρούτι»!

Ανάποδες

Να σκεφτείτε ότι ο ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι ακύρωσε την συμμετοχή του στο Νταβός – σου λέει ο άλλος έρχεται φορτωμένος με τη Γροιλανδία, μην την πληρώσω εγώ και σωστά σκέφτηκε. Ομως ο Τραμπ αφού είδε ότι οι «πρόθυμοι» του πηγαίνουν «στα γεμάτα» κόντρα με την Γροιλανδία, «πήρε ανάποδες» και κάλεσε τον Ζελένσκι εκτάκτως στο Νταβός για να συναντηθούν! Δεν θα ήθελα να βρίσκομαι στη θέση του ουκρανού Προέδρου….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

«Δεύτερη ευκαιρία» για την καρδιά – Πώς αυτοθεραπεύεται μετά από έμφραγμα

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας
in Confidential 21.01.26

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις
in Confidential 20.01.26

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά
in Confidential 19.01.26

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία
in Confidential 15.01.26

Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Οι απόντες τελικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις όταν είναι μαζί τους παρούσα η κοινωνία που άρχισε να μην πατάει την μπανανόφλουδα της επικοινωνίας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική
in Confidential 13.01.26

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό
in Confidential 08.01.26

Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει αλλά η πλειονότητα των αγροτών δεν τσίμπησε και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ανοιχτή σύγκρουση. Η διαγραφή Φαραντούρη και η σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ
in Confidential 03.01.26

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - «Ανοιχτό το εδαφικό» λέει ο Ζελένσκι

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
Υγεία 23.01.26

Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων

Το νέο τεστ ανιχνεύει μια ασυνήθιστη ανοσολογική απόκριση στα βακτήρια του εντέρου σε άτομα που αργότερα εμφανίζουν νόσο του Chron – Ελπίδα για πρόληψη μέσω της ανάπτυξης εμβολίου, αλλά και για πιο έγκαιρη διάγνωση.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο
Άλλα Αθλήματα 23.01.26

Η μεγάλη ώρα της Ελλάδας: Η Εθνική πόλο κόντρα στην Ουγγαρία για το ιστορικό πρώτο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το απόγευμα της Παρασκευής (23/1, 18:00 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ,) την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Σύνταξη
Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme
«Δεν ήταν αυτός» 23.01.26

Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Χωρίς αμφιβολία το Marty Supreme αποτελεί την ταινία - έκπληξη της σεζόν, ικανή να χαρίσει το Όσκαρ στον Τιμοτέ Σαλαμέ. Ωστόσο η οικογένεια του αληθινού αθλητή του πινγκ-πονγκ Μάρτι Ράισμαν τα βρίσκει όλα λάθος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox
English edition 23.01.26

Greece Confirms No Approved Vaccine for Goat and Sheep Pox

Greek authorities say biosecurity measures, not vaccination, remain the only proven strategy to control goat and sheep pox. European guidelines confirm no approved vaccines exist, and improper vaccination could harm trade and prolong outbreaks

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο