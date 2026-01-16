Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι εγώ τη νοιώθω την περηφάνεια βαθιά μέσα μου να ξεχειλίζει. Εσείς; Αναφέρομαι στη νέα φρεγάτα, την πρώτη από τις τέσσερις που έφτασε σε ελληνικά νερά και εντάχθηκε στο στόλο. Μη νομίζετε, επί του Τσίπρα όταν ήταν ακόμα πρωθυπουργός είχαν γίνει οι πρώτες συζητήσεις για τις Μπελαρά, αλλά δεν πρόλαβε να κλείσει τη συμφωνία. Ήταν και τα μνημόνια τότε, μην ξεχνάμε τι περάσαμε, που να βρεθούν τα λεφτά για φρεγάτες, εδώ ψάχναμε λεφτά να ταΐσουμε τον κόσμο. Τι πάω και θυμάμαι, πανάθεμά με.

Λεπτομέρειες (1)

Ενημερωθήκατε – υποθέτω – ότι τελικά η αντιπροσωπεία των «σκληρών» των αγροτικών μπλόκων πρόκειται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, το μεσημέρι της Δευτέρας. Θέλω όμως να καταγράψω ορισμένες «λεπτομέρειες», στις οποίες δεν δόθηκε η δέουσα σημασία! Η πρώτη αφορά στο γεγονός ότι στην πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων η απόφαση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό ελήφθη με οριακή πλειοψηφία! Δηλαδή κάτι λιγότεροι από τους μισούς επέμεναν στην αρχική γραμμή, σύμφωνα με την οποία καμία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, διότι δεν έχει κανένα νόημα! Αυτό το στοιχείο είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί σε ένα σημαντικό τμήμα του αγροτικού πληθυσμού!

Λεπτομέρειες (2)

Οι άλλες δύο «λεπτομέρειες» δείχνουν το κλίμα που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου – των οποίων η μόνη τους επαφή με την πραγματικότητα είναι μέσω των δημοσκοπικών ευρημάτων! Η πρώτη εξ αυτών αφορά στον διασυρμό του αγροτοσυνδικαλιστή κ. Κώστα Ανεστίδη – «σπλάχνο από τα σπλάχνα» της δεξιάς, που όμως έκανε το λάθος να αμφισβητήσει το imperium του κ. Μητσοτάκη. Του παραδίδει ο αστυνομικός το χαρτί με το οποίο δεσμεύεται όλη η προσωπική του περιουσία! Για να μάθει να μην είναι … ασεβής! Η δεύτερη «λεπτομέρεια» αφορά σε δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία «δώσαμε, δώσαμε» – δηλαδή η αντιπροσωπεία των αγροτών την Δευτέρα δεν θα αποσπάσει ούτε κάν … «τσάι και συμπάθεια»! Ο στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι να «τσαλακώσουν» την αξιοπιστία του αγροτικού κινήματος, το οποίο για να πετύχει τη … συνάντηση, ανέστειλε και την κινητοποίηση της Αθήνας! Εν πάση περιπτώσει το «ταμείο» θα γίνει από το βράδυ της Δευτέρας….

Κανόνια κι όχι βούτυρο!

Επανέρχομαι στο θέμα της φρεγάτας, καθώς χθες όμως είχαμε χαρές και πανηγύρια! Ηρθε το λοιπόν η πρώτη Μπελαρά και ενσωματώθηκε στον ελληνικό στόλο! Περίσσεψαν οι εθνικοπατριωτικές κορώνες και διάφορες άλλες … ευτυχισμένες δηλώσεις του πρωθυπουργού, του υπουργού Αμυνας κ. Νίκου Δένδια – για όλους ήταν το … τιμώμενο πρόσωπο, εκτός του φίλου μου, του υπουργού Υγείας κ. Αδωνι Γεωργιάδη. Για να ξέρετε πάντως οι φρεγάτες μας στοίχισαν τον 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και την 13η σύνταξη! Περαστικά μας….

Τους ευχαρίστησε…

Εν τω μεταξύ χθες ο κ. Γεωργιάδης έδωσε τα … ρέστα του! Επειδή ακριβώς ήταν η … μέρα του κ. Δένδια, προσπάθησε να τον κοντύνει – δηλαδή να τον φέρει στο … ύψος του! Ετσι απένειμε ευχαριστίες για την απόκτηση της Μπελαρά – εκτός του πρωθυπουργού φυσικά, θα πέσει φωτιά και θα τον κάψει… – στον πρώην υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο και στον … κ. Γρηγόρη Δημητριάδη – αυτόν τώρα γιατί, δεν έχω καταλάβει, μήπως γιατί δεν τον παρακολουθούσε τότε παλιά ή μήπως επειδή τον παρακολουθούσε και του έχει υποχρέωση; Μπερδεύτηκα!

Ποιοι πέντε;

Σε κάθε περίπτωση ήθελε να βγάλει την εικόνα του κ. Δένδια από το «κάδρο» της μέρας. Και δεν περιορίστηκε μόνο σ΄ αυτό. Αλλά είπε πως αν ο πρωθυπουργός διώξει όσους υπουργούς κρύβονται θα μείνουν … πέντε – ένας ο κ. Γεωργιάδης, δεύτερος ο φίλος του ο κ. Θάνος Πλεύρης, τρίτος ο φίλος του ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης, αλήθεια τι γίνεται αυτή η ψυχή, την έχασα! Περισσότερους από τρεις δεν βρίσκω για να φτάσω τους πέντε – δέχομαι τη βοήθεια του κοινού….

Κυνηγάει … αντιφρονούντες

Εν τω μεταξύ στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε mood συνεδρίου – ή αλλιώς βγήκε για … «κυνήγι» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η εποχή των … αντιφρονούντων! Μου λένε, λοιπόν, ότι το συνέδριο θα το ελέγξει ο κ. Ανδρουλάκης σε ποσοστό 70%. Και θα εμφανίσει μία – ας την πούμε… – «συμμαχία» μαζί με την κυρία Αννα Διαμαντοπούλου και τον κ. Παύλο Χρηστίδη, φέρελπι και φιλόδοξο βουλευτή του Νοτίου Τομέα.

«Στριμώχνονται»

Τώρα όλοι οι υπόλοιποι αντιηγετικοί θα «στριμωχτούν» στο 30% – ο κ. Χάρης Δούκας, ο κ. Παύλος Γερουλάνος, που προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να στήσει μηχανισμό, αλλα με «φτωχά» αποτελέσματα, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης και η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Ξεχωρίζει η περίπτωση του κ. Μανώλη Χριστοδουλάκη, που σχετικά προσφάτως «αυτομόλησε» από το «στρατόπεδο» του κ. Δούκα – κυκλοφόρησαν κάτι φήμες ότι τον απείλησε ο κ. Ανδρουλάκης πως θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική και θα έχει την τύχη του κ. Χάρη Καστανίδη, αλλά εγώ δεν τα πιστεύω, ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει τέτοια πράγματα! Και το συνέδριο θα γίνει από τις 27 ως τις 29 Μαρτίου στο γήπεδο του ΤΑΕ KWON DO.

Ο κ. Αντώνης Σαουλίδης

Ρώτησα όμως σχετικά πως προέκυψε ο κ. Αντώνης Σαουλίδης στο …πάνελ του κ. Αλέξη Τσίπρα. Οπως μου εξήγησαν ο κ. Σαουλίδης μέσω του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου – με τον οποίο ήταν φίλοι – βρέθηκε στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 να στηρίζει την υποψηφιότητα του κ. Ανδρουλάκη – τότε που ο κ. Κωνσταντινόπουλος έπινε νερό στο … όνομα του κ. Ανδρουλάκη. Ομως από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι! Και στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, πρώτον, ο κ. Κωνσταντινόπουλος τα είχε «σπάσει» αγρίως με τον κ. Ανδρουλάκη, δεύτερον, ο πρόεδρος του κόμματος έκανε δύο μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ – την κυρία Ράνια Θρασκιά και τον κ. Πέτρο Παππά, που θα «παίξουν» στην Α΄ Θεσσαλονίκης – κι έτσι ο κ. Σαουλίδης βρέθηκε στο πλευρό του κ. Δούκα. Κι εφόσον ο κ. Δούκας δεν εξελέγη τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους…. Ετσι ο κ. Σαουλίδης θα βρίσκεται στο πάνελ του «Ολύμπιον» στο πλευρό του κ. Τσίπρα! Κι αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον….