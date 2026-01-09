Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας βλακείες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, μία εβδομάδα συμπλήρωσε το 2026 και δεν ξέρω αν θα είναι πραγματικά καλή η χρονιά που διανύουμε. Ειδικά με όσα συμβαίνουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού -αλλά επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο- η κατάσταση προμηνύεται εξόχως ανησυχητική. Ο Τραμπ φαίνεται πως γράφει τα πάντα στα παλαιότερα των υποδημάτων του, κυρίως το Διεθνές Δίκαιο και ουδείς γνωρίζει αν αύριο δεν κάνει τα ίδια και στη Γροιλανδία ή σε όποια άλλη χώρα του αρέσει.

Βατερλώ

Τελικά η … Βενεζουέλα εξελίχθηκε σε Βατερλώ του πρωθυπουργού Κυριάκου! Εκτός από τους κ.κ. Αδωνι Γεωργιάδη και Μάκη Βορίδη, που από την πρώτη στιγμή … εκστασιάστηκαν από το πνεύμα της δήλωσης, εν συνεχεία ήρθαν διάφοροι και άρχισαν να το … «κλαδεύουν»! Το … μεγαλείο της δήλωσης. Πρώτος βγήκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Καιρίδης ο οποίος προσπάθησε να μαζέψει τους έξαλλους πανηγυρισμούς του κ. Γεωργιάδη λέγοντας «είναι άλλο να είμαστε συγκρατημένοι με τον Τραμπ κι άλλο να χειροκροτάμε». Ακολούθησε ο κ. Άγγελος Συρίγος ο οποίος μεταξύ των άλλων δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν είναι καθηγητής του διεθνούς δικαίου» για να γνωρίζει δηλαδή αν η απαγωγή ενός προέδρου κράτους από τις υπηρεσίες άλλου κράτους είναι σύννομη με το διεθνές δίκαιο! Και τρίτος ήρθε ο κ. Γιάννης Οικονόμου ο οποίος δήλωσε πως «ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα»….

Εξευτελισμός

Συγγνώμη αλλά αυτό δεν είναι μάζεμα αλλά εξευτελισμός του πρωθυπουργού. Το να βγαίνεις δηλαδή και να υποστηρίζεις ότι πρέπει να είναι κάποιος καθηγητής διεθνούς δικαίου ώστε να αντιλαμβάνεται την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους των ΗΠΑ στην περίπτωση της Βενεζουέλας, το μόνο που καταφέρνεις να εξευτελίζεις τον πρωθυπουργό της χώρας. Τι σημαίνει δηλαδή, «δεν ήξερε, δεν κατάλαβε, δεν είναι καθηγητής δικαίου;». Για τον πρωθυπουργό μιλάμε όχι για τον καφετζή της γειτονιάς. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούν εκεί στο Μαξίμου, το έχουν χάσει τελείως…

Τσίτα τα νεύρα

Παρατηρώ πάντως έναν ολοένα και πιο έντονο εκνευρισμό στους κόλπους της κυβέρνησης. Μήπως φταίει το αγροτικό που πάει απ’ το κακό στο χειρότερο; Μήπως ότι έρχεται ο Φλεβάρης και θ΄αρχίσουν πάλι οι εκδηλώσεις μνήμης για τα Τέμπη; Μήπως τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων που πάνε κατά διαβόλου καθώς η αυτοδυναμία παγιώνεται ως όνειρο απατηλό; Ίσως όλα αυτά μαζί; Σε κάθε περίπτωση το τσίτωμα είναι μεγάλο, το είδαμε να συμβαίνει και χθες με την αψιμαχία Δένδια-Καιρίδη.

Η κουκλίτσα και η συγγνώμη

Το είδατε να συμβαίνει φαντάζομαι. Τον Καιρίδη να την πέφτει στη Ζωή – μία είναι η Ζωή – με το καθόλου chic επιχείρημα «άσε μας κουκλίτσα μου» και τον υπουργό Άμυνας που έτσι κι αλλιώς βιώνει δύσκολες μέρες λόγω των αντιδράσεων των στρατιωτικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας, να αναγκάζεται να ζητάει συγγνώμη από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Και αφού ειπώθηκαν οι συγγνώμες μετά ξεκίνησε το χάπενινγκ μεταξύ του υπουργού και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα και η φημολογούμενη ομόνοια στο κυβερνητικό στρατόπεδο!

Λίγο πριν από το τέλος

Και ξαφνικά συνωθούνται στην … πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου, ενώ επί 41 μέρες δεν ήθελαν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό οι αγρότες τον κ. Μητσοτάκη. Τι ακριβώς συμβαίνει; Έχω εδώ και μέρες που σας επισημαίνω ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών – της Νίκαιας και των Μαλγάρων κι όχι των Πράσινων Φαναριών και των Μικροθηβών, να εξηγούμαστε – έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο! Επιβεβαίωση του αδιεξόδου ήταν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις με την προτροπή «take it or leave it» – «ότι δώσαμε, δώσαμε»! Σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή το πανελλαδικό συντονιστικό αποφάσισε διήμερο … black out σ΄ ολόκληρη τη χώρα και «μετά ξαναβλέπουμε».

Στο παιχνίδι οι «πρόθυμοι»

Τότε όμως έβγαλαν από το … «μούσκιο» τους «πρόθυμους», οι οποίοι έχουν λόγο ύπαρξης μόνο ως εν δυνάμει συνομιλητές της κυβέρνησης. Οι «πρόθυμοι», λοιπόν, αποφάσισαν ότι είναι η ώρα για να κατέβουν στο Μαξίμου να τα πουν με τον πρωθυπουργό – διότι … συγκλονίστηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Το πανελλαδικό συντονιστικό κατάλαβε ότι θα χάσει το photo finish της κινητοποίησης.

Παρανόηση

Και ξαφνικά εκεί που η αρχική τους πρόθεση ήταν να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό για να του ξαναδώσουν το υπόμνημα – φοβήθηκαν μήπως το … έχασε! – το πράγμα της επικείμενη συνάντησης σοβάρεψε! Το κατάλαβαν από το Μαξίμου κι άρχισαν να θέτουν και … όρους – όπως για την αντιπροσωπευτικότητα της αντιπροσωπείας, θέλοντας να επιβεβαιώσουν ότι οι «πρόθυμοι» θα είναι παρόντες κι ο πρωθυπουργός δεν θα βρεθεί σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Κι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης δύο φορές επανέλαβε πως «ό,τι δώσαμε δώσαμε»! Μην τυχόν κι υπάρξει καμία παρανόηση, έτσι;

Το απόγευμα της Τρίτης

Ως εκ τούτου η συνάντηση την Τρίτη στις 13 του μήνα, στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι για την εθιμοτυπία! Το ερώτημα όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι με ποιο επιχείρημα η ηγεσία της αγροτικής κινητοποίησης θα κατεβάσει την αυλαία. Η κυβέρνησης δεν τους έχει αφήσει κανένα περιθώριο. Και σίγουρα αυτά που πήραν – είναι ψίχουλα μπροστά στις ανάγκες που έχει σήμερα ο αγροτικός κόσμος – δεν θα τα έπαιρναν αν δεν ήταν στο δρόμο για περισσότερες από σαράντα μέρες….