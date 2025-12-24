Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι μην παρεξηγείτε τον Κυριάκο, μπέρδεψε τους αγρότες των μπλόκων με τους άλλους τους… γαλάζιους με τις κουμπαριές και τις ρακές και τις φεράρι. Μίλησε δηλαδή για εκβιαστές γιατί είχε συνηθίσει από την επαφή με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες που χωρίς παράνομες επιδοτήσεις θα τη χάναμε κουμπάρε την Κρήτη… Αυτό είναι εκβιασμός Κυριάκο μου και «υπέκυψε» η κυβέρνηση, και τη κυνηγάει τώρα η Λάουρα Κοβέσι. Οι άλλοι αγρότες, τώρα, στα μπλόκα είναι μάλλον εκβιαζόμενοι από τράπεζες και δανειστές, («χρωστάω παντού» φώναζε ένας κύριος που μου ράγισε την καρδιά) και από σένα που τους λες ότι αν δεν φύγουν ηττημένοι άσπρη μέρα δεν θα δουν. Οπότε μην μας ανεβάζεις το γαλάζιο αίμα μας στο κεφάλι και πες σε αυτούς που σου γράφουν τα κυριακάτικα μηνύματα να περάσουν μια βόλτα και από την πραγματική Ελλάδα για να καταλάβουν γιατί οι πολίτες δεν πρόκειται να τα βάλουν με τους αγρότες για τους κλειστούς δρόμους.

Προσοχή έργα…

Άλλωστε εδώ που τα λέμε τους δρόμους δεν τους κλείνουν τα τρακτέρ τους κλείνουν τα περιπολικά που εσύ έστειλες. Γιατί η επίκληση των λόγων ασφαλείας θα έπιανε στη Γερμανία που βγαίνεις στην εθνική και πας καρφί στον προορισμό σου, όχι στην Ελλάδα που ολημερίς την χτίζανε το βράδυ γκρεμιζόταν. Ξέρει ο Ελληνας οδηγός από έργα και παρακάμψεις και στην εθνική και μέσα στην πόλη. Στην Καλλιθέα που ήμουν τις προάλλες (είναι μια κυρία που πίνω ελληνικό και μου λέει τα μελούμενα…) αν δεν είσαι ο Θησέας να ξέρεις από λαβύρινθους για να βγεις στη Συγγρού κάνεις τόση ώρα και τόσους κύκλους, που βάζει η κυρία του GPS τα κλάματα από ντροπή…

Τους εκδικείται

Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω: «επιχείρηση κοινωνικού αυτοματισμού» ή «επιχείρηση εκδίκηση της κοινωνίας»; Τους δρόμους τους ανοίγουν οι αγρότες για να περάσουν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και τους κλείνει η … αστυνομία! Εντυπωσιακό; Όχι μόνο, αλλά και πρωτοφανές! Όποιος είχε αυτή τη φαεινή ιδέα θέλει το κακό μας Κυριάκο, από μένα να το ξέρεις. Εκτός αν δεν το πρότεινε για να «σπάσει» το 80% της στήριξης των αγροτών από την κοινωνία, αλλά για να τους τιμωρήσει και να τους εκδικηθεί που συμπαρίστανται στους αγρότες! Σε αυτήν την περίπτωση πάω πάσο και τα βλέπω… να ‘ρχονται στις κάλπες.

Εμπειρίες

Πάντως όσοι έφυγαν χθες έζησαν μία …εντυπωσιακή εμπειρία, που δεν θα την ξεχάσουν για καιρό και θα διηγούνται κι εκεί που πάνε κι όταν γυρίσουν. Να σκεφτείτε πως στις 5:00 μμ έφυγε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ για Βόλο και στις 8:15 μμ ήταν στο ύψος της Αταλάντης! Ετσι είναι αυτή η κυβέρνηση, προσφέρει … μοναδικές εμπειρίες! Αξέχαστες….

Απ΄ την καλή κι απ΄ την ανάποδη

Προσέξτε τώρα από την μία πλευρά «μαζεύουν» τον αγροτοσυνδικαλιστή – της Νέας Δημοκρατίας είναι ο άνθρωπος – κ. Κώστα Ανεστίδη, με την … «θαυμαστή» πρωτοβουλία – λέμε τώρα… – της ΑΑΔΕ του κ. Γιώργου Πιτσιλή. Και στέλνουν το μήνυμα στους δικούς τους πως «αν δεν καταλαβαίνετε από την καλή, θα καταλάβετε από την ανάποδη». Από την άλλη, πολλαπλασιάζουν την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών στους εθνικούς δρόμους.

Μήπως είναι αστυνομικό;

Και χθες βγαίνει ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο του χρόνου και τονίζει πως «τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει η τροχαία». Δηλαδή με απλά λόγια οι αγρότες πλέον περνούν στην ευθύνη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη – τζάμπα οι δηλώσεις που έκανε ότι «το αγροτικό πρόβλημα δεν είναι αστυνομικό»! Και πρόσθεσε ακόμη ότι «δεν μπορούμε να μεροληπτήσουμε υπέρ μιας ομάδας, εις βάρος κάποιας άλλης» – τουτέστιν το μήνυμα στις άλλες ομάδες είναι πως «αυτοί θέλουν και τα … δικά σας»!

Επιχειρησιακά προβλήματα

Ως εκ τούτου, λοιπόν, θα δούμε κι άλλες … ομορφιές στις επόμενες ημέρες. Το επιχειρησιακό πρόβλημα όμως της ΕΛ.ΑΣ. είναι πως τα τρακτέρ έχουν ανέβει στους εθνικούς δρόμους και δεν μπορεί η αστυνομία να τα απομακρύνει. Τους έχω … εμπιστοσύνη, όλο και κάτι θα σκεφτούν – πως ο «στρατηγός» είχε σκεφτεί το ξεφούσκωμα των λάστιχων;

Τα έχει τα τηλέφωνα

Δεν γνωρίζω αν τον κ. Ανεστίδη θα τον ακολουθήσουν κι άλλοι αγροτοσυνδικαλιστές, πάντως ο εν λόγω αγρότης έχει δηλώσει πως πριν παρέμβει ο κ. Πιτσιλής, είχε «σπάσει» το τηλέφωνο του από τις προσπάθειες του Μεγάρου Μαξίμου, όχι απλώς να τα μαζέψει και να φύγει από το μπλόκο των Μαλγάρων, αλλά και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την αποχώρηση των αγροτών ευρύτερα – λόγω του ειδικού βάρους που διαθέτει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης προχθές το … έριξε στην τρελίτσα, το αν τηλεφώνησαν ή όχι από το Μαξίμου. Ο κ. Ανεστίδης όμως επιμένει, διότι τα τηλεφωνήματα είναι καταγεγραμμένα. Πλάκα θα έχει να δώσει τους αριθμούς των κλήσεων στη δημοσιότητα. Αλλά τότε θα έχουμε άλλα δράματα…

Διασυρμός

Από την άλλη πλευρά στο στόχαστρο του συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου έχει τεθεί και η Μαρία Καρυστιανού. Η προσπάθεια αποδόμησης της βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η εισβολή της ΑΑΔΕ στα γραφεία του Συλλόγου, του οποίου παραμένει – ακόμη… – πρόεδρος, δεν αφορά τόσο τη νομιμότητα των λογιστικών του βιβλίων, όσο τον διασυρμό. Δηλαδή επιχειρείται μέσω του ελέγχου να φανεί ότι εκεί κάτι συμβαίνει – κάτι δεν πάει καλά! Πόσο μάλλον που αυτό συνέβη αφού η κυρία Καρυστιανού εκδήλωσε τις πολιτικές της φιλοδοξίες και ανακοίνωσε πως υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που επεξεργάζεται – όπως σας είχα ενημερώσει – ένα συνολικό πρόγραμμα.

Με τη βοήθεια της Λάουρας

Μία από τις εκκρεμότητες του κ. Μητσοτάκη στο επόμενο διάστημα – με τον νέο χρόνο φυσικά… – είναι ο ανασχηματισμός. Όπως μου είχαν πει αρμοδίως το χρονικό διάστημα του ανασχηματισμού είναι από τις 15 Ιανουαρίου ως και τις 15 Φεβρουαρίου. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα – τόσο δα … μικρό! Πρόκειται για την εκκρεμούσα δικογραφία περί τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «από τον Σεπτέμβριο την περιμένουμε κι ακόμη δεν έχει έρθει», μου έλεγαν. Πως θα κάνει τον ανασχηματισμό χωρίς την … «βοήθεια» της κυρίας Λάουρας Κοβέσι; Ελα μου ντε…. Μόλις μάθετε πως η δικογραφία προωθήθηκε στη Βουλή «διά τα περαιτέρω», να ξέρετε ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον ανασχηματισμό…