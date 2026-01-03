newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Confidential

Eμπιστευτικά
 03 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι η νέα χρονιά διαγράφεται λαμπρή. Καμία μείωση της ταχύτητας… ο κατήφορος συνεχίζεται. Ωστόσο υπόσχεται μεγαλύτερες δόσεις κυβερνητικού χιούμορ, ή εμπαιγμού εξαρτάται από την οπτική γωνία που το βλέπει κανείς. Ετσι ο Κυριάκος ξαναφορά τη στολή του θεσμικού και θέλει τη συναίνεση του Ανδρουλάκη για τον ορισμό επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές. Μεταξύ των οποίων η ΑΔΑΕ, που στο ζήτημα των υποκλοπών θύμα των οποίων υπήρξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν της άφηναν δρόμο να διαβεί, σοκάκι να περάσει σε ότι αφορά τη διερεύνηση του σκανδάλου. Και η γραμμή Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες είναι φταίει ο Ανδρουλάκης που κάνει στείρα αντιπολίτευση. Βγήκε και ο Βελόπουλος να βρίσει τον Ανδρουλάκη. Ε, ο φίλος στις δύσκολες στιγμές φαίνεται…

Αμετακίνητη αλλά διαλλακτική

«Φίλους» έψαξε η κυβέρνηση και στα αγροτικά μπλόκα και όλο και κάτι βρήκε και το κοινό αγροτικό μέτωπο εμφανίζει ρωγμές. Το επόμενο 48ωρο είναι κρίσιμο. Αύριο, Κυριακή, στη πανελλαδική σύσκεψη είναι όλα ανοιχτά. Για τη βελτίωση του κλίματος ο Κυριάκος μάζεψε τους «νταήδες» και έβγαλε τους μετριοπαθείς να καλέσουν σε διάλογο. Κοινώς το κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι παραμένει, αλλά… έλα να σου εξηγήσω γιατί έχεις άδικο. Συνειδητοποιούν βεβαίως στην κυβέρνηση ότι κάτι πρέπει να δώσουν γιατί η ταπείνωση σε προεκλογική χρονιά δεν είναι ωραίο κέρασμα, οπότε αφήνουν και μικρά παραθυράκια να μην βγουν και με χέρια αδειανά αν τελικά πάνε οι αγρότες.

Μπροστά ο κ. Χατζηδάκης

Οι στιγμές είναι κρίσιμες, γιατί αν δεν εκτονωθεί η κατάσταση το πρόβλημα δεν το έχουν μόνο οι αγρότες, αλλά και -αν όχι κυρίως- η κυβέρνηση οπότε βγήκε μπροστά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, που διακρίνεται – κυρίως στη διάρκεια των τελευταίων μηνών – για την … ήπια προσέγγιση του θέματος. Τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη τον έκρυψαν –μέσα σε κανένα … μπαουλοντίβανο να μην φαίνεται καθόλου – και ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης έχει περιορίσει τις δηλώσεις του σε θέματα του χαρτοφυλακίου του.

Αχτίδα φωτός

Ο πολλαπλώς διασυρθείς και διαβληθείς αγροτοσυνδικαλιστής κ. Κώστας Ανεστίδης – δύο ημέρες πριν από την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – άνοιξε χθες ένα παραθυράκι! Είπε, δηλαδή, ότι αύριο θα τεθεί στη συνέλευση το πλαίσιο για το άνοιγμα διαύλου συνεννόησης και πως υπάρχει μία προκαταρκτική επαφή με την κυβέρνηση για συγκεκριμένα αιτήματα. Αν διαπιστωθεί διάθεση συνεννόησης οι αγρότες, είπε, θα συμμετέχουν.

Σκληρό παιδί ο Νίκος, τον ταλαιπωρεί!

To δεύτερο καυτό θέμα των ημερών είναι όπως σας είπα οι Ανεξάρτητες Αρχές. Ο Κυριάκος έχει πρόβλημα – σοβαρό πρόβλημα! Επειδή είναι … θεσμικός άνθρωπος, τον ταλαιπωρεί το γεγονός ότι τρεις ανεξάρτητες αρχές είναι ακέφαλες! Έχει χάσει τον ύπνο του. Και πόσα «κόρτε» δεν έχει κάνει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκο Ανδρουλάκη να τα βρουν και να λύσουν το πρόβλημα – και μετά μπορεί να πάνε να … πιουν και καμιά μπύρα – απωθημένη την έχει ο κ. Μητσοτάκης, την μπυροκατάνυξη!

«Και τι δεν έχω κάνει εγώ για σένα…»

Τίποτα εκείνος – ο κ. Ανδρουλάκης εννοώ. Λες και τούχει κάνει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης – μέχρι και το τηλέφωνο του άκουγε για να τον … προσέχει, μην βρεθεί σε καμία ανάγκη! Στα ώπα – ώπα τον έχει! Εβαλε ξανά τώρα τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη – ο οποίος μάλιστα έχει αποκτήσει πλέον ρόλο πιο ενισχυμένο του προκατόχου του, γι΄ αυτό ήταν και στο Da Capo μαζί με τον πρωθυπουργό, στον πρωτοχρονιάτικο καφέ. Κι όπως αντιλαμβάνεστε στο επόμενο διάστημα οι «τροβαδούροι» του Μαξίμου θα αρχίσουν να άδουν τα περί θεσμικότητας…

Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο

Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί βιάζεται να κάνει τις αλλαγές; Η κατ΄αρχήν απάντηση είναι πως δεν βιάζεται, αντιθέτως έχει παρέλθει αρκετός χρόνος με ακέφαλες τις αρχές. Η «πονηρή» απάντηση είναι πως πηγαίνοντας για εκλογές όλο το σύστημα του δημόσιου τομέα θα είναι απολύτως ελεγχόμενο από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, έστω κι αν αυτός δεν θα είναι πρωθυπουργός – που δεν θα είναι, όπως φαίνεται σήμερα! Γιατί; Διότι θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο – γιατί δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει….

Στην Αυστραλία για δουλειές

Σε ό,τι αφορά τη… διεθνή καριέρα του πρωθυπουργού άλλη μία παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Πέμπτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης θα γίνει χωρίς την παρουσία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη! Τον «κέρδισε» η Αυστραλία και η … επιστολική ψήφος! Την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενος, τι να κάνει ο άνθρωπος αφού από τις ΗΠΑ δεν βλέπει φως, προγραμμάτισε την Αυστραλία στο πρόγραμμα του μπας και πάρει καμία ψήφο από την ευμεγέθη ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας! Δηλαδή να μην πάει … χαμένη η εθνική γιορτή. Διότι φως από την Ουάσιγκτον τουλάχιστον προσώρας δεν φαίνεται.

Μία συνάντηση!

Παρ΄ ότι έχει βάλει «λυτούς και δεμένους» να «πλαγιοκοπήσουν» τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ και να τον δεχτεί στον – ανακαινισμένο – Λευκό Οίκο. Κόσμος και κοσμάκης το έχει παλέψει, αλλά μέχρι τώρα λευκός καπνός δεν φαίνεται – δεν ξέρω αργότερα τι μπορεί να γίνει. Να χαλαρώσει και λίγο ο Πρόεδρος Τραμπ με το Ουκρανικό – του απορροφά όλη την ενέργεια αυτή την περίοδο και έχει και την εκκρεμότητα με τη Μέση Ανατολή. Που να βρεθεί χρόνος για να δεχθεί τον Κυριάκο στον Λευκό Οίκο. Συστήνω, λοιπόν, υπομονή, μετάληψη και … αγρυπνία! Και κανένα ευχέλαιο δεν κάνει κακό…. Και που ξέρετε μπορεί το 2026 να είναι πιο τυχερός από το 2025!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες
in Confidential 23.12.25

Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες

Όλο και περισσότερο στριμώχνεται η κυβέρνηση με τα ανοιχτά μέτωπα να την κυνηγάνε και την πλειονότητα του λαού να στηρίζει τους αγρότες. Το σχέδιο Μητσοτάκη για να τελειώνει με τους «αντάρτες» εντός της ΝΔ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός
in Confidential 22.12.25

Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Θυμωμένος ο Κυριάκος για το «παράλογο» κάποιων απαιτήσεων των αγροτών, εξοργισμένος ο λαός γιατί σε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη το «παράλογο» έχει γίνει αρχηγός μαζί και ο εμπαιγμός και ο ευτελισμός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται
in Confidential 19.12.25

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Οι πολίτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη να «ταλαιπωρηθούν» από τους αγρότες και ο Μητσοτάκης τους βλέπει περίπου ως «προδότες».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού
in Confidential 18.12.25

Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους στην κυβέρνηση στο θέμα των αγροτών. Απ' τη μια αδειάζουν τις τσέπες των αγροτών και απ' την άλλη απαιτούν να σπάσουν τα μπλόκα. Η επιμονή του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί
in Confidential 12.12.25

Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Ο ορισμός της παρακμής χθες στην εξεταστική με την υποτίθεται μαρτυρία του Φραπέ και με τεράστια ευθύνη του γαλάζιου προεδρείου. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι θεσμοί ευτελίζονται με ευθύνη της ΝΔ. Τα μπλόκα των αγροτών μένουν σταθερά θυμίζοντας την αποτυχία της κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους
in Confidential 11.12.25

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
Μπάσκετ 03.01.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας

Παρακολουθήστε σε live streaming από το OSFP TV την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας (15:00) για την 12η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Σύνταξη
Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025
The Good Life 03.01.26

Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025

H Άννα Βίσση επισφράγισε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο την κυριαρχία της στην ελληνική μουσική βιομηχανία σε δύο βραδιές που πέρασαν στην ιστορία

Σύνταξη
Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
Στη Μαγνησία 03.01.26

Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα σοκαρίστηκε όταν είδε τη φωτιά και δεν μπορούσε να αντιδράσει - Γείτονάς της έτρεξε να τη βοηθήσει και την προέτρεπε να βγει οδηγώντας την με τις φωνές του προς την έξοδο

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
«Ωμή επίδειξη ισχύος» 03.01.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας, επισημαίνει ότι «αυτός είναι ο μόνος αρμόδιος να ορίσει τη μοίρα του, χωρίς έξωθεν επεμβάσεις που σκορπούν τον θάνατο και την καταστροφή»

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού
Τα σάρωσε όλα 03.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού στην Κηφισιά

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ο σουρωμένος οδηγός να παίρνει σβάρνα το δέντρο και τα αυτοκίνητα στην Κηφισιά - Η κυκλική πορεία που ακολούθησε μέχρι να ακινητοποιηθεί

Σύνταξη
Εύβοια: Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα
Εύβοια 03.01.26

Αίσιο τέλος για τέσσερις νέους που εγκλωβίστηκαν για ώρες στα χιόνια στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα

Μία περιπέτεια έζησαν δύο αγόρια και δύο κορίτσια, που εγκλωβίστηκαν από το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στην περιοχή της Λίμνης στη Σέττα στην Εύβοια.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας
Νέα Αριστερά 03.01.26

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά», επισημαίνει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άγιοι Ανάργυροι: Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός – Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα
Άγιοι Ανάργυροι 03.01.26

Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός - Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Κόσμος 03.01.26

«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση
«Σαθρά προσχήματα» 03.01.26

ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό «να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της»

Σύνταξη
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας
Κόσμος 03.01.26

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του» ανέφερε ο Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο