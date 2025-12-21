Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, καλοί οι αγρότες, ακόμα καλύτερη η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχολούμαστε λίγο και με τα ΕΛΤΑ, αλλά σήμερα επιτρέψτε μου ν’ ασχοληθώ λίγο με τη δίκη των υποκλοπών, άλλο ένα… επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μαθαίνω ότι ακούγονται όργια στην αίθουσα του μονομελούς, εκεί που έριξε η μοίρα μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Και λέω εξαιρετικά σοβαρή γιατί εδώ μιλάμε για κατασκοπεία φίλοι μου, κανονική κατασκοπεία, μην κοιτάτε που στο Μαξίμου σφυρίζουν αδιάφορα, προσποιούμενοι πως δεν τους απασχολεί το θέμα.

Αθώα, αθώα

Χθες λοιπόν έμαθα ότι κατέθεσε στη δίκη η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου. Και μαθαίνω πως άφησε άναυδο πρόεδρο και εισαγγελέα όταν επιχείρησε να τους πείσει πως η ΕΑΔ έκανε κανονικό έλεγχο στην ΕΥΠ. Ο περιβόητος έλεγχος ήταν ερωτήματα που έστειλαν οι επιθεωρητές της ΕΑΔ και απαντήθηκαν από την… εισαγγελέα Βλάχου, που υπέγραψε ουκ ολίγες παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες των Ανδρουλάκη-Κουκάκη. Με απλά λόγια κι αν δεν το καταλάβατε λατρεμένοι μου, η ΕΑΔ ζήτησε από τον ελεγχόμενο, την ΕΥΠ δηλαδή, να την ενημερώσει αν είναι όλα οκ. Η ΕΥΠ απάντησε ναι, και η ΕΑΔ έβγαλε πόρισμα. Αθώα η ΕΥΠ, καμία σχέση με το Predator.

Γελάνε και οι πέτρες

Με το πόρισμα αυτό της ΕΑΔ γελάει κόσμος και κοσμάκης. Κι αυτό επειδή αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο πως κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν έγινε, καθώς, όπως είπε η κα Ρογκάκου «η εντολή ελέγχου ήταν πολύ περιορισμένη». Ας μείνουμε εδώ ένα λεπτό. Περιορισμένη θα πει ότι κάποιος έβαλε συγκεκριμένα όρια στους ελεγκτές πως και τι θα ελέγξουν. Και ποιος ήταν διοικητής της ΕΑΔ εκείνη την επίμαχη περίοδο; Μα ο κ. Άγγελος Μπίνης, που υπέγραφε και ως… governor – γιατί γελάτε κύριοι; Governor της ΕΑΔ την είχε δει ο άνθρωπος, θα του χαλάσουμε τη φαντασίωση δηλαδή;

Νύχτα

Ο κ. Μπίνης είχε υπογράψει λοιπόν τον έλεγχο. Τι εστί Μπίνης; Μα, στενός-στενότατος συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν ο τελευταίος ήτο υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Σαμαρά. Κάποιοι λένε ότι έχουν και κουμπαριά, αν και ο κ. Μπίνης λέγεται ότι το έχει διαψεύσει αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι ήταν κολλητάρια και κάπως έτσι φαίνεται ότι προέκυψε η «περιορισμένη εντολή ελέγχου». Ξέχασα, δε, να σας πω ότι πριν ξεσπάσει για τα καλά το σκάνδαλο ο κ. Μπίνης την έκανε γι άλλες πολιτείες. Κάποιοι μέσα στην ΕΑΔ λένε πως έφυγε νύχτα, για να προλάβει μια θέση στην… Ευρώπη.

Σε αποδρομή

Το Μέγαρο Μαξίμου και το σύστημα που ελέγχει προσπάθησε απεγνωσμένα όλο το προηγούμενο διάστημα να προκαλέσουν τον ενάρετο … «κοινωνικό αυτοματισμό»! Δηλαδή να βγουν στα τηλεοπτικά πάνελ διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και να βυσσοδομούν εναντίον των αγροτών γιατί κλείνουν τους δρόμους. Μάλιστα κάποια στιγμή προκάλεσαν και έντυπες ανακοινώσεις εργοδοτικών φορέων (επιμελητήρια κλπ). Όμως δεν τα κατάφεραν. Γιατί; Διότι είναι απλό. Όταν μία κινητοποίηση έχει την συμπαράσταση του 80% της κοινωνίας, τέτοια κόλπα δεν έχουν τύχη! Και για έναν ακόμη λόγο. Διότι όταν μία κυβέρνηση κι ένα συγκεκριμένο σύστημα εξουσίας είναι σε αποδρομή, ο «κοινωνικός αυτοματισμός» δεν … «παίζει»….

Απόγνωση

Φαίνεται ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αλλάζουν τακτική. Θα σκληρύνουν την στάση τους. Θα αρχίσουν να βγαίνουν επιθετικά πλέον στα τηλεοπτικά πάνελ υπουργοί και … πανελίστες και θα καταγγέλλουν με επιθετικό τρόπο την αδιαλλαξία των αγροτών. Παράλληλα σκοπεύουν να κάνουν ενεργό παράγοντα των εθνικών οδών την …ΕΛΑΣ! Ισως όπως προχθες που ασθενοφόρο – με δύο ασθενείς – έπεσε πάνω σε κλούβα της αστυνομίας που είναι στήσει … μπλόκο! Όπως καταλαβαίνετε θα ζήσουμε σκηνές απαράμιλλης … πολιτικής γοητείας, με «σκηνοθέτη» την … απόγνωση. Αυτοπροσώπως!

Ερχονται αναταράξεις

Τις είδατε τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών. Ηταν «χάρμα ιδέσθαι»! Για την κοινωνία, όχι για το Μέγαρο Μαξίμου – να εξηγούμαστε! Ε, από τον καινούργιο χρόνο να ετοιμάζεστε να … απολαύσετε τις συνέπειες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις αγροτικές περιοχές είναι … «να τους κλαίνε οι ρέγκες και τα σαρδελοκούτια»! Και για να σας ενημερώσω, ο καθένας τους έχει αρχίσει και κάνει εκλογικές προσομοιώσεις – τι ζημιές έχει ως τώρα κι αν μπορεί να επανεκλεγεί. Οσοι είναι … κάτω από τη βάση, θα βγουν στο κλαρί! Και μη νομίζετε ότι οι επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι καλύτερες στα αστικά κέντρα, διότι σύμφωνα με την Metron Analysis την έχουν εγκαταλείψει μεγάλα τμήματα εργαζομένων και το «κάτω μέρος» των μεσαίων στρωμάτων. Εκεί θα έχουμε άλλα δράματα…. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος είναι «περικυκλωμένος» από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική του ως τώρα και σχεδόν η μισή εκλογική δύναμη του 2023 φαίνεται να τον εγκαταλείπει….