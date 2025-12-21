newspaper
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

 21 Δεκεμβρίου 2025 | 08:00

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, καλοί οι αγρότες, ακόμα καλύτερη η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχολούμαστε λίγο και με τα ΕΛΤΑ, αλλά σήμερα επιτρέψτε μου ν’ ασχοληθώ λίγο με τη δίκη των υποκλοπών, άλλο ένα… επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μαθαίνω ότι ακούγονται όργια στην αίθουσα του μονομελούς, εκεί που έριξε η μοίρα μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Και λέω εξαιρετικά σοβαρή γιατί εδώ μιλάμε για κατασκοπεία φίλοι μου, κανονική κατασκοπεία, μην κοιτάτε που στο Μαξίμου σφυρίζουν αδιάφορα, προσποιούμενοι πως δεν τους απασχολεί το θέμα.

Αθώα, αθώα

Χθες λοιπόν έμαθα ότι κατέθεσε στη δίκη η διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου. Και μαθαίνω πως άφησε άναυδο πρόεδρο και εισαγγελέα όταν επιχείρησε να τους πείσει πως η ΕΑΔ έκανε κανονικό έλεγχο στην ΕΥΠ. Ο περιβόητος έλεγχος ήταν ερωτήματα που έστειλαν οι επιθεωρητές της ΕΑΔ και απαντήθηκαν από την… εισαγγελέα Βλάχου, που υπέγραψε ουκ ολίγες παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες των Ανδρουλάκη-Κουκάκη. Με απλά λόγια κι αν δεν το καταλάβατε λατρεμένοι μου, η ΕΑΔ ζήτησε από τον ελεγχόμενο, την ΕΥΠ δηλαδή, να την ενημερώσει αν είναι όλα οκ. Η ΕΥΠ απάντησε ναι, και η ΕΑΔ έβγαλε πόρισμα. Αθώα η ΕΥΠ, καμία σχέση με το Predator.

Γελάνε και οι πέτρες

Με το πόρισμα αυτό της ΕΑΔ γελάει κόσμος και κοσμάκης. Κι αυτό επειδή αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο πως κανένας ουσιαστικός έλεγχος δεν έγινε, καθώς, όπως είπε η κα Ρογκάκου «η εντολή ελέγχου ήταν πολύ περιορισμένη». Ας μείνουμε εδώ ένα λεπτό. Περιορισμένη θα πει ότι κάποιος έβαλε συγκεκριμένα όρια στους ελεγκτές πως και τι θα ελέγξουν. Και ποιος ήταν διοικητής της ΕΑΔ εκείνη την επίμαχη περίοδο; Μα ο κ. Άγγελος Μπίνης, που υπέγραφε και ως… governor – γιατί γελάτε κύριοι; Governor της ΕΑΔ την είχε δει ο άνθρωπος, θα του χαλάσουμε τη φαντασίωση δηλαδή;

Νύχτα

Ο κ. Μπίνης είχε υπογράψει λοιπόν τον έλεγχο. Τι εστί Μπίνης; Μα, στενός-στενότατος συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν ο τελευταίος ήτο υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Σαμαρά. Κάποιοι λένε ότι έχουν και κουμπαριά, αν και ο κ. Μπίνης λέγεται ότι το έχει διαψεύσει αυτό. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι ήταν κολλητάρια και κάπως έτσι φαίνεται ότι προέκυψε η «περιορισμένη εντολή ελέγχου». Ξέχασα, δε, να σας πω ότι πριν ξεσπάσει για τα καλά το σκάνδαλο ο κ. Μπίνης την έκανε γι άλλες πολιτείες. Κάποιοι μέσα στην ΕΑΔ λένε πως έφυγε νύχτα, για να προλάβει μια θέση στην… Ευρώπη.

Σε αποδρομή

Το Μέγαρο Μαξίμου και το σύστημα που ελέγχει προσπάθησε απεγνωσμένα όλο το προηγούμενο διάστημα να προκαλέσουν τον ενάρετο … «κοινωνικό αυτοματισμό»! Δηλαδή να βγουν στα τηλεοπτικά πάνελ διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και να βυσσοδομούν εναντίον των αγροτών γιατί κλείνουν τους δρόμους. Μάλιστα κάποια στιγμή προκάλεσαν και έντυπες ανακοινώσεις εργοδοτικών φορέων (επιμελητήρια κλπ). Όμως δεν τα κατάφεραν. Γιατί; Διότι είναι απλό. Όταν μία κινητοποίηση έχει την συμπαράσταση του 80% της κοινωνίας, τέτοια κόλπα δεν έχουν τύχη! Και για έναν ακόμη λόγο. Διότι όταν μία κυβέρνηση κι ένα συγκεκριμένο σύστημα εξουσίας είναι σε αποδρομή, ο «κοινωνικός αυτοματισμός» δεν … «παίζει»….

Απόγνωση

Φαίνεται ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αλλάζουν τακτική. Θα σκληρύνουν την στάση τους. Θα αρχίσουν να βγαίνουν επιθετικά πλέον στα τηλεοπτικά πάνελ υπουργοί και … πανελίστες και θα καταγγέλλουν με επιθετικό τρόπο την αδιαλλαξία των αγροτών. Παράλληλα σκοπεύουν να κάνουν ενεργό παράγοντα των εθνικών οδών την …ΕΛΑΣ! Ισως όπως προχθες που ασθενοφόρο – με δύο ασθενείς – έπεσε πάνω σε κλούβα της αστυνομίας που είναι στήσει … μπλόκο! Όπως καταλαβαίνετε θα ζήσουμε σκηνές απαράμιλλης … πολιτικής γοητείας, με «σκηνοθέτη» την … απόγνωση. Αυτοπροσώπως!

Ερχονται αναταράξεις

Τις είδατε τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών. Ηταν «χάρμα ιδέσθαι»! Για την κοινωνία, όχι για το Μέγαρο Μαξίμου – να εξηγούμαστε! Ε, από τον καινούργιο χρόνο να ετοιμάζεστε να … απολαύσετε τις συνέπειες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις αγροτικές περιοχές είναι … «να τους κλαίνε οι ρέγκες και τα σαρδελοκούτια»! Και για να σας ενημερώσω, ο καθένας τους έχει αρχίσει και κάνει εκλογικές προσομοιώσεις – τι ζημιές έχει ως τώρα κι αν μπορεί να επανεκλεγεί. Οσοι είναι … κάτω από τη βάση, θα βγουν στο κλαρί! Και μη νομίζετε ότι οι επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι καλύτερες στα αστικά κέντρα, διότι σύμφωνα με την Metron Analysis την έχουν εγκαταλείψει μεγάλα τμήματα εργαζομένων και το «κάτω μέρος» των μεσαίων στρωμάτων. Εκεί θα έχουμε άλλα δράματα…. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος είναι «περικυκλωμένος» από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική του ως τώρα και σχεδόν η μισή εκλογική δύναμη του 2023 φαίνεται να τον εγκαταλείπει….

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται
in Confidential 19.12.25

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Οι πολίτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη να «ταλαιπωρηθούν» από τους αγρότες και ο Μητσοτάκης τους βλέπει περίπου ως «προδότες».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού
in Confidential 18.12.25

Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους στην κυβέρνηση στο θέμα των αγροτών. Απ' τη μια αδειάζουν τις τσέπες των αγροτών και απ' την άλλη απαιτούν να σπάσουν τα μπλόκα. Η επιμονή του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί
in Confidential 12.12.25

Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Ο ορισμός της παρακμής χθες στην εξεταστική με την υποτίθεται μαρτυρία του Φραπέ και με τεράστια ευθύνη του γαλάζιου προεδρείου. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι θεσμοί ευτελίζονται με ευθύνη της ΝΔ. Τα μπλόκα των αγροτών μένουν σταθερά θυμίζοντας την αποτυχία της κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους
in Confidential 11.12.25

Οι αγρότες φωνάζουν για να βρουν το δίκιο τους, οι γαλάζιοι βουλευτές γιατί θα χάσουν την ψήφο τους και στο Μαξίμου χάνουν τον ύπνο τους

Η κυβέρνηση σε πανικό προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό αλλά ο λαός δεν την ακολουθεί σε αυτό. Τώρα ψάχνουν λεφτά αλλά το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την αγροτιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών
in Confidential 09.12.25

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά
in Confidential 08.12.25

Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Τα μπλόκα των αγροτών και οι απειλές για γιορτές στις εθνικές οδούς. Γιατί ο αγροτικός κόσμος δεν πρέπει να βάλει απέναντί του την υπόλοιπη κοινωνία. Τα επίδικά για κεντροαριστερά και αριστερά και το νέο δόγμα Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό
in Confidential 05.12.25

Κτηνοτρόφοι με φεράρι και τύχη βουνό στου ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο απόδειξη ότι μας παίρνουν στο ψιλό, αλλά η ομιλία του Τσίπρα βάρεσε στο ψαχνό

Στου ΟΠΕΚΕΠΕ την Εξεταστική μαζευτήκανε πολλοί γαλάζιοι αγρότες τυχεροί, οι υπόλοιποι οι ατυχείς δίνουν στα μπλόκα αγώνα επιβίωσης και ζωής.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς
in Confidential 04.12.25

Ο κύβος ερρίφθη στο Παλλάς, στα σκαριά το νέο μοντέλο της Κεντροαριστεράς, η ΝΔ παπαγαλίζει πως κινδυνεύει η Ελλάς

Πολιτικό γεγονός η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη ανακοίνωση ενός νέου κινήματος που θα κληθεί να βρεθεί απέναντι στη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές
in Confidential 28.11.25

Η πολιτική κατρακυλά με σκάνδαλα και κουμπαριές, ο λαός παίρνει ανάποδες στροφές και ο Τσίπρας 3 Δεκέμβρη θα τα πει χωρίς περιστροφές

Ο κακός χαμός με τις κουμπαριές του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του στην Κρήτη. Άναψε φωτιές ο Ανδρουλάκης για τις κουμπαριές του Μητσοτακέϊκου με τον Φραπέ που όπως όλα δείχνουν θα οδηγηθεί με τη βία στην εξεταστική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια
in Confidential 27.11.25

Στην κυβέρνηση πουλάνε φούμαρα για τα εργασιακά, αλλά ο κόσμος τους έμαθε και δεν αγοράζει πια

Το σόου της Καλλιόπης Σεμερτζίδου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέναντι σ' εκείνο της Ζωής. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα εργασιακά και ο απλός κόσμος απορεί. Οι περιδινήσεις συνεχίζονται από την «Ιθάκη» του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
Αυξάνονται και πληθύνονται 21.12.25

Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»

Αύξηση 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος κατέγραψαν οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ - Το ποσό των οφειλών που το ΚΕΑΟ χαρακτηρίζει χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;
Οι κίνδυνοι 21.12.25

Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;

Ποια ζητήματα έφερε στο προσκήνιο η υπόθεση του δανού δότη, το σπέρμα του οποίου φέρει την επικίνδυνη για καρκίνο γονιδιακή μετάλλαξη και πώς μπορούν να επιλυθούν

Μάρθα Καϊτανίδη
Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα
«Εθνική ανάγκη» 21.12.25

Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα

«Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο της κυβέρνησης», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

