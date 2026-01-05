Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι. έγραφα προψές ότι η χρονιά προδιαγράφεται λαμπρή. Την επόμενη φορά θα παίξω και κανένα Τζόκερ ή Λόττο και μάλιστα με πενταπλό τζακ ποτ. Κάτι μου λέει πως θα κερδίσω. Εσείς τί λέτε μετά και τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου;

Κυριακάτικες περιπέτειες

Είναι γνωστή η φράση του Γκαούτσο Μαρξ – όχι του Κάρολου μην μπερδευόμαστε… – «Αυτές είναι οι αρχές μου. Αν δεν σας αρέσουν έχω κι άλλες στην τσέπη μου»! Αυτή η ατάκα ταιριάζει απόλυτα στη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου στα όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα. Αν και επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας ήταν εξαιρετικά οξύς! Είπε συγκεκριμένα ότι «ο πρωθυπουργός ανέβασε με τη δήλωση του «σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου»! Αλλά κι οι αλλεπάλληλες τοποθετήσεις και διαρροές του τελευταίου διημέρου από το Μέγαρο Μαξίμου, σχετικά με τις εξελίξεις στην χώρα της Νότιας Αμερικής, είναι σωστό … «περιβόλι»!

Δεν είναι η στιγμή…

Η πρώτη δήλωση του κ. Μητσοτάκη έλεγε μεταξύ των άλλων ότι «το τέλος του καθεστώτος του (σσ. Μαδούρο) προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα»! Και πρόσθετε ακόμη ότι «δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών»! Οπως αντιλαμβάνεστε αμέσως έγινε ο συσχετισμός με την περίπτωση της Ουκρανίας – που είμαστε «στη σωστή θέση της ιστορίας». Κι έχει να κάνει με την προαναφερόμενη φράση του Γκαούτσο Μαρξ! Και φυσικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρχισαν να το «πυροβολούν» … «κατά ριπάς».

«Μαδουραίοι, ε Μαδουραίοι…»

Τότε ανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης να «προτάξει τα στήθη του» στις επιθέσεις των … «Μαδουραίων» της αντιπολίτευσης. Κι όπως ήταν φυσικό κι επόμενο τα έβαλε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό. Είπε μεταξύ των άλλων ότι «η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δυστυχώς αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο». Ενώ τα άλλα κόμματα τα κατηγόρησε για «ρηχότητα» στις τοποθετήσεις τους και «ιδεοληψίες»!

Στρίμωγμα

Για να είμαστε ειλικρινείς βέβαια η κυβέρνηση στριμώχτηκε άγρια. Η τοποθέτηση Τσίπρα ήταν εκείνη που τους εξαγρίωσε περισσότερο και γι’ αυτό άρχισαν να θυμούνται πάλι τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και να βάζουν μπροστά τη γνωστή φάμπρικα. Εκείνοι που έσπευσαν άρον, άρον να αναγνωρίσουν εκείνο το μπουμπούκι τον Γκουαϊδό -τον θυμάστε άραγε;- ως νέο πρόεδρο της Βενεζουέλας! Μιλάμε για… ένδοξες στιγμές τις εξωτερικής πολιτικής επί Μητσοτάκη. Το πώς απέτυχε τόσο ο Γκουϊδό όσο και η επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ τότε, ας μην το θυμηθούμε. Πονάει. Πες κι εσύ Παύλο Μαρινάκη.

Δράματα στη … Νέα Υόρκη

Ο χαμός όμως συνεχιζόταν – κυρίως για την φράση «δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». Ανέλαβαν δράση ο – και επονομαζόμενος ως «λαγός του Μαξίμου» – υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και – αυτό είναι έκπληξη – ο πρώην υπουργός Επικρατείας κ. Μάκης Βορίδης! Το νόημα των δηλώσεων τους ήταν «τι καλά που τα έκανε ο Τραμπ» – εκεί όμως έχουμε άλλο θέμα, θα το δούμε παρακάτω. Στο παιχνίδι όμως μπήκε και η κατηγορία των «πρώην» – ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. Εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον κ. Μητσοτάκη. Τότε μπήκαν μπροστά οι περίφημες «πηγές» του Μεγάρου Μαξίμου σύμφωνα με τις οποίες «η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως για το ζήτημα». Και «βγήκαν κι από πάνω» για «εθνικά επικίνδυνη στάση» και «άσχετες αναλογίες»!

Μαλώνουν για το … φραντσάιζ

Εχετε υπόψη σας ότι εδώ και καιρό εξελίσσεται ένας … αδυσώπητος αγώνας στη δεξιά για το ποιος θα πάρει το … φραντσάιζ του «τραμπισμού» στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι είναι πολλοί! Από τον κ. Κυριάκο Βελόπουλο μέχρι τον κ. Σαμαρά. Εσχάτως όμως προέκυψαν κι άλλοι … «μουστερήδες»! Πρόκειται, προφανώς, για τους κ.κ. Γεωργιάδη και Βορίδη! Γι΄ αυτό βγήκαν και τόσο «πρόθυμοι» στις δηλώσεις τους για τη Βενεζουέλα – γενικά η «προθυμία σ΄ αυτή την κυβέρνηση είναι κανόνας! Ο αγώνας όμως συνεχίζεται….

Ο Μαδούρο κι ο …. κ. Ανεστίδης

Κι ενώ όλοι ασχολούνταν με την … επιτυχία των κομμάντος της Delta Force στο Καράκας, στα … ταπεινά Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης χθες το απόγευμα συσκέπτονταν οι εκπρόσωποι 62 αγροτικών μπλόκων από διάφορες περιοχές της χώρας για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Κι η προσοχή των παιδιών του Μεγάρου Μαξίμου ήταν … διασπασμένη – από την μια ο Μαδούρο κι από την άλλη ο … κ. Κώστας Ανεστίδης!

Ποιος θα υποχωρήσει;

Είναι γεγονός ότι στο «τρίγωνο» της Ηρώδου του Αττικού, της Λεωφόρου Αμαλίας και στην πλατεία Βάθη, δεν έτρεφαν μεγάλες ελπίδες για το τι πρόκειται να συμβεί – παρ΄ ότι είχαν βγει το προηγούμενο διάστημα όλες οι … «ντουκούκες» και προανήγγειλαν την εφαρμογή του plan b. Αν και διαβάζοντας «μέσα από τις γραμμές» τα όσα ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών: πρώτον, απέρριψαν το τελεσίγραφο της 6ης Ιανουαρίου, δεύτερον, κλιμακώνουν τις αντιδράσεις με το κλείσιμο όλων των δρόμων την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή και τρίτον, αφήνουν ανοιχτό ένα «παράθυρο»!

Ούτε μιλιά από το Μαξίμου

Είπε συγκεκριμένα ένας από τους κορυφαίους αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Καρδίτσας – συμπατριώτης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα – πως «η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο. Αυτό περιμένουμε διαφορετικά θα υπάρξει κλείσιμο δρόμων σε όλη την Ελλάδα». Με διαφορετικούς όρους θα έλεγα ότι υπάρχει ένα bras de fair μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης: ποιος θα φανεί ότι υποχώρησε έναντι του άλλου. Οι αγρότες δεν το θέλουν επ΄ ουδενί! Και το λέω αυτό διότι από κυβερνητικής πλευράς δεν υπήρξε ουδεμία αντίδραση στην απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης….