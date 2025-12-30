Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι συμπληρώνεται ένας μήνας από τότε που οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους και όπως φαίνεται δεν θα τους εγκαταλείψουν σύντομα, η νέα χρονιά θα τους βρει εκεί. Η φίλη μου Ντιντί που είναι φαν των νέων τεχνολογιών μου εξολογήθηκε πως το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί ουκ ολίγοι λογαριασμοί στο Tik Tok και το Instagram που την πέφτουν στους αγρότες ως «αγανακτισμένοι» πολίτες. Από την άλλη, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πήρα απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο ο οποίος κι έδωσε συνέντευξη στο Action 24 και την Αθηναϊδα Νέγκα.

Πάνω στην μεταρρύθμιση … στράβωσε

Κι εξηγούμαι. Καταλάβατε γιατί οι αγρότες είναι στους δρόμους; Διότι δεν «έτρεξαν» γρήγορα οι μεταρρυθμίσεις! Όχι διότι τους έπιασαν με την «γίδα στην πλάτη» να «ταΐζουν τον άμπακο» στους «Φραπέδες». Όχι καθόλου! Δεν σας κάνω πλάκα, το είπε χθες ο πρωθυπουργός. Είπε χαρακτηριστικά «Εχω μιλήσει με πολύ ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Εχω αναγνωρίσει και τις δικές μας ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα με την οποία θέλαμε»! Δηλαδή ο «Φραπές ήταν σε διαδικασία … μεταρρύθμισης και τότε έγινε η «στραβή»! Ηταν ατυχία. Την ώρα που πήγαιναν να … μεταρρυθμίσουν τον «Φραπέ λειτούργησε ο νόμος … των πιθανοτήτων! Πάντα συμβαίνουν ατυχήματα, είναι μέσα στο παιχνίδι….

Ούτε ήξερε, ούτε άκουσε τίποτα

Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν μεταφέρθηκε νωρίτερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ; Είπε ο πρωθυπουργός ότι «Επρεπε να το έχουμε κάνει νωρίτερα; Ναι, έπρεπε να το είχαμε κάνει νωρίτερα. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε νωρίτερα για τον λόγο τον οποίο διαπιστώσαμε στην πορεία, ότι τελικά υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις σε αυτή την μεταρρύθμιση»! Τελικά διαπιστώνω ότι ο κ. Μητσοτάκης διαθέτει μία καταπληκτική ικανότητα να διαστρέφει την πραγματικότητα και μία ολόκληρη κοινωνία να την στείλει … αδιάβαστη! Και τον κ. Γρηγόρη Βάρρα είχε σύμβουλο του στο Μαξίμου – τον έχει ακόμη; – και τον κ. Μάκη Βορίδη τον είχε όχι μόνο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και «κουμανταδόρο» των αγροτικών θεμάτων όταν έφυγε από την πλατεία Βάθη. Τον κ. Βάρρα γιατί τον είχε πάρει μαζί του; Για να μην του λέει τίποτα; Πρωτοφανής αντίληψη για πρωθυπουργικό σύμβουλο! Η μήπως του έλεγε;

Θέλει την αλήθεια και του λένε … ψέματα!

Είπε κι άλλο ωραίο ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή συνέντευξη. Είπε πως οι συνεργάτες του έχουν την τάση να ωραιοποιούν την πραγματικότητα! Και πως ο ίδιος τους πιέζει ρωτώντας τους – προφανώς επίμονα! – «μα είναι πραγματικά έτσι;». Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις δύο τινά συμβαίνουν: ή οι συνεργάτες είναι «για τα πανηγύρια» κι ως εκ τούτου από λάθος βρίσκονται σ΄ αυτές τις θέσεις – που προσωπικά δεν το πιστεύω επ΄ ουδενί! Και μιλάω σοβαρά!

Λέτε να είναι φοβισμένοι;

Η, το άλλο ενδεχόμενο είναι πως είναι φοβισμένοι, δεν αντέχουν τις εκρήξεις θυμού, φοβούνται για τη θέση τους και για να γλυτώσουν λένε στο «αφεντικό» αυτό που θέλει να ακούσει! Αυτή την θεωρώ ως την πιο πιθανή εκδοχή των «ωραιοποιήσεων»! Κι αυτό δείχνει πολλά για τα όσα συμβαίνουν στο νεοκλασικό της Ηρώδου του Αττικού και εκπέμπονται ως τακτικές κινήσεις της κυβέρνησης στο άλφα ή στο βήτα θέμα! Προσωπικά έχουν την αμέριστη συμπαράσταση μου οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη – κι αν μπορώ να κάνω κάτι είμαι στη διάθεση τους….

Θα ρωτήσει την Λάουρα

Οφείλω να ομολογήσω ότι η συνέντευξη του πρωθυπουργού ήταν απολαυστική! Όχι τόσο γι΄ αυτά που είπε, όσο γι΄ αυτά που έκρυψε πίσω από όμορφα – και κοινότυπα θα έλεγα… – λεκτικά σχήματα. Πάρτε για παράδειγμα το θέμα του ανασχηματισμού. Ρωτήθηκε από την κυρία Αθηναΐδα Νέγκα και απάντησε πως δεν είναι στις προθέσεις του. Σ΄ αυτή την περίπτωση τον καταλαβαίνω! Δεν θα μπορούσε να πει ότι περιμένει τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δει τι περιέχει και αναλόγως να πράξει. Εντάξει, να είμαστε και σοβαροί…

Μετά τα Τέμπη ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Τον ρωτάει η κυρία Νέγκα τον πρωθυπουργό ποια θεωρεί ως σημαντικότερη μεταρρύθμιση το 2025. Και απαντάει πως θεωρεί την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τι θέλει να πει με άλλα λόγια; Ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, όχι μόνο για τη «γαλάζια» διαφθορά που αποκαλύφθηκε, αλλά και για το γεγονός ότι για πρώτη φορά στη διάρκεια των τριάντα τελευταίων χρόνων οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους τον Δεκέμβριο και όχι τον Ιανουάριο, που συμβαίνει … εθιμικά! Κι όχι μόνο αυτό αλλά του έκαναν και την γιορτινή περίοδο «μπάχαλο», αφήστε που την πλήρωσε και ο ίδιος – ήθελε να πάει στην Πίνδο και κατέληξε στο Ακρωτήρι! Τα υπόλοιπα τα κατέγραψαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του χρόνου….

Οι καλικάντζαροι, τα ΑΦΜ και η … Ιφιγένεια

Κατά τα άλλα για μία ακόμη φορά κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο, αλλά φαίνεται ότι ακόμη κι αυτοί που αποστασιοποιήθηκαν από την κεντρική γραμμή των μπλόκων, προς το παρόν είναι αρκετά διστακτικοί. Κατά τον κ. Μητσοτάκη διότι τους … «τραμπούκισαν» οι άλλοι, οι κακοί! Τους είπαν … καλικάντζαρους! Η αλήθεια είναι πως είναι οι μέρες των καλικαντζαραίων αυτές – μάλλον ήθελαν να πιάσουν το … κλίμα των ημερών. Ωστόσο η κυβερνητική γραμμή επί του προκειμένου είναι «καρότο και μαστίγιο». Από την μία πλευρά η ΑΑΔΕ μαζί με το «ελληνικό FBI» του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δουλεύουν – 3.000 ΑΦΜ «σκαλίζουν» – κι από την άλλη βγάζουν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα – πριν τον … ντύσουν Ιφιγένεια – να δώσει το κάτι παραπάνω στο πετρέλαιο. Για να δώσουν επιχειρήματα στους «πρόθυμους» να πάνε να συζητήσουν. Μετά την πρωτοχρονιά φυσικά….