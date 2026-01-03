Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι η νέα χρονιά διαγράφεται λαμπρή. Καμία μείωση της ταχύτητας… ο κατήφορος συνεχίζεται. Ωστόσο υπόσχεται μεγαλύτερες δόσεις κυβερνητικού χιούμορ, ή εμπαιγμού εξαρτάται από την οπτική γωνία που το βλέπει κανείς. Ετσι ο Κυριάκος ξαναφορά τη στολή του θεσμικού και θέλει τη συναίνεση του Ανδρουλάκη για τον ορισμό επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές. Μεταξύ των οποίων η ΑΔΑΕ, που στο ζήτημα των υποκλοπών θύμα των οποίων υπήρξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν της άφηναν δρόμο να διαβεί, σοκάκι να περάσει σε ότι αφορά τη διερεύνηση του σκανδάλου. Και η γραμμή Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες είναι φταίει ο Ανδρουλάκης που κάνει στείρα αντιπολίτευση. Βγήκε και ο Βελόπουλος να βρίσει τον Ανδρουλάκη. Ε, ο φίλος στις δύσκολες στιγμές φαίνεται…

Αμετακίνητη αλλά διαλλακτική

«Φίλους» έψαξε η κυβέρνηση και στα αγροτικά μπλόκα και όλο και κάτι βρήκε και το κοινό αγροτικό μέτωπο εμφανίζει ρωγμές. Το επόμενο 48ωρο είναι κρίσιμο. Αύριο, Κυριακή, στη πανελλαδική σύσκεψη είναι όλα ανοιχτά. Για τη βελτίωση του κλίματος ο Κυριάκος μάζεψε τους «νταήδες» και έβγαλε τους μετριοπαθείς να καλέσουν σε διάλογο. Κοινώς το κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν μπορεί να αλλάξει κάτι παραμένει, αλλά… έλα να σου εξηγήσω γιατί έχεις άδικο. Συνειδητοποιούν βεβαίως στην κυβέρνηση ότι κάτι πρέπει να δώσουν γιατί η ταπείνωση σε προεκλογική χρονιά δεν είναι ωραίο κέρασμα, οπότε αφήνουν και μικρά παραθυράκια να μην βγουν και με χέρια αδειανά αν τελικά πάνε οι αγρότες.

Μπροστά ο κ. Χατζηδάκης

Οι στιγμές είναι κρίσιμες, γιατί αν δεν εκτονωθεί η κατάσταση το πρόβλημα δεν το έχουν μόνο οι αγρότες, αλλά και -αν όχι κυρίως- η κυβέρνηση οπότε βγήκε μπροστά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, που διακρίνεται – κυρίως στη διάρκεια των τελευταίων μηνών – για την … ήπια προσέγγιση του θέματος. Τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη τον έκρυψαν –μέσα σε κανένα … μπαουλοντίβανο να μην φαίνεται καθόλου – και ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης έχει περιορίσει τις δηλώσεις του σε θέματα του χαρτοφυλακίου του.

Αχτίδα φωτός

Ο πολλαπλώς διασυρθείς και διαβληθείς αγροτοσυνδικαλιστής κ. Κώστας Ανεστίδης – δύο ημέρες πριν από την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – άνοιξε χθες ένα παραθυράκι! Είπε, δηλαδή, ότι αύριο θα τεθεί στη συνέλευση το πλαίσιο για το άνοιγμα διαύλου συνεννόησης και πως υπάρχει μία προκαταρκτική επαφή με την κυβέρνηση για συγκεκριμένα αιτήματα. Αν διαπιστωθεί διάθεση συνεννόησης οι αγρότες, είπε, θα συμμετέχουν.

Σκληρό παιδί ο Νίκος, τον ταλαιπωρεί!

To δεύτερο καυτό θέμα των ημερών είναι όπως σας είπα οι Ανεξάρτητες Αρχές. Ο Κυριάκος έχει πρόβλημα – σοβαρό πρόβλημα! Επειδή είναι … θεσμικός άνθρωπος, τον ταλαιπωρεί το γεγονός ότι τρεις ανεξάρτητες αρχές είναι ακέφαλες! Έχει χάσει τον ύπνο του. Και πόσα «κόρτε» δεν έχει κάνει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκο Ανδρουλάκη να τα βρουν και να λύσουν το πρόβλημα – και μετά μπορεί να πάνε να … πιουν και καμιά μπύρα – απωθημένη την έχει ο κ. Μητσοτάκης, την μπυροκατάνυξη!

«Και τι δεν έχω κάνει εγώ για σένα…»

Τίποτα εκείνος – ο κ. Ανδρουλάκης εννοώ. Λες και τούχει κάνει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης – μέχρι και το τηλέφωνο του άκουγε για να τον … προσέχει, μην βρεθεί σε καμία ανάγκη! Στα ώπα – ώπα τον έχει! Εβαλε ξανά τώρα τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη – ο οποίος μάλιστα έχει αποκτήσει πλέον ρόλο πιο ενισχυμένο του προκατόχου του, γι΄ αυτό ήταν και στο Da Capo μαζί με τον πρωθυπουργό, στον πρωτοχρονιάτικο καφέ. Κι όπως αντιλαμβάνεστε στο επόμενο διάστημα οι «τροβαδούροι» του Μαξίμου θα αρχίσουν να άδουν τα περί θεσμικότητας…

Για να έχει το κεφάλι του ήσυχο

Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί βιάζεται να κάνει τις αλλαγές; Η κατ΄αρχήν απάντηση είναι πως δεν βιάζεται, αντιθέτως έχει παρέλθει αρκετός χρόνος με ακέφαλες τις αρχές. Η «πονηρή» απάντηση είναι πως πηγαίνοντας για εκλογές όλο το σύστημα του δημόσιου τομέα θα είναι απολύτως ελεγχόμενο από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, έστω κι αν αυτός δεν θα είναι πρωθυπουργός – που δεν θα είναι, όπως φαίνεται σήμερα! Γιατί; Διότι θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο – γιατί δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει….

Στην Αυστραλία για δουλειές

Σε ό,τι αφορά τη… διεθνή καριέρα του πρωθυπουργού άλλη μία παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Πέμπτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης θα γίνει χωρίς την παρουσία του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη! Τον «κέρδισε» η Αυστραλία και η … επιστολική ψήφος! Την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενος, τι να κάνει ο άνθρωπος αφού από τις ΗΠΑ δεν βλέπει φως, προγραμμάτισε την Αυστραλία στο πρόγραμμα του μπας και πάρει καμία ψήφο από την ευμεγέθη ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας! Δηλαδή να μην πάει … χαμένη η εθνική γιορτή. Διότι φως από την Ουάσιγκτον τουλάχιστον προσώρας δεν φαίνεται.

Μία συνάντηση!

Παρ΄ ότι έχει βάλει «λυτούς και δεμένους» να «πλαγιοκοπήσουν» τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Ντόναλντ Τραμπ και να τον δεχτεί στον – ανακαινισμένο – Λευκό Οίκο. Κόσμος και κοσμάκης το έχει παλέψει, αλλά μέχρι τώρα λευκός καπνός δεν φαίνεται – δεν ξέρω αργότερα τι μπορεί να γίνει. Να χαλαρώσει και λίγο ο Πρόεδρος Τραμπ με το Ουκρανικό – του απορροφά όλη την ενέργεια αυτή την περίοδο και έχει και την εκκρεμότητα με τη Μέση Ανατολή. Που να βρεθεί χρόνος για να δεχθεί τον Κυριάκο στον Λευκό Οίκο. Συστήνω, λοιπόν, υπομονή, μετάληψη και … αγρυπνία! Και κανένα ευχέλαιο δεν κάνει κακό…. Και που ξέρετε μπορεί το 2026 να είναι πιο τυχερός από το 2025!