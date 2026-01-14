newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Confidential

Eμπιστευτικά
 14 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι μαθαίνω ότι ενθουσιάστηκαν οι αγρότες από το success story του Κυριάκου (και) στον πρωτογενή τομέα και σκέφτονται να κατέβουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ να τον ευχαριστήσουν, να του φιλήσουν τα χέρια για τα μέτρα που ανακοίνωσε σε αυτή τη συνάντηση με αγρότες… σε στενό οικογενειακό κλίμα, από ότι αποδείχθηκε. Φίλοι, ξαδέρφια βουλευτών, δικοί μας άνθρωποι πέρασαν το κατώφλι του Μαξίμου. Εντάξει δεν βάζεις και όποιον να ‘ναι στο σπίτι σου με τις κάμερες απ’ έξω. Υποθέτω ότι τώρα θα ακολουθήσει και καμιά δημοσκόπηση που θα καταγράφει την… κούραση των πολιτών με το αγροτικό θέμα και ότι κρίνουν ικανοποιητικές τις παροχές που δόθηκαν σε αγρότες και κτηνοτρόφους και σιγά σιγά θα μπει το νερό στο αυλάκι. Ξέρουν οι δημοσκόποι… Ποντάρουν και στο ότι σε λίγο θα ξεκινήσουν οι δουλειές στα χωράφια. Πρέπει να ξεκινήσει η σπορά μου λέγανε κάτι φίλοι που αγαπούν τον αγροτουρισμό ωστόσο πρέπει να χεις λεφτά να αγοράσεις τον σπόρο και κίνητρο για να φυτέψεις. Προϋποθέσεις που οι αγρότες, οι άλλοι όχι οι καλεσμένοι Μαξίμου, τονίζουν ότι δεν υπάρχουν…. το λέω να το χετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας εκεί στο Μαξίμου.

Ακύρωση σχεδίων

Σε κάθε περίπτωση είναι η δεύτερη φορά που «του την κάνουν» οι αγρότες του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πρώτη ήταν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Τα αγροτικά μπλόκα ήταν… «ανθισμένα» σ΄ όλο το εύρος του οδικού δικτύου. Στο Μέγαρο Μαξίμου – όπως συμβαίνει συνήθως – κάνουν σχέδια επί χάρτου! Κι εκτιμούν ότι οσονούπω οι επιδοτήσεις πρόκειται να δοθούν στους αγρότες κι ως εκ τούτου οι δρόμοι θα αδειάσουν. Κι ετοιμαζόταν κι ο κ. Μητσοτάκης να απολαύσει το χιονισμένο υψόμετρο της Πίνδου. Εχουν γίνει κι οι σχετικές διαρροές – πως τα φετινά Χριστούγεννα έχει βουνό! Όμως τα παιδιά του Μεγάρου Μαξίμου είθισται να πέφτουν έξω! Η οργή των αγροτών «κλείδωσε» την παρουσία τους στους δρόμους κι ο κ. Μητσοτάκης – ανάγκα και θεοί πείθονται – αναγκάστηκε να αλλάξει προορισμό. Ετσι βρέθηκε στο Ακρωτήρι!

Προτίμησε την Αθήνα

Ομως οι μέρες πέρασαν, φάνηκε από τα «κανάλια» που ήταν εν λειτουργία, πως είναι δυνατόν να υπάρξει τελικά συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου – των originals όχι των «προθύμων» – κι η κατάσταση να αρχίσει να εκτονώνεται. Ετσι μπήκε μπροστά κι ο προγραμματισμός του πρωθυπουργού, που μεταξύ των άλλων προέβλεπε την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη – και ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Βελλίδειο. Ομως το πράγμα «σκάλωσε» την Δευτέρα κι έμεινε και το Μαξίμου με διαθέσιμους μία «χούφτα» «πρόθυμους». Κι επειδή κοντά στη Θεσσαλονίκη είναι τα Μάλγαρα, σκέφτηκαν εκεί στο Μαξίμου λές οι αγρότες από το μπλόκο να «μερακλώσουν» και να πουν «πάμε με τα τρακτέρ να ακούσουμε Μητσοτάκη να το ευχαριστηθούμε;». Και με επικεφαλής τον κ. Ανεστίδη να πηγαίναν εν πομπή για το Βελλίδειο; Και φοβήθηκαν στην κυβέρνηση – την μεγάλη… αγάπη των αγροτών της περιοχής προς τον κ. Μητσοτάκη! Δεν θα μπορούσαν να την διαχειριστούν! Ετσι ανέβαλαν την εκδήλωση και την ομιλία του πρωθυπουργού. Ως εκ τούτου το Σάββατο «παίζει» μόνος του τελικά στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας – με εξαιρετική κεντροαριστερή σύνθεση του πάνελ και πολύ καλά … φωνητικά! Στο ιστορικό «Ολύμπιον» – και ενημερώνω ότι ο εξώστης είναι πολύ περιορισμένος, έχει μόνο 80 θέσεις!

Law and order

Αν εξαιρέσουμε τη σύνθεση, τη λίστα καλεσμένων, που δεν ήταν πολύ επιτυχημένη κατά τα άλλα η συνάντηση του πρωθυπουργού και ευάριθμης κυβερνητική ομάδας, στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ωραία σκηνοθετημένη. Κι ήταν και «χορταστική» – κράτησε 3,5 ώρες! Κάτι καινούργιο; Ουδέν! «Φιλολογική» ήταν κυρίως η συζήτηση και στο διά ταύτα «ότι δώσαμε, δώσαμε»! Επιτέλους όμως ο κ. Μητσοτάκης έκανε τελικά – μετά από 45 μέρες! – το … κομμάτι του! Τον δέχτηκαν οι αγρότες ως συνομιλητή. Ολα αυτά βέβαια με τους «πρόθυμους». Για τους άλλους ισχύει το plan b! Τουτέστιν … βούρδουλας και πρόστιμα. Το δήλωσε κι ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης: ζητώ να εφαρμοστεί ο νόμος! Low and order από σήμερα αναμένονται, αλλά στην … βουκολική της εκδοχή! Ως εκ τούτου εξελίξεις….

Στην Αθήνα;

Πάντως έχουν ρίξει οι Λαρισαίοι αγρότες την ιδέα ενός συλλαλητηρίου με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας – δε νομίζω ότι θα τα καταφέρουν. Ενώ σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει στον Παλαμά της Καρδίτσας το πανελλαδικό συντονιστικό των μπλόκων και πρόκειται να αποφασίσει για το τι πρόκειται να γίνει. Στο τραπέζι επίσης είναι και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό – τώρα που τελείωσε με τους «πρόθυμους». Θα δούμε….

Χωρίς την … αστερόσκονη

Εχω την εντύπωση ότι η κυρία Καρυστιανού έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα. Πόσο σοβαρά είναι δεν το γνωρίζω – στο επικοινωνιακό φόντος όμως του κόμματος έχουν την σημασία τους. Είναι σαφές ότι η ίδια θα επιθυμούσε να εξαντληθεί η θητεία της τον Μάρτιο – και φυσικά στις εκδηλώσεις των τριών χρόνων του εγκλήματος των Τεμπών, να είναι πρόεδρος και ομιλήτρια! Ωστόσο, αναγκάστηκε να παραιτηθεί, και το κλίμα πλέον μεταξύ ΔΣ και Καρυστιανού μυρίζει μπαρούτι…

Στο Νταβός για selfie

Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να ταλαιπωρείται εγχωρίως με τα αγροτικά μπλόκα, τους «πρόθυμους» και τους αδιάλλακτους, αλλά «αλλού τρέχει η σκέψη του». Στο χιονισμένο Νταβός! Είναι μία καλή ευκαιρία να ικανοποιήσει τον… «ανομολόγητο καημό του»! Να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ! Σου λέει έτσι κι αλλιώς τηλεφώνημα από την Ουάσιγκτον δεν έρχεται – έχει βάλει λυτούς και δεμένους – τουλάχιστον «μήπως τον πετύχω σε κανένα διάδρομο και βγάλουμε καμιά … selfie»! Μπρος στο ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα…. Ετσι, λοιπόν, ετοιμάζεται για το Νταβός κάνοντας ασκήσει αισιοδοξίας….

Ενέργεια
ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ομόλογα
Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Ελληνικά ομόλογα: Συνωστισμός δισεκατομμυρίων – Τι κεντρίζει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Stream newspaper
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική
in Confidential 13.01.26

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό
in Confidential 08.01.26

Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει αλλά η πλειονότητα των αγροτών δεν τσίμπησε και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ανοιχτή σύγκρουση. Η διαγραφή Φαραντούρη και η σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ
in Confidential 03.01.26

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες
in Confidential 23.12.25

Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες

Όλο και περισσότερο στριμώχνεται η κυβέρνηση με τα ανοιχτά μέτωπα να την κυνηγάνε και την πλειονότητα του λαού να στηρίζει τους αγρότες. Το σχέδιο Μητσοτάκη για να τελειώνει με τους «αντάρτες» εντός της ΝΔ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός
in Confidential 22.12.25

Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Θυμωμένος ο Κυριάκος για το «παράλογο» κάποιων απαιτήσεων των αγροτών, εξοργισμένος ο λαός γιατί σε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη το «παράλογο» έχει γίνει αρχηγός μαζί και ο εμπαιγμός και ο ευτελισμός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
