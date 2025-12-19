Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ειλικρινά σας θαυμάζω αν μπορείτε να παρακολουθήσετε και κυρίως να κατανοήσετε τα όσα συμβαίνουν εγχωρίως και διεθνώς. Και είναι όλα σημαντικά και θα τα βρούμε μπροστά μας.

Τρεις συνεδριάσεις την ίδια ώρα

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να χάνουμε επεισόδια. Χθες τρεις κρίσιμες συνεδριάσεις στη Βουλή ταυτόχρονα. Στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται ο ευτελισμός θεσμών και προσώπων. Τι έχουν να κρύψουν πια και έχουν πάρει «όρκο σιωπής»; Δεν ήξερα, δεν είδα, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, ο Μυλωνάκης αμφισβητεί αν υπάρχει σκάνδαλο… κλείστε το παιδιά το Μαξίμου. Δεν κάνετε για τη δουλίτσα. Είστε πολύ… διακριτικοί, και στο τέλος γινόμαστε ρεζίλι και θα μας φωνάζουν φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Εντωμεταξύ κρατάω μούτρα σε υπουργούς. Ποιοι είναι αυτός ο «Φραπές» και η οικογένεια του που οι υπουργοί κάνουν ουρά να μπουν στο σπίτι τους;. Κυριάκο Πιερρακάκη… «πάμε στο Eurogroup για Φραπέ» ήταν ο τίτλος της «Εποχής» (σας έχω πει ότι στον κύκλο μου υπάρχουν και Αριστεροί, τι να κάνω για το πρεστίζ είναι διανοούμενοι).

Ταυτόχρονα έβλεπα τη συζήτηση στην Επιτροπή για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ. Άλλη ψυχρολουσία… Βγήκαν στη φόρα πολλά στοιχεία (διαβασμένος αυτός ο Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, να τον έχω στα υπόψη) και μια εσανς σκανδάλου ερέθισε λίγο το ρουθούνι μου. Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Οποτε τα βρίσκουμε σκούρα πετάμε μια ΑΑΔΕ στο τραπέζι.

Ιστορικό χαμηλό

Στη χθεσινή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, ανέφερε ο κ. Στράτος Φαναράς – με ποσοστό 21%, χάνοντας 1,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και 27% στην εκτίμηση ψήφο, χάνοντας 2,3 μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση!

Ταξική αντίδραση

Όμως κατά γνώμη μου η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της είναι το εύρημα, σύμφωνα με το οποίο οι απώλειες προέρχονται από τον αγροτικό κόσμο, τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους – δηλαδή το «κάτω τμήμα» της κοινωνίας την έχει εγκαταλείψει! Φαίνεται στις εθνικές οδούς και – κοινή – διαπίστωση ότι οι οκτώ στους δέκα πολίτες υποστηρίζουν πως οι αγρότες έχουν δίκιο. Διότι όπως σας επεσήμανα προσφάτως μέσα από τα αιτήματα των αγροτών, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας κάνει προσομοίωση την δική της οικονομική θέση….

Εικόνες

Εν τω μεταξύ από την Λευκώνα Σερρών – την έμαθε όλη η Ελλάδα, προβλέπω να εξελίσσεται σε τουριστική ατραξιόν του νομού Σερρών! – το μήνυμα ήταν το αναμενόμενο. Συνέχιση των κινητοποιήσεων! Αλλά με χαλαρότητα στις εθνικές οδούς για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ετσι κι αλλιώς οι οκτώ στους δέκα πολίτες είναι μαζί τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους στρέψουν εναντίον τους. Όμως η εικόνα έχει μεγάλη δύναμη! Κι όταν η εικόνα δεν είναι τηλεοπτική, αλλά δια ζώσης, είναι ακόμη πιο ισχυρή! Ετσι οι ταξιδιώτες με τα ΙΧ αυτών των ημερών θα διασχίζουν κανονικά τις εθνικές οδούς με παραταγμένα τα τρακτέρ στις άκρες….

Εχασαν πάλι!

Φάνηκε από την χθεσινή συνέλευση των 57 μπλόκων που έγινε στις Σέρρες πως οι διαλλακτικοί ήταν τελικά μειοψηφία – και προφανώς έπαιξε ρόλο το προχθεσινό φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Οι προσπάθειες που – … φιλότιμα – κατέβαλαν πολλοί και διάφοροι τελικά δεν έπιασαν τόπο. Κι η αισιοδοξία του κ. Μητσοτάκη αποδείχθηκε … ψευδαίσθηση! Μάλιστα υπήρχε και μία σκέψη ότι οι παροχές που έγιναν, εφόσον εκδηλώθηκε αδιαλλαξία, να ανασταλούν. Η σκέψη όπως ήρθε έφυγε κιόλας και οι «πηγές» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – λέγε με Κώστα Τσιάρα – την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι συνέχισαν να επαναλαμβάνουν «ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα». Τι να κάνουν οι άνθρωποι….

Σε ελεύθερη πτώση…

Εχω την εντύπωση πως πρόκειται για την δήλωση της χρονιάς. «Δράστης» ο ασφυκτικά πιεζόμενος – κυρίως – από τους γερμανούς, τους βαλτικούς και του ανατολικοευρωπαίους ηγέτες, πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ. Ο φλαμανδικής καταγωγής ηγέτης δήλωσε χθες αναφορικά με την χρησιμοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών καταθέσεων για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας πως «πρόκειται για άλμα στο γκρεμό, αλλά τουλάχιστον αν πηδήξουμε θα πρέπει να πέσουμε όλοι μαζί, και ας ελπίσουμε πως θα ανοίξει το αλεξίπτωτο»! Τα είπε όλα….