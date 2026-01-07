Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ζούμε περίεργες μέρες στη νέα χρονιά. Από τη μια έχουμε αυτή την αυθαίρετη πρόκληση των ΗΠΑ και τις νέες απειλές προς άλλες χώρες -κοιτάζει προς Γροιλανδία μεριά πλέον- και από την άλλη το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα παίζει με τους αγρότες και τα μπλόκα, αλλά και το υπό διαμόρφωση κόμμα της κας Καρυστιανού. Για να μη γελιόμαστε βέβαια, τα ζόρια του Μαξίμου είναι με τον αγροτικό κόσμο που δεν λέει να αποχωρήσει από τους δρόμους. Και το πράγμα ίσως αγριέψει από εδώ και πέρα…

Ο κύβος ερρίφθη!

Σήμερα λοιπόν είναι η κρίσιμη μέρα! Η μεν κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως δεν σκοπεύει να δώσει «κάτι παραπάνω» στους αγρότες, απ΄ όσα ανακοίνωσε προ ημερών. Οι δε αγρότες επιμένουν πως αν δεν δώσει το «κάτι παραπάνω» θα κλείσουν τους δρόμους την Πέμπτη και την Παρασκευή. Αν κλείσουν τους δρόμους, λέει η κυβέρνηση, τότε τίθεται αυτομάτως το plan b σε εφαρμογή – δηλαδή πρόστιμα, ξανά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις. Πιάνει δουλειά ο «σερίφης», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης! Αρα, λοιπόν, σήμερα, μέχρι το τέλος της ημέρας θα γνωρίζουμε τα υπόλοιπα! Μέχρι τότε οι κ.κ. Ακης Σκέρτσος και Παύλος Μαρινάκης θα προσπαθήσουν να κάνουν τα … «γλυκά μάτια» στις άλλες «κοινωνικές ομάδες» που διαμαρτύρονται για τις αγροτικές κινητοποιήσεις – και προφανώς δεν περιλαμβάνονται στο 80% της κοινωνικής πλειοψηφίας….

Δεν μπορούν να το πουν!

Το καλαμπούρι με τη Βενεζουέλα συνεχίζεται. Αφού «τα κάναν ρόιδο» με όλες εκείνες τις αμφίσημες δηλώσεις κι επειδή στο Μέγαρο Μαξίμου κατάλαβαν – εντυπωσιακό! – ότι όλα όσα συνέβησαν έριξαν μία ακόμη … «κατραπακιά» στη δημοφιλία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες το … «γύρισαν στο καλαματιανό»! Συναντήθηκαν οι «πρόθυμοι» στο Παρίσι και φυσικά πήγε κι ο Κυριάκος και προέβη και σε μια ηχηρή δήλωση καταδικάζοντας την αλλαγή συνόρων στην … Ουκρανία! Μετά δήλωσε πως η Ελλάδα στηρίζει την δήλωση των ευρωπαίων για την Γροιλανδία! Το ερώτημα όμως είναι απλό: Επιτρέπεται η απαγωγή κρατικού ηγέτη από τις υπηρεσίες άλλου κράτους; Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «σφυρίζει κλέφτικα»! Και επ΄ αυτού μόνο οι κ.κ. Αδωνις Γεωργιάδης και Μάκης Βορίδης – που έχουν και μία ιστορία … αγώνων για τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία! (υπερπατριώτες γαρ) – τοποθετήθηκαν: Σαφώς και επιτρέπεται! Λεπτομέρεια θα πείτε και ίσως να έχετε δίκιο, όμως σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο το 1/3 των πολιτών συμφωνεί με την ενέργεια του Προέδρου Τραμπ!

Δεξιό ή αριστερό;

Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση σχετικά με το υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού. Λέγονται πολλά και διάφορα. Αλλά όλες οι προσεγγίσεις αποφεύγουν να απαντήσουν σε ένα ουσιώδες ερώτημα: Στην κλίμακα δεξιάς – αριστεράς, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που εντάσσεται;

Δεξιά

Είναι γνωστό ότι η κυρία Καρυστιανού κατάγεται από μία συντηρητική αστική οικογένεια της Θεσσαλονίκης, η οποία διατηρούσε στενές σχέσεις – ήταν και ψηφοφόροι του φυσικά! – με τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, από την εποχή που έκανε τα πρώτα του κοινοβουλευτικά βήματα. Λέγεται μάλιστα – εγκύρως μπορώ να σημειώσω! – ότι οι σχέσεις αυτές διατηρούνται αναλλοίωτες μέχρι και σήμερα. Μάλιστα ένα συγκεκριμένο σύστημα που στηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό, στηρίζει και την κυρία Καρυστιανού. Ισως εξ αυτού του λόγου έχουν αρχίσει να διατυπώνονται αμφιβολίες σχετικά με την δημιουργία του κόμματος του κ. Αντώνη Σαμαρά – έστω κι αν ο κ. Καραμανλής έχει συμφωνήσει να τον στηρίξει «χαμηλόφωνα»!

Της φταίει ο κ. Τσίπρας

Εν πάση περιπτώσει, αυτό που προκαλεί ενδιαφέρον είναι ότι στην προχθεσινή της συνέντευξη στο Contra Chanel η κυρία Καρυστιανού δεν έψεξε του υπεύθυνους ούτε του πρώτου, ούτε δεύτερου μνημονίου, ούτε την «προϊστορία» των μνημονίων, αλλά θεώρησε σκόπιμο να βάλει κατά πρώην πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα για το τρίτο μνημόνιο! Μάλιστα. Μία ανάγνωση είναι πως πρόσφατα ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στις ευθύνες του κ. Καραμανλή στα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Μία άλλη εξήγηση για την επίθεση της κυρίας Καρυστιανού στον κ. Τσίπρα, είναι πως το θεωρεί αντίπαλο της για τις επόμενες εκλογές. Λογικό!

Οι … ιδεολογικές ανησυχίες του κ. Φαραντούρη

Στις εκλογές του 2027 – ας υποθέσουμε ότι θα γίνουν το 2027 – αυτό που θα κριθεί είναι το πολιτικό πρόσημο που θα έχουν οι εξελίξεις. Θα κινηθούν προ τα δεξιά ή προς την κεντροαριστερά; Η κυρία Καρυστιανού συμβολίζει τη δεξιά κατεύθυνση των προσεχών εξελίξεων και ο κ. Τσίπρας την κεντροαριστερή. Καλά, και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλας Φαραντούρης τι δουλειά έχει μαζί της; Κοιτάξτε, μαθαίνω ότι ο κ. Φαραντούρης εδώ και κάμποσο καιρό είχε εμπλακεί σε έναν κυκεώνα… ιδεολογικών προβληματισμών! Και για το υπό ίδρυση κόμμα του κ. Τσίπρα δεν θα έλεγε όχι, και για την παραμονή του στον ΣΥΡΙΖΑ, αν υπήρχαν σοβαρές προϋποθέσεις δεν θα είχε αντίρρηση, αλλά και η πολιτική … γοητεία της κυρίας Καρυστιανού δεν μπορούσε να το αφήσει αδιάφορο. Ταλαιπωρούνταν για μέρες! Κι εκεί ακριβώς έγινε η συζήτηση….

Τον χρειάζεται

Εντάξει, για τον κ. Φαραντούρη είναι … ιδεολογικό το θέμα! Η κυρία Καρυστιανού για ποιο λόγο κάνει την εξαίρεση και δέχεται ευρωβουλευτή από το «παλιό» πολιτικό σύστημα; Υπάρχει μία λογική εξήγηση – χωρίς να αποκλείονται κι άλλες! Αυτή, λέει, πως τον χρειάζεται για να δείχνει την «υπερκομματικότητα» του νέου σχηματισμού και να μπορέσει να αποσπάσει δυνάμεις από την κεντροαριστερά. Κι ίσως δεν είναι μόνο ο κ. Φαραντούρης ίσως να υπάρχουν κι άλλοι «πρόθυμοι» με σοβαρά … ιδεολογικά ενδιαφέροντα! Αλλά νομίζω πως είμαστε στην αρχή….