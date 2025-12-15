Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, το Μαξίμου έχει πρόβλημα και είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται πλέον και ο πιο αισιόδοξος οπαδός αυτής της κυβέρνησης. Και το πρόβλημά του λέγεται αγρότες που όπως φαίνεται δεν τσίμπησαν με καμία απ’ τις γνωστές υποσχέσεις τύπου «εντάξει πάρτε αυτά τώρα και καλά είστε, με το νέο χρόνο τα ξαναβλέπουμε, αδειάστε τους δρόμους». Τουναντίον, στέλνουν τα δικά τους τελεσίγραφα.

Ο «δρόμος» είχε αποτέλεσμα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και ανακοινώνει πως την Δευτέρα στις 5 το απόγευμα καλεί τους εκπροσώπους των αγροτών στο γραφείο του. Συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι 57 μπλόκων το Σάββατο το απόγευμα στη Νίκαια της Λάρισας και απαντούν πως δεν θα πάνε. Κι ο κ. Μητσοτάκης με την … «αγαθότητα» που τον διακρίνει την τελευταία περίοδο, δηλώνει στο κυριακάτικο μήνυμα του από το … «Ράδιο Κυριάκος» πως «διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση». Κι όχι μόνο αυτό, αλλά προσθέτει πως η κυβέρνηση «ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης». Αρα ο «δρόμος» έφερε αποτέλεσμα!

Πως τετραγωνίζεται ο … κύκλος

Οι αγρότες όμως συνεχίζουν να παραμένουν στους δρόμους. Το θέμα, λοιπόν, για το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι οι αντιπαραθέσεις των εκδρομέων με τους αγρότες στην εθνική οδό, αλλά το ακροατήριο των κεντρώων ψηφοφόρων – το οποίο αν μη τι άλλο υποκύπτει στη … γοητεία της συζήτησης. Ετσι ο στόχος είναι μία καταφανώς δυσμενής κατάσταση για την κυβέρνηση, να την μετατρέψουν σε … πλεονέκτημα! Κι όχι μόνο να μην χάσουν δημοσκοπικά, αλλά και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Αυτό είναι το σχέδιο!

Θα αλλάξουν και χρόνο;

Και τι πρόκειται να συμβεί; Τα είδατε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στα μπλόκα – σας τα είχα επισημάνει από την προηγούμενη εβδομάδα. Οπως αντιλαμβάνεστε τα τρακτέρ θα μείνουν στους δρόμους τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα – το ερώτημα είναι αν θα αλλάξουν και το νέο χρόνο στις εθνικές οδούς! Και δεν κάθονται με «σταυρωμένα χέρια». Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Συλλαλητήριο στη Λάρισα, «βόλτα» με τα τρακτέρ στην Πάτρα, «άνοιξε – κλείσε» στα τελωνεία. Θεσσαλία και Μακεδονία είναι … «επί ποδός πολέμου»!

«Στα σχοινιά»

Από την άλλη πλευρά είναι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι … «στα σχοινιά»! Περιορίζεται συνεχώς ο ζωτικός του χώρος. Οι τρεις πρώην – οι κκ Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος – του έχουν αποστερήσει ένα σημαντικό τμήμα και του αμφισβητούν την επιρροή του όχι μόνο προς τα δεξιά, αλλά και προς το κέντρο. Η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά και οι αντιδράσεις – νέα γενική απεργία αύριο στις 16 Δεκεμβρίου και οι εργαζόμενοι θα ενωθούν με τους αγρότες… – έχουν κάνει … «αναχωρητές» σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων του 2023. Η «βλάβη» στο πιο συμπαγές και παραδοσιακό τμήμα των ψηφοφόρων της δεξιάς, που είναι οι αγρότες, είναι πλέον ανήκεστος.

Και στην Αττική!

Και μου λένε πως σε δύο περιπτώσεις, στην Α΄ Αθηνών και στον Βόρειο Τομέα της Αττικής, η κατάσταση είναι … tragic! Συγκεκριμένα στην Α΄ Αθηνών τον Ιούνιο του 2023 η Νέα Δημοκρατία εξέλεξε 6 βουλευτές – τώρα οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 3 με 4 έδρες κι ως εκ τούτου 2 με 3 βουλευτές θα αποχαιρετήσουν τα βουλευτικά έδρανα. Ενώ στον Βόρειο Τομέα της Αττικής, η Νέα Δημοκρατία είχε εκλέξει 7 έδρες και πλέον δεν προβλέπεται ότι θα κερδίσει περισσότερες από 4 έδρες – δηλαδή 4 βουλευτές θα μας … «χαιρετίσουν»! Γνωρίζω αριθμητική, αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι υποψήφιος στον Βόρειο Τομέα θα είναι και υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης.

Ισομέρεια

Τι δηλοί ο μύθος; Πως η κατάρρευση της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας είναι … ισομερής! Δεν αφορά μόνο την επαρχία, αλλά και τα αστικά κέντρα. Και μπορεί να στοχοποιούνται διάφοροι … απελπισμένοι βουλευτές, αλλά δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο την εύνοια του Μεγάρου Μαξίμου, έχουν όμως να κερδίσουν τον … σταυρό των ψηφοφόρων τους – για να παραφράσω μία κλασική φράση άλλων εποχών!

Η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή

Κι αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, βουλεύτριας του νομού Σερρών. Γιατί έχει … «ανεβεί στα κάγκελα»; Θυμάστε που έφυγε από τις Σέρρες – κι ακόμη τρέχει… – ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Αδριανός; Ε, αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί. Καλή τύχη!

Στην Εξεταστική ο Μυλωνάκης

Εν τω μεταξύ η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού «απογείωσε» την … θεαματικότητα του καναλιού της Βουλής, μας επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις! Την Τετάρτη στη θέση του μάρτυρα πρόκειται να καθήσει ο υφυπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Μυλωνάκης – αυτόν τον «έκαψε» ο κ. Χρήστος Μπουκώρος. Γιατί σου λέει πως μπορούν να γνωρίζουν στο Μαξίμου τι περιλαμβάνουν οι επισυνδέσεις που γίνονται από την ΕΛ.ΑΣ για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Αρα υπάρχει «αγωγός εν λειτουργίας μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ηρώδου του Αττικού – σιγά να μην υπήρχε…

Προσπάθειες…

Και το σύστημα του Μεγάρου προσπαθεί «παντί τρόπω» να βάλει στο κέντρο του σκανδάλου και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το έχει … επιτρέψει. Ομως σε ορισμένες περιπτώσεις τα αντανακλαστικά του κ. Νίκου Ανδρουλάκη είναι … χαλαρά. Τώρα προσπαθεί – το σύστημα – μέσω της κουμπαριάς να τον βάλει στον στόχο. Θα το πετύχει; Δεν το γνωρίζω.

Το κλείνει;

Βράδυ Κυριακής, αγριεύτηκα, το ομολογώ. Για το βαρυσήμαντο μήνυμα του Stefanos ο λόγος που συγκαλεί έκτακτο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ακόμα και να μπει λουκέτο στο μαγαζί. Δεν τα λέω εγώ λατρεμένοι μου, ο ίδιος τα είπε με έντονα σκωπτικό ύφος. Όταν δηλαδή αναρωτιέσαι αν αξίζει να μείνει ανοιχτό το Κίνημα, τί να καταλάβει και ο άλλος που σε ακούει. Δεν λυπάμαι αυτόν πάντως, αν συμβεί το μοιραίο, κάτι τρολάκια του διαδικτύου σκέφτομαι που ξαφνικά θα μείνουν χωρίς δουλειά…