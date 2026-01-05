newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Confidential

Eμπιστευτικά
 05 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι. έγραφα προψές ότι η χρονιά προδιαγράφεται λαμπρή. Την επόμενη φορά θα παίξω και κανένα Τζόκερ ή Λόττο και μάλιστα με πενταπλό τζακ ποτ. Κάτι μου λέει πως θα κερδίσω. Εσείς τί λέτε μετά και τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου;

Κυριακάτικες περιπέτειες

Είναι γνωστή η φράση του Γκαούτσο Μαρξ – όχι του Κάρολου μην μπερδευόμαστε… – «Αυτές είναι οι αρχές μου. Αν δεν σας αρέσουν έχω κι άλλες στην τσέπη μου»! Αυτή η ατάκα ταιριάζει απόλυτα στη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου στα όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα. Αν και επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας ήταν εξαιρετικά οξύς! Είπε συγκεκριμένα ότι «ο πρωθυπουργός ανέβασε με τη δήλωση του «σε νέο επίπεδο τη δουλικότητα του πρόθυμου συμμάχου»! Αλλά κι οι αλλεπάλληλες τοποθετήσεις και διαρροές του τελευταίου διημέρου από το Μέγαρο Μαξίμου, σχετικά με τις εξελίξεις στην χώρα της Νότιας Αμερικής, είναι σωστό … «περιβόλι»!

Δεν είναι η στιγμή…

Η πρώτη δήλωση του κ. Μητσοτάκη έλεγε μεταξύ των άλλων ότι «το τέλος του καθεστώτος του (σσ. Μαδούρο) προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα»! Και πρόσθετε ακόμη ότι «δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών»! Οπως αντιλαμβάνεστε αμέσως έγινε ο συσχετισμός με την περίπτωση της Ουκρανίας – που είμαστε «στη σωστή θέση της ιστορίας». Κι έχει να κάνει με την προαναφερόμενη φράση του Γκαούτσο Μαρξ! Και φυσικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρχισαν να το «πυροβολούν» … «κατά ριπάς».

«Μαδουραίοι, ε Μαδουραίοι…»

Τότε ανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης να «προτάξει τα στήθη του» στις επιθέσεις των … «Μαδουραίων» της αντιπολίτευσης. Κι όπως ήταν φυσικό κι επόμενο τα έβαλε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό. Είπε μεταξύ των άλλων ότι «η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν δυστυχώς αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο». Ενώ τα άλλα κόμματα τα κατηγόρησε για «ρηχότητα» στις τοποθετήσεις τους και «ιδεοληψίες»!

Στρίμωγμα

Για να είμαστε ειλικρινείς βέβαια η κυβέρνηση στριμώχτηκε άγρια. Η τοποθέτηση Τσίπρα ήταν εκείνη που τους εξαγρίωσε περισσότερο και γι’ αυτό άρχισαν να θυμούνται πάλι τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και να βάζουν μπροστά τη γνωστή φάμπρικα. Εκείνοι που έσπευσαν άρον, άρον να αναγνωρίσουν εκείνο το μπουμπούκι τον Γκουαϊδό -τον θυμάστε άραγε;- ως νέο πρόεδρο της Βενεζουέλας! Μιλάμε για… ένδοξες στιγμές τις εξωτερικής πολιτικής επί Μητσοτάκη. Το πώς απέτυχε τόσο ο Γκουϊδό όσο και η επιλογή της κυβέρνησης της ΝΔ τότε, ας μην το θυμηθούμε. Πονάει. Πες κι εσύ Παύλο Μαρινάκη.

Δράματα στη … Νέα Υόρκη

Ο χαμός όμως συνεχιζόταν – κυρίως για την φράση «δεν είναι η στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών». Ανέλαβαν δράση ο – και επονομαζόμενος ως «λαγός του Μαξίμου» – υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης και – αυτό είναι έκπληξη – ο πρώην υπουργός Επικρατείας κ. Μάκης Βορίδης! Το νόημα των δηλώσεων τους ήταν «τι καλά που τα έκανε ο Τραμπ» – εκεί όμως έχουμε άλλο θέμα, θα το δούμε παρακάτω. Στο παιχνίδι όμως μπήκε και η κατηγορία των «πρώην» – ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς. Εκεί τα πράγματα δυσκόλεψαν για τον κ. Μητσοτάκη. Τότε μπήκαν μπροστά οι περίφημες «πηγές» του Μεγάρου Μαξίμου σύμφωνα με τις οποίες «η θέση της Ελλάδας θα εκφραστεί θεσμικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως για το ζήτημα». Και «βγήκαν κι από πάνω» για «εθνικά επικίνδυνη στάση» και «άσχετες αναλογίες»!

Μαλώνουν για το … φραντσάιζ

Εχετε υπόψη σας ότι εδώ και καιρό εξελίσσεται ένας … αδυσώπητος αγώνας στη δεξιά για το ποιος θα πάρει το … φραντσάιζ του «τραμπισμού» στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι είναι πολλοί! Από τον κ. Κυριάκο Βελόπουλο μέχρι τον κ. Σαμαρά. Εσχάτως όμως προέκυψαν κι άλλοι … «μουστερήδες»! Πρόκειται, προφανώς, για τους κ.κ. Γεωργιάδη και Βορίδη! Γι΄ αυτό βγήκαν και τόσο «πρόθυμοι» στις δηλώσεις τους για τη Βενεζουέλα – γενικά η «προθυμία σ΄ αυτή την κυβέρνηση είναι κανόνας! Ο αγώνας όμως συνεχίζεται….

Ο Μαδούρο κι ο …. κ. Ανεστίδης

Κι ενώ όλοι ασχολούνταν με την … επιτυχία των κομμάντος της Delta Force στο Καράκας, στα … ταπεινά Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης χθες το απόγευμα συσκέπτονταν οι εκπρόσωποι 62 αγροτικών μπλόκων από διάφορες περιοχές της χώρας για το μέλλον των κινητοποιήσεων. Κι η προσοχή των παιδιών του Μεγάρου Μαξίμου ήταν … διασπασμένη – από την μια ο Μαδούρο κι από την άλλη ο … κ. Κώστας Ανεστίδης!

Ποιος θα υποχωρήσει;

Είναι γεγονός ότι στο «τρίγωνο» της Ηρώδου του Αττικού, της Λεωφόρου Αμαλίας και στην πλατεία Βάθη, δεν έτρεφαν μεγάλες ελπίδες για το τι πρόκειται να συμβεί – παρ΄ ότι είχαν βγει το προηγούμενο διάστημα όλες οι … «ντουκούκες» και προανήγγειλαν την εφαρμογή του plan b. Αν και διαβάζοντας «μέσα από τις γραμμές» τα όσα ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών: πρώτον, απέρριψαν το τελεσίγραφο της 6ης Ιανουαρίου, δεύτερον, κλιμακώνουν τις αντιδράσεις με το κλείσιμο όλων των δρόμων την ερχόμενη Πέμπτη και την Παρασκευή και τρίτον, αφήνουν ανοιχτό ένα «παράθυρο»!

Ούτε μιλιά από το Μαξίμου

Είπε συγκεκριμένα ένας από τους κορυφαίους αγροτοσυνδικαλιστές της Θεσσαλίας, ο κ. Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού Καρδίτσας – συμπατριώτης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα – πως «η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις για να πάμε σε έναν πραγματικό διάλογο. Αυτό περιμένουμε διαφορετικά θα υπάρξει κλείσιμο δρόμων σε όλη την Ελλάδα». Με διαφορετικούς όρους θα έλεγα ότι υπάρχει ένα bras de fair μεταξύ των αγροτών και της κυβέρνησης: ποιος θα φανεί ότι υποχώρησε έναντι του άλλου. Οι αγρότες δεν το θέλουν επ΄ ουδενί! Και το λέω αυτό διότι από κυβερνητικής πλευράς δεν υπήρξε ουδεμία αντίδραση στην απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης….

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ
in Confidential 03.01.26

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες
in Confidential 23.12.25

Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες

Όλο και περισσότερο στριμώχνεται η κυβέρνηση με τα ανοιχτά μέτωπα να την κυνηγάνε και την πλειονότητα του λαού να στηρίζει τους αγρότες. Το σχέδιο Μητσοτάκη για να τελειώνει με τους «αντάρτες» εντός της ΝΔ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός
in Confidential 22.12.25

Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Θυμωμένος ο Κυριάκος για το «παράλογο» κάποιων απαιτήσεων των αγροτών, εξοργισμένος ο λαός γιατί σε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη το «παράλογο» έχει γίνει αρχηγός μαζί και ο εμπαιγμός και ο ευτελισμός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται
in Confidential 19.12.25

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Οι πολίτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη να «ταλαιπωρηθούν» από τους αγρότες και ο Μητσοτάκης τους βλέπει περίπου ως «προδότες».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού
in Confidential 18.12.25

Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους στην κυβέρνηση στο θέμα των αγροτών. Απ' τη μια αδειάζουν τις τσέπες των αγροτών και απ' την άλλη απαιτούν να σπάσουν τα μπλόκα. Η επιμονή του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί
in Confidential 12.12.25

Φραπέδες και χασάπηδες προκαλούν οργή αλλά ξεμπροστιάζουν και τη γενική παρακμή δύσκολα πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα βρει λαγούμι να κρυφτεί

Ο ορισμός της παρακμής χθες στην εξεταστική με την υποτίθεται μαρτυρία του Φραπέ και με τεράστια ευθύνη του γαλάζιου προεδρείου. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που οι θεσμοί ευτελίζονται με ευθύνη της ΝΔ. Τα μπλόκα των αγροτών μένουν σταθερά θυμίζοντας την αποτυχία της κυβέρνησης.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
