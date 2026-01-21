newspaper
Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Confidential

Eμπιστευτικά
 21 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Γύρισε το νόμισμα και η «σωστή πλευρά της ιστορίας» ξεμπρόστιασε τη γύμνια της ευρωπαϊκής ηγεσίας

Ο Τραμπ πάει με καρτελάκια «πωλείται» ή «κατάσχεται» στο Νταβός και οι Ευρωπαίοι δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θάμα!

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, ο κόσμος αλλάζει σαφώς προς το χειρότερο και αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Το παλέψαμε και το καταφέραμε, γιατί ως γνωστόν όποιος ουρεί στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι, και όποιος ρίχνει ό,τι να ναι ή δεν πάει στην κάλπη το βρίσκει πλέον και στον.. παγκόσμιο χάρτη. Στα καθ’ ημάς η κυβέρνηση λαβωμένη από το αγροτικό που βαθαίνει το ρήγμα με την κοινωνία, μαγειρεύει δημοσκοπήσεις που τη δικαιώνουν και ξαναζεσταίνει το success story. Στο ΠΑΣΟΚ οι δελφίνοι αμφισβητούν τον αρχηγό, αλλά την ίδια στιγμή λένε στον κόσμο να τον κάνει πρωθυπουργό.

Κυκλοφορεί μαινόμενος ο Τραμπ στο Νταβός…

Πάνω που ξέμπλεξε με τους αγρότες – λέμε τώρα… – κι είπε να πεταχτεί μέχρι το Νταβός να δει κανέναν άνθρωπο σπουδαίο και να ζήσει λίγο το μεγαλείο του … διεθνούς ηγέτη, του ήρθαν όλα τούμπα! Εκτακτο συμβούλιο κορυφής την Πέμπτη και μετά; Μετά ολοταχώς για την Αθήνα γιατί στο Νταβός θα «βρωμάει» … Γροιλανδία! Θα κυκλοφορεί στους διαδρόμους, στα πάνελ και στα prive σημεία ο Πρόεδρος Τραμπ με 5 – 6 υπουργούς – όπως στην Αγρια Δύση… – και το τελευταίο που θα ήθελε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι να πέσει πάνω του! Ετσι κι αλλιώς έχει αρχίσει και το παίρνει απόφαση πως συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ – μάλλον – δεν έχει, άρα «γιατί να εκτεθώ»; Λογικό! Βέβαια κι αυτός από την μεριά του κάνει ότι μπορεί ο άνθρωπος. Μέχρι σε ένα σημείο όμως.

… κι ο Μητσοτάκης θα γυρίσει στην Αθήνα

Πάντως δεν ξέρω αν έπιασαν τόπο τα σεμινάρια διεθνούς δικαίου που του έκανε ο βουλευτής του, ο κ. Αγγελος Συρίγος – έγιναν τελικά; Πάντως αν κρίνω από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη με τα όσα συμβαίνουν … «ολούθε» έχει … εμπλουτιστεί η επιστήμη του διεθνούς δικαίου. Εχει ενσωματωθεί η λογική… «και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ»! Και με τους γερμανούς που είναι απέναντι στους αμερικάνους και με τους αμερικάνους που είναι απέναντι στους γερμανούς! Και θυμήθηκα την παλιά ρουμάνα αθλήτρια, την… Νάντια Κομανέτσι, που είχε εξαιρετική ευλυγισία! Πόσο όμως; Τελικά είναι δύσκολο πράγμα να είσαι πρωθυπουργός; Οπότε; Οπότε αποχαιρέτα το … Νταβός για φέτος – του χρόνου βλέπουμε, μπορεί να μην έχει τόσο χαμηλό βαρομετρικό….

Μη το ματιάσουν

Τώρα κατά τα άλλα χωρίς να το λένε ευθέως, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί ένα ακόμη … restart! – δεν το λένε για να μην το … ματιάσουν! Και πάει «άκλαφτο» κι αυτό μαζί με τα άλλα. Αφού φαίνεται πως «ξεμπερδεύει» με τους αγρότες – με ποιο τρόπο θα το δούμε… – έβαλε ο κ. Μητσοτάκης τον αντιπρόεδρο του, τον κ. Κωστή Χατζηδάκη μαζί με τον υπουργό Επικρατείας κ. Ακη Σκέρτσο και δώσανε χθες συνέντευξη κάνοντας απολογισμό των μεταρρυθμίσεων του 2025 και τους στόχους του 2026.

Τα «excelάκια του Ακη»

Αυτό όμως που έμεινε από την συνέντευξη είναι «τα excelάκια του Ακη». Πως λέγανε παλιά – κυρίως ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος, που είχαν την τιμητική τους – τα «ντολμαδάκια της Μαρίκας», της μητέρας του σημερινού πρωθυπουργού; Ε, πλέον τα «excelάκια του Ακη» είναι άπαιχτα – να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει! Ολοι έχουν να το λένε…. Ρε παιδί μου, τα βλέπεις κι ονειρεύεσαι έναν άλλο κόσμο! Η ακρίβεια – πάφ χάθηκε – η στεγαστική κρίση – παφ χάθηκε – τα προβλήματα στο σύστημα της υγείας, του φίλου μου του Αδωνι – παφ χάθηκαν. Αυτά τα «excelάκια» είναι σαν τα … παραισθησιογόνα – προς Θεού μην τα παίρνετε συχνά κι όχι σε μεγάλες δόσεις, γιατί μπορεί να εθιστείτε! Με μέτρο….

Την Παρασκευή τα μαζεύουν…

Για τους αγρότες σας τα έχω πει. Και επιβεβαιώθηκα. Χθες το βράδυ η συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισε να αποχωρήσει την Παρασκευή – με συλλαλητήριο στην πόλη της Λάρισας. Επίσης την Παρασκευή αποχωρεί το μπλόκο του Κάστρου της Βοιωτίας – από τα πιο σημαντικά. Τα μπλόκα των Μαλγάρων της Θεσσαλονίκης και του Λόγγου των Τρικάλων μένουν μέχρι την Παρασκευή. Και πάει λέγοντας. Ως εκ τούτου την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου και μετά από περισσότερες από πενήντα μέρες στους δρόμους, οι αγρότες αποχωρούν. Κάτι κέρδισαν κι αυτό που μένει ως παρακαταθήκη είναι πως «χαμένος αγώνας είναι μόνο αυτός που δεν δόθηκε»!

Ανδρουλάκης vs Δούκα – Δούκας vs Ανδρουλάκη

Είναι αναμενόμενο. Με χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις στο δρόμο για το συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ θα … «βρίσκει»! Εχουν πρόβλημα τα «αμορτισέρ». Χθες, λοιπόν, μετά από πολύ καιρό συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ. Κι επειδή ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης το … «όνειρο» το είχε δει, με την εισήγηση του την έπεσε στους διαφωνούντες και κυρίως στον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα. Ο κ. Δούκας επιμένει σε δύο πράγματα: πρώτον, ψήφισμα από το συνέδριο για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερον, οι υποψήφιοι βουλευτές να εκλέγονται από τις τοπικές οργανώσεις.

