newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Confidential

Eμπιστευτικά
 15 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το Μαξίμου έχει πρόβλημα και είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται πλέον και ο πιο αισιόδοξος οπαδός αυτής της κυβέρνησης. Και το πρόβλημά του λέγεται αγρότες που όπως φαίνεται δεν τσίμπησαν με καμία απ’ τις γνωστές υποσχέσεις τύπου «εντάξει πάρτε αυτά τώρα και καλά είστε, με το νέο χρόνο τα ξαναβλέπουμε, αδειάστε τους δρόμους». Τουναντίον, στέλνουν τα δικά τους τελεσίγραφα.

Ο «δρόμος» είχε αποτέλεσμα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και ανακοινώνει πως την Δευτέρα στις 5 το απόγευμα καλεί τους εκπροσώπους των αγροτών στο γραφείο του. Συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι 57 μπλόκων το Σάββατο το απόγευμα στη Νίκαια της Λάρισας και απαντούν πως δεν θα πάνε. Κι ο κ. Μητσοτάκης με την … «αγαθότητα» που τον διακρίνει την τελευταία περίοδο, δηλώνει στο κυριακάτικο μήνυμα του από το … «Ράδιο Κυριάκος» πως «διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση». Κι όχι μόνο αυτό, αλλά προσθέτει πως η κυβέρνηση «ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης». Αρα ο «δρόμος» έφερε αποτέλεσμα!

Πως τετραγωνίζεται ο … κύκλος

Οι αγρότες όμως συνεχίζουν να παραμένουν στους δρόμους. Το θέμα, λοιπόν, για το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι οι αντιπαραθέσεις των εκδρομέων με τους αγρότες στην εθνική οδό, αλλά το ακροατήριο των κεντρώων ψηφοφόρων – το οποίο αν μη τι άλλο υποκύπτει στη … γοητεία της συζήτησης. Ετσι ο στόχος είναι μία καταφανώς δυσμενής κατάσταση για την κυβέρνηση, να την μετατρέψουν σε … πλεονέκτημα! Κι όχι μόνο να μην χάσουν δημοσκοπικά, αλλά και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Αυτό είναι το σχέδιο!

Θα αλλάξουν και χρόνο;

Και τι πρόκειται να συμβεί; Τα είδατε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στα μπλόκα – σας τα είχα επισημάνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπως αντιλαμβάνεστε τα τρακτέρ θα μείνουν στους δρόμους τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα – το ερώτημα είναι αν θα αλλάξουν και το νέο χρόνο στις εθνικές οδούς! Και δεν κάθονται με «σταυρωμένα χέρια». Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Συλλαλητήριο στη Λάρισα, «βόλτα» με τα τρακτέρ στην Πάτρα, «άνοιξε – κλείσε» στα τελωνεία. Θεσσαλία και Μακεδονία είναι … «επί ποδός πολέμου»!

«Στα σχοινιά»

Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι … «στα σχοινιά»! Περιορίζεται συνεχώς ο ζωτικός του χώρος. Οι τρεις πρώην – οι κκ Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος – του έχουν αποστερήσει ένα σημαντικό τμήμα και του αμφισβητούν την επιρροή του όχι μόνο προς τα δεξιά, αλλά και προς το κέντρο. Η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και οι αντιδράσεις – νέα γενική απεργία αύριο στις 16 Δεκεμβρίου και οι εργαζόμενοι θα ενωθούν με τους αγρότες… – έχουν κάνει … «αναχωρητές» σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων του 2023. Η «βλάβη» στο πιο συμπαγές και παραδοσιακό τμήμα των ψηφοφόρων της δεξιάς, που είναι οι αγρότες, είναι πλέον ανήκεστος.

Και στην Αττική!

Και μου λένε πως σε δύο περιπτώσεις, στην Α΄ Αθηνών και στον Βόρειο Τομέα της Αττικής, η κατάσταση είναι … tragic! Συγκεκριμένα στην Α΄ Αθηνών τον Ιούνιο του 2023 η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε 6 βουλευτές – τώρα οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 3 με 4 έδρες κι ως εκ τούτου 2 με 3 βουλευτές θα αποχαιρετήσουν τα βουλευτικά έδρανα. Ενώ στον Βόρειο Τομέα της Αττικής, η Νέα Δημοκρατία είχε εκλέξει 7 έδρες και πλέον δεν προβλέπεται ότι θα κερδίσει περισσότερες από 4 έδρες – δηλαδή 4 βουλευτές θα μας … «χαιρετίσουν»! Γνωρίζω αριθμητική, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα θα είναι και υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης.

Ισομέρεια

Τι δηλοί ο μύθος; Πως η κατάρρευση της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας είναι … ισομερής! Δεν αφορά μόνο την επαρχία, αλλά και τα αστικά κέντρα. Και μπορεί να στοχοποιούνται διάφοροι … απελπισμένοι βουλευτές, αλλά δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο την εύνοια του Μεγάρου Μαξίμου, έχουν όμως να κερδίσουν τον … σταυρό των ψηφοφόρων τους – για να παραφράσω μία κλασική φράση άλλων εποχών!

Η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή

Κι αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, βουλεύτριας του νομού Σερρών. Γιατί έχει … «ανεβεί στα κάγκελα»; Θυμάστε που έφυγε από τις Σέρρες – κι ακόμη τρέχει… – ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Αδριανός; Ε, αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί. Καλή τύχη!

Στην Εξεταστική ο Μυλωνάκης

Εν τω μεταξύ η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού «απογείωσε» την … θεαματικότητα του καναλιού της Βουλής, μας επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις! Την Τετάρτη στη θέση του μάρτυρα πρόκειται να καθήσει ο υφυπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Μυλωνάκης – αυτόν τον «έκαψε» ο κ. Χρήστος Μπουκώρος. Γιατί σου λέει πως μπορούν να γνωρίζουν στο Μαξίμου τι περιλαμβάνουν οι επισυνδέσεις που γίνονται από την ΕΛ.ΑΣ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Αρα υπάρχει «αγωγός εν λειτουργίας μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ηρώδου του Αττικού – σιγά να μην υπήρχε…

Προσπάθειες…

Και το σύστημα του Μεγάρου προσπαθεί «παντί τρόπω» να βάλει στο κέντρο του σκανδάλου και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το έχει … επιτρέψει. Ομως σε ορισμένες περιπτώσεις τα αντανακλαστικά του κ. Νίκου Ανδρουλάκη είναι … χαλαρά. Τώρα προσπαθεί – το σύστημα – μέσω της κουμπαριάς να τον βάλει στον στόχο. Θα το πετύχει; Δεν το γνωρίζω.

Το κλείνει;

Βράδυ Κυριακής, αγριεύτηκα, το ομολογώ. Για το βαρυσήμαντο μήνυμα του Stefanos ο λόγος που συγκαλεί έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμα και να μπει λουκέτο στο μαγαζί. Δεν τα λέω εγώ λατρεμένοι μου, ο ίδιος τα είπε με έντονα σκωπτικό ύφος. Όταν δηλαδή αναρωτιέσαι αν αξίζει να μείνει ανοιχτό το Κίνημα, τί να καταλάβει και ο άλλος που σε ακούει. Δεν λυπάμαι αυτόν πάντως, αν συμβεί το μοιραίο, κάτι τρολάκια του διαδικτύου σκέφτομαι που ξαφνικά θα μείνουν χωρίς δουλειά…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση

Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί
in Confidential 12.12.25

Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Ο ορισμός της παρακμής χθες στην εξεταστική με την υποτίθεται μαρτυρία του Φραπέ και με τεράστια ευθύνη του γαλάζιου προεδρείου. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι θεσμοί ευτελίζονται με ευθύνη της ΝΔ. Τα μπλόκα των αγροτών μένουν σταθερά θυμίζοντας την αποτυχία της κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους
in Confidential 11.12.25

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών
in Confidential 09.12.25

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά
in Confidential 08.12.25

Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Τα μπλόκα των αγροτών και οι απειλές για γιορτές στις εθνικές οδούς. Γιατί ο αγροτικός κόσμος δεν πρέπει να βάλει απέναντί του την υπόλοιπη κοινωνία. Τα επίδικά για κεντροαριστερά και αριστερά και το νέο δόγμα Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Στου ΟΠΕΚΕΠΕ την Εξεταστική μαζευτήκανε πολλοί γαλάζιοι αγρότες τυχεροί, οι υπόλοιποι οι ατυχείς δίνουν στα μπλόκα αγώνα επιβίωσης και ζωής.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς
in Confidential 04.12.25

Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση ενός νέου κινήματος που θα κληθεί να βρεθεί απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια
in Confidential 27.11.25

Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Το σόου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέναντι σ' εκείνο της Ζωής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα εργασιακά και ο απλός κόσμος απορεί. Οι περιδινήσεις συνεχίζονται από την «Ιθάκη» του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης
in Confidential 26.11.25

Απαγορευτικό απόπλου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα θέλει να επιβάλλει ο Μητσοτάκης, κακοκαιρία προσδοκά και ο Ανδρουλάκης

Η συμμαχία των προθύμων δεν θέλουν να λυθεί το Ουκρανικό, η συμμαχία των αρίστων του Μητσοτάκη παρακολουθούν τις δίκες και τις Εξεταστικές για τα σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών με πανικό

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά
in Confidential 21.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox
«Κάτω τα χέρια» 15.12.25

Σπάνια διαδήλωση στη Σιβηρία μετά την απαγόρευση της… πλατφόρμας παιχνιδιών Roblox

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Ρωσία απαγόρευσε το Roblox υποστηρίζοντςα ότι η παιδική πλατφόρμα υποστηρίζοντας ότι η πλατφόρμα διαδίδει «εξτρεμιστικό περιεχόμενο» και «ΛΟΑΚΤΙ προπαγάνδα».

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Κινητοποίηση 15.12.25

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025

Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
Euroleague 15.12.25

Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)

Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.

Σύνταξη
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
Κόσμος 15.12.25

Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της

Τα χτυπήματα που υπέστη η Μοχαμαντί ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές…

Σύνταξη
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Πλήκτρα 15.12.25

Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Σύνταξη
Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου
Βρυξέλλες 15.12.25

Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την Ουκρανία θα συναντηθούν στο Βερολίνο, ύστερα από συνομιλίες πέντε ωρών που είχαν την Κυριακή

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Συμμετοχή 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην σχετική του ανακοίνωση αναφέρει πως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας
Αυτοδιοίκηση 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 15.12.25

«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει την Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου – Τα «τρελά» χρήματα που μπορεί να δώσει.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο