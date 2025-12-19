newspaper
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Confidential

Eμπιστευτικά
 19 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Οι πολίτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη να «ταλαιπωρηθούν» από τους αγρότες και ο Μητσοτάκης τους βλέπει περίπου ως «προδότες».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ειλικρινά σας θαυμάζω αν μπορείτε να παρακολουθήσετε και κυρίως να κατανοήσετε τα όσα συμβαίνουν εγχωρίως και διεθνώς. Και είναι όλα σημαντικά και θα τα βρούμε μπροστά μας.

Τρεις συνεδριάσεις την ίδια ώρα

Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να χάνουμε επεισόδια. Χθες τρεις κρίσιμες συνεδριάσεις στη Βουλή ταυτόχρονα. Στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται ο ευτελισμός θεσμών και προσώπων. Τι έχουν να κρύψουν πια και έχουν πάρει «όρκο σιωπής»; Δεν ήξερα, δεν είδα, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου, ο Μυλωνάκης αμφισβητεί αν υπάρχει σκάνδαλο… κλείστε το παιδιά το Μαξίμου. Δεν κάνετε για τη δουλίτσα. Είστε πολύ… διακριτικοί, και στο τέλος γινόμαστε ρεζίλι και θα μας φωνάζουν φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Εντωμεταξύ κρατάω μούτρα σε υπουργούς. Ποιοι είναι αυτός ο «Φραπές» και η οικογένεια του που οι υπουργοί κάνουν ουρά να μπουν στο σπίτι τους;. Κυριάκο Πιερρακάκη… «πάμε στο Eurogroup για Φραπέ» ήταν ο τίτλος της «Εποχής» (σας έχω πει ότι στον κύκλο μου υπάρχουν και Αριστεροί, τι να κάνω για το πρεστίζ είναι διανοούμενοι).

Ταυτόχρονα έβλεπα τη συζήτηση στην Επιτροπή για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ. Άλλη ψυχρολουσία… Βγήκαν στη φόρα πολλά στοιχεία (διαβασμένος αυτός ο Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, να τον έχω στα υπόψη) και μια εσανς σκανδάλου ερέθισε λίγο το ρουθούνι μου. Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Οποτε τα βρίσκουμε σκούρα πετάμε μια ΑΑΔΕ στο τραπέζι.

Ιστορικό χαμηλό

Στη χθεσινή και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, ανέφερε ο κ. Στράτος Φαναράς – με ποσοστό 21%, χάνοντας 1,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου και 27% στην εκτίμηση ψήφο, χάνοντας 2,3 μονάδες από την προηγούμενη δημοσκόπηση!

Ταξική αντίδραση

Όμως κατά γνώμη μου η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της είναι το εύρημα, σύμφωνα με το οποίο οι απώλειες προέρχονται από τον αγροτικό κόσμο, τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους – δηλαδή το «κάτω τμήμα» της κοινωνίας την έχει εγκαταλείψει! Φαίνεται στις εθνικές οδούς και – κοινή – διαπίστωση ότι οι οκτώ στους δέκα πολίτες υποστηρίζουν πως οι αγρότες έχουν δίκιο. Διότι όπως σας επεσήμανα προσφάτως μέσα από τα αιτήματα των αγροτών, η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας κάνει προσομοίωση την δική της οικονομική θέση….

Εικόνες

Εν τω μεταξύ από την Λευκώνα Σερρών – την έμαθε όλη η Ελλάδα, προβλέπω να εξελίσσεται σε τουριστική ατραξιόν του νομού Σερρών! – το μήνυμα ήταν το αναμενόμενο. Συνέχιση των κινητοποιήσεων! Αλλά με χαλαρότητα στις εθνικές οδούς για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ετσι κι αλλιώς οι οκτώ στους δέκα πολίτες είναι μαζί τους, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους στρέψουν εναντίον τους. Όμως η εικόνα έχει μεγάλη δύναμη! Κι όταν η εικόνα δεν είναι τηλεοπτική, αλλά δια ζώσης, είναι ακόμη πιο ισχυρή! Ετσι οι ταξιδιώτες με τα ΙΧ αυτών των ημερών θα διασχίζουν κανονικά τις εθνικές οδούς με παραταγμένα τα τρακτέρ στις άκρες….

Εχασαν πάλι!

Φάνηκε από την χθεσινή συνέλευση των 57 μπλόκων που έγινε στις Σέρρες πως οι διαλλακτικοί ήταν τελικά μειοψηφία – και προφανώς έπαιξε ρόλο το προχθεσινό φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Οι προσπάθειες που – … φιλότιμα – κατέβαλαν πολλοί και διάφοροι τελικά δεν έπιασαν τόπο. Κι η αισιοδοξία του κ. Μητσοτάκη αποδείχθηκε … ψευδαίσθηση! Μάλιστα υπήρχε και μία σκέψη ότι οι παροχές που έγιναν, εφόσον εκδηλώθηκε αδιαλλαξία, να ανασταλούν. Η σκέψη όπως ήρθε έφυγε κιόλας και οι «πηγές» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – λέγε με Κώστα Τσιάρα – την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενοι συνέχισαν να επαναλαμβάνουν «ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα». Τι να κάνουν οι άνθρωποι….

Σε ελεύθερη πτώση…

Εχω την εντύπωση πως πρόκειται για την δήλωση της χρονιάς. «Δράστης» ο ασφυκτικά πιεζόμενος – κυρίως – από τους γερμανούς, τους βαλτικούς και του ανατολικοευρωπαίους ηγέτες, πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ. Ο φλαμανδικής καταγωγής ηγέτης δήλωσε χθες αναφορικά με την χρησιμοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών καταθέσεων για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας πως «πρόκειται για άλμα στο γκρεμό, αλλά τουλάχιστον αν πηδήξουμε θα πρέπει να πέσουμε όλοι μαζί, και ας ελπίσουμε πως θα ανοίξει το αλεξίπτωτο»! Τα είπε όλα….

Economy
Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Μανδά

Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.

in.gr Team
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά
Φόρος τιμής 19.12.25

H ΚΕΔΕ για τον θάνατο του Δημάρχου Διρφύων Μεσσαπίων Γιώργου Ψαθά

«Δυναμικός και ιδιαίτερα διεκδικητικός, υπηρέτησε τον τόπο του με ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση. Τον αποχαιρετούμε με αγάπη και σεβασμό. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του» αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες
Τοπικές υποθέσεις 19.12.25

Οι Δήμοι απαιτούν ρόλο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και ρεαλιστικούς κανόνες

«Οι Δήμοι δεν μπορούν να καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές στις οποίες δεν συμμετέχουν ούτε στον σχεδιασμό ούτε στη χρηματοδότηση» αναφέρει η ΚΕΔΕ σε ανακοίνωση της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τσουκαλάς: Κατέρρευσε το αφήγημα του διαλόγου, ευθύνη της κυβέρνησης το αδιέξοδο με τους αγρότες

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και αδιέξοδο στον πρωτογενή τομέα, επιρρίπτοντάς της πλήρη ευθύνη.

Σύνταξη
Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»
Conference League 19.12.25

Η Κραϊόβα «τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ: «Υπέγραψε την καταδίκη του»

Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κραϊόβα μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ, με τον ρουμανικό σύλλογο να λύνει το συμβόλαιο του Λιές Ουρί, του παίκτη που έκανε το μοιραίο πέναλτι πάνω στον Βίντα στις καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
