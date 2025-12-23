Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι ετοιμάζεται ο κοσμάκης για τις γιορτές, να πει τα χρόνια πολλά, να δει πέντε-έξι δικούς του ανθρώπους, να βγει -όσο μπορεί- απ’ τη μιζέρια της καθημερινότητας που τον περιβάλλει. Γιατί μη νομίζετε ότι δεν υπάρχει μιζέρια εκεί έξω. Μη νομίζετε δηλαδή ότι επειδή ο κόσμος κινείται και κάνει βόλτες μέρες που΄ναι αυτό σημαίνει ότι πετάμε ως χώρα και ως οικονομία. Αυτά τα αυθαίρετα συμπεράσματα μόνο ο υπουργός Άδωνις τα κάνει για να κρύψει τη γύμνια της κυβέρνησης των και των «επιτευγμάτων» της.

Το καθεστώς και οι μηχανισμοί του!

Στο πολιτικό παίγνιο υπάρχει μία –μεταξύ των άλλων – αξιωματική θέση: ακόμη και μία αδύναμη κυβέρνηση – και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακόμη τουλάχιστον αδύναμη κυβέρνηση – έχει στη διάθεση της τους μηχανισμούς του κράτους. Και μπορεί να τους χρησιμοποιήσει – κατά το δοκούν φυσικά! Πόσο μάλλον που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη λειτουργεί εν είδει καθεστώτος! Και μπορεί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να έχει καταρρεύσει η επιρροή της στην κοινωνία, αλλά θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να παραμείνει στην εξουσία και να προχωρήσει σε εκλογές με τους δικούς της όρους. Δηλαδή όταν αυτή κρίνει σκόπιμο – και προς το παρόν δεν το κρίνει! Εντάξει;

Ο κ. Πιτσιλής βγήκε … παγανιά

Αυτά για όσους εκπλήσσονται που έχει βγάλει την ΑΑΔΕ του κ. Γιώργου Πιτσιλή στην … παγανιά και «μαζεύει» όσους θεωρεί επικίνδυνους. Κι αυτό δεν είναι τίποτα, υπάρχουν και χειρότερα! Εδώ παρακολουθούσε με τις τηλεφωνικές υποκλοπές υπουργούς, στρατηγούς και πολιτικούς της αντιπάλους, θα κάνει τώρα πίσω στην περίπτωση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού ή των αγροτοσυνδικαλιστών; Θα τους «τυλίξει» σε μία «κόλα χαρτί» και μετά άντε να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες….

Κακούργημα στο όριο

Βέβαια χθες οι άμεσα εμπλεκόμενοι – η κυρία Καρυστιανού και ο κ. Κώστας Ανεστίδης – προέβησαν στις αντίστοιχες δηλώσεις κατά τις οποίες δεν είναι πουθενά ενεχόμενοι. Μάλιστα στην περίπτωση του κ. Ανεστίδη η ΑΑΔΕ προχώρησε ακόμη περισσότερο και του καταλόγισε διασπάθιση κοινοτικού χρήματος άνω των 120.000 ευρώ, προκειμένου να κατηγορηθεί για κακούργημα! Ενώ η κυρία Καρυστιανού επιτέθηκε εναντίον του κ. Γιώργου Πιτσιλή επισημαίνοντας ότι διαθέτει το ακαταδίωκτο – γιατί άραγε; Το ενδιαφέρον όμως στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου των Θυμάτων και Συγγενών εν απουσία της προέδρου του και κατήγγειλε την κυβέρνηση! Είναι κι αυτό μία επιτυχία του Μεγάρου Μαξίμου, όπως και να το δει κανείς….

Οι αγρότες στο μνημείο

Ενώ οι αγρότες από τη Νίκαια της Λάρισας κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, τονίζοντας ότι αυτό που συμβαίνει στους αγρότες είναι εξίσου έγκλημα. Να σας θυμίσω ότι προ ημερών η κυρία Καρυστιανού είχε κάνει δήλωση στήριξης του αγώνα των αγροτών…..

Η αστυνομία … κλείνει τους δρόμους!

Εκτός όμως από την ΑΑΔΕ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει κινητοποιήσει και την αστυνομία. Λογικό θα μου πείτε, συμφωνώ μαζί σας. Η οποία αστυνομία κάνει ότι δεν κάνουν οι …αγρότες – κλείνει τους δρόμους! Δεν είναι παράλογο που θα έλεγε κι ο κ. Μητσοτάκης; Καθόλου, θα σας απαντήσω. Για τον απλούστατο λόγο, ότι υποβάλλοντας σε ταλαιπωρία τους ταξιδιώτες, μέρες που είναι. Ελπίζει ότι θα καταφέρει να στρέψει την οργή – για την ταλαιπωρία που υφίστανται – των ταξιδιωτών σε βάρος των αγροτών! Του στυλ «αν ήταν αυτοί στους δρόμους, δεν θα ταλαιπωρούσασταν». Η ανοησία έχει χτυπήσει κόκκινο…. Οι αγρότες πάντως σκοπεύουν να αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα!

Θα τελειώσει τους «αντάρτες»

Εν τω μεταξύ βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο της επόμενης ημέρας. Όπως σας έχω ενημερώσει ένας από τους στόχους του κ. Μητσοτάκη είναι να ελέγχει την επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Και χθες, λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου ανακοίνωσε 6 υποψήφιους βουλευτές και τις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες στις οποίες θα εκτεθούν. Πρόκειται για την Ανατολική Αττική – πολλοί έχουν προσπαθήσει να εξοντώσουν τον κ. Γιώργο Βλάχο, αλλά η αντοχή του θυμίζει … «κατσαρίδα»! – και ο Νότιος Τομέας, η Θεσσαλονίκη, η Σάμος και η Φωκίδα. Καταλαβαίνετε ότι στις επόμενες εκλογές θα … πέσουν κορμιά!

Τι θα πει;

Σήμερα πάντως συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο με βασικό θέμα – υπάρχουν κι άλλα – το σχέδιο της κυβερνητικής πολιτικής του 2026. Αυτό όμως που θα έχει ενδιαφέρον είναι η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, που θα αφορά στη συγκυρία και κυρίως στα εσωτερικά θέματα….

Το καραβάνι ξεκινάει

Φαίνεται πως αυτό που ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας έχει αποδώσει για την συγκρότηση του κόμματος του ως «αυτοοργάνωση» αρχίζει και παίρνει «σάρκα και οστά». Η πρώτη – ας την πούμε – «ομάδα πρωτοβουλίας» έκανε την εμφάνιση της στη Μεσσηνία. Και σιγά – σιγά θα αρχίσουν να «ξεφυτρώνουν» και σε άλλες πόλεις. Τόση δουλειά έχει γίνει επί μήνες «εν κρυπτώ και παραβύστω»! Ε, τώρα ήρθε η ώρα να φανεί….

Το υπαρξιακό δίλημμα του κ. Φάμελλου

Από την άλλη πλευρά στην Κουμουνδούρου άρχισαν πλέον τα … πολύ δύσκολα! Πρέπει να συγκληθεί ούτως ή άλλως η Πολιτική Γραμματεία, αλλά νομίζω ότι ο κ. Σωκράτης Φάμελλος «θα πάρει τους δρόμους και τ΄ άγρια βουνά» ανά την Ελλάδα, προκειμένου να αποφύγει την σύγκλιση της. Το έχει ξανακάνει εξάλλου, σε πιο – ας τις πούμε – ήπιες συνθήκες. Θα μου πείτε μέχρι πότε θα αποφεύγει την σύγκλιση της. Δεν γνωρίζω να σας πω. Ισως μέχρι τότε που αφού έχει κάνει τις απαραίτητες «ασκήσεις θάρρους» θα μπορέσει να αποδεχθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, έστω και την τελευταία περίοδο, δεν υπάρχει πλέον….