Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι μαθαίνω ότι ενθουσιάστηκαν οι αγρότες από το success story του Κυριάκου (και) στον πρωτογενή τομέα και σκέφτονται να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ να τον ευχαριστήσουν, να του φιλήσουν τα χέρια για τα μέτρα που ανακοίνωσε σε αυτή τη συνάντηση με αγρότες… σε στενό οικογενειακό κλίμα, από ότι αποδείχθηκε. Φίλοι, ξαδέρφια βουλευτών, δικοί μας άνθρωποι πέρασαν το κατώφλι του Μαξίμου. Εντάξει δεν βάζεις και όποιον να ‘ναι στο σπίτι σου με τις κάμερες απ’ έξω. Υποθέτω ότι τώρα θα ακολουθήσει και καμιά δημοσκόπηση που θα καταγράφει την… κούραση των πολιτών με το αγροτικό θέμα και ότι κρίνουν ικανοποιητικές τις παροχές που δόθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους και σιγά σιγά θα μπει το νερό στο αυλάκι. Ξέρουν οι δημοσκόποι… Ποντάρουν και στο ότι σε λίγο θα ξεκινήσουν οι δουλειές στα χωράφια. Πρέπει να ξεκινήσει η σπορά μου λέγανε κάτι φίλοι που αγαπούν τον αγροτουρισμό ωστόσο πρέπει να χεις λεφτά να αγοράσεις τον σπόρο και κίνητρο για να φυτέψεις. Προϋποθέσεις που οι αγρότες, οι άλλοι όχι οι καλεσμένοι Μαξίμου, τονίζουν ότι δεν υπάρχουν…. το λέω να το χετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας εκεί στο Μαξίμου.

Ακύρωση σχεδίων

Σε κάθε περίπτωση είναι η δεύτερη φορά που «του την κάνουν» οι αγρότες του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρώτη ήταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Τα αγροτικά μπλόκα ήταν… «ανθισμένα» σ΄ όλο το εύρος του οδικού δικτύου. Στο Μέγαρο Μαξίμου – όπως συμβαίνει συνήθως – κάνουν σχέδια επί χάρτου! Κι εκτιμούν ότι οσονούπω οι επιδοτήσεις πρόκειται να δοθούν στους αγρότες κι ως εκ τούτου οι δρόμοι θα αδειάσουν. Κι ετοιμαζόταν κι ο κ. Μητσοτάκης να απολαύσει το χιονισμένο υψόμετρο της Πίνδου. Εχουν γίνει κι οι σχετικές διαρροές – πως τα φετινά Χριστούγεννα έχει βουνό! Όμως τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου είθισται να πέφτουν έξω! Η οργή των αγροτών «κλείδωσε» την παρουσία τους στους δρόμους κι ο κ. Μητσοτάκης – ανάγκα και θεοί πείθονται – αναγκάστηκε να αλλάξει προορισμό. Ετσι βρέθηκε στο Ακρωτήρι!

Προτίμησε την Αθήνα

Ομως οι μέρες πέρασαν, φάνηκε από τα «κανάλια» που ήταν εν λειτουργία, πως είναι δυνατόν να υπάρξει τελικά συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου – των originals όχι των «προθύμων» – κι η κατάσταση να αρχίσει να εκτονώνεται. Ετσι μπήκε μπροστά κι ο προγραμματισμός του πρωθυπουργού, που μεταξύ των άλλων προέβλεπε την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη – και ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Βελλίδειο. Ομως το πράγμα «σκάλωσε» την Δευτέρα κι έμεινε και το Μαξίμου με διαθέσιμους μία «χούφτα» «πρόθυμους». Κι επειδή κοντά στη Θεσσαλονίκη είναι τα Μάλγαρα, σκέφτηκαν εκεί στο Μαξίμου λές οι αγρότες από το μπλόκο να «μερακλώσουν» και να πουν «πάμε με τα τρακτέρ να ακούσουμε Μητσοτάκη να το ευχαριστηθούμε;». Και με επικεφαλής τον κ. Ανεστίδη να πηγαίναν εν πομπή για το Βελλίδειο; Και φοβήθηκαν στην κυβέρνηση – την μεγάλη… αγάπη των αγροτών της περιοχής προς τον κ. Μητσοτάκη! Δεν θα μπορούσαν να την διαχειριστούν! Ετσι ανέβαλαν την εκδήλωση και την ομιλία του πρωθυπουργού. Ως εκ τούτου το Σάββατο «παίζει» μόνος του τελικά στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας – με εξαιρετική κεντροαριστερή σύνθεση του πάνελ και πολύ καλά … φωνητικά! Στο ιστορικό «Ολύμπιον» – και ενημερώνω ότι ο εξώστης είναι πολύ περιορισμένος, έχει μόνο 80 θέσεις!

Law and order

Αν εξαιρέσουμε τη σύνθεση, τη λίστα καλεσμένων, που δεν ήταν πολύ επιτυχημένη κατά τα άλλα η συνάντηση του πρωθυπουργού και ευάριθμης κυβερνητική ομάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ωραία σκηνοθετημένη. Κι ήταν και «χορταστική» – κράτησε 3,5 ώρες! Κάτι καινούργιο; Ουδέν! «Φιλολογική» ήταν κυρίως η συζήτηση και στο διά ταύτα «ότι δώσαμε, δώσαμε»! Επιτέλους όμως ο κ. Μητσοτάκης έκανε τελικά – μετά από 45 μέρες! – το … κομμάτι του! Τον δέχτηκαν οι αγρότες ως συνομιλητή. Ολα αυτά βέβαια με τους «πρόθυμους». Για τους άλλους ισχύει το plan b! Τουτέστιν … βούρδουλας και πρόστιμα. Το δήλωσε κι ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης: ζητώ να εφαρμοστεί ο νόμος! Low and order από σήμερα αναμένονται, αλλά στην … βουκολική της εκδοχή! Ως εκ τούτου εξελίξεις….

Στην Αθήνα;

Πάντως έχουν ρίξει οι Λαρισαίοι αγρότες την ιδέα ενός συλλαλητηρίου με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας – δε νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Ενώ σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει στον Παλαμά της Καρδίτσας το πανελλαδικό συντονιστικό των μπλόκων και πρόκειται να αποφασίσει για το τι πρόκειται να γίνει. Στο τραπέζι επίσης είναι και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό – τώρα που τελείωσε με τους «πρόθυμους». Θα δούμε….

Χωρίς την … αστερόσκονη

Εχω την εντύπωση ότι η κυρία Καρυστιανού έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Πόσο σοβαρά είναι δεν το γνωρίζω – στο επικοινωνιακό φόντος όμως του κόμματος έχουν την σημασία τους. Είναι σαφές ότι η ίδια θα επιθυμούσε να εξαντληθεί η θητεία της τον Μάρτιο – και φυσικά στις εκδηλώσεις των τριών χρόνων του εγκλήματος των Τεμπών, να είναι πρόεδρος και ομιλήτρια! Ωστόσο, αναγκάστηκε να παραιτηθεί, και το κλίμα πλέον μεταξύ ΔΣ και Καρυστιανού μυρίζει μπαρούτι…

Στο Νταβός για selfie

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να ταλαιπωρείται εγχωρίως με τα αγροτικά μπλόκα, τους «πρόθυμους» και τους αδιάλλακτους, αλλά «αλλού τρέχει η σκέψη του». Στο χιονισμένο Νταβός! Είναι μία καλή ευκαιρία να ικανοποιήσει τον… «ανομολόγητο καημό του»! Να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ! Σου λέει έτσι κι αλλιώς τηλεφώνημα από την Ουάσιγκτον δεν έρχεται – έχει βάλει λυτούς και δεμένους – τουλάχιστον «μήπως τον πετύχω σε κανένα διάδρομο και βγάλουμε καμιά … selfie»! Μπρος στο ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα…. Ετσι, λοιπόν, ετοιμάζεται για το Νταβός κάνοντας ασκήσει αισιοδοξίας….