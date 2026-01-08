Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά, αν και δεν το βλέπω. Δηλαδή στο μέτωπο των αγροτών προβλέπω άγρια σύγκρουση -ελπίζω να διαψευστώ- ενώ όλα δείχνουν πως αυτή η κυβέρνηση θα ανοίξει κι άλλα μέτωπα, αρχής γενομένης με τους ταξιτζήδες. Την ίδια ώρα εκτυλίσσεται το κομματικό φαινόμενο Καρυστιανού.

Ανακοίνωσαν όσα είχαν … ανακοινώσει

Συνέβη το αναμενόμενο! Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας και υφυπουργός Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς ανακοίνωσαν όσα είχαν ήδη … ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες! Κι όπως ήταν λογικό οι αγρότες δεν … ξετρελάθηκαν από την χαρά τους! Ετσι, λοιπόν, η «μάχη» των αγροτών μεταφέρεται πλέον στα Τέμπη, από τη Νίκαια. Και αντίστοιχα τα άλλα μπλόκα πρόκειται να κλείσουν τις κεντρικές αρτηρίες. Ομως – κι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον – οι αγρότες ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να του … υποβάλλουν ξανά το πλαίσιο των αιτημάτων τους! Αυτή είναι η μία διάσταση.

Οι «πρόθυμοι»

Η δεύτερη πλευρά της κινητοποίησης είναι η απόφαση οκτώ μπλόκων (Πράσινα Φανάρια, Μικροθήβες κλπ) να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο για να ανοίξουν κανονικά συζήτηση – τώρα τι συζήτηση μπορούν να ανοίξουν με προειλημμένο το «πακέτο» είναι ένα άλλο θέμα. Είναι η κατηγορία των «προθύμων» που δεν έχει σχέση με τα άλλα μπλόκα.

Και το plan b

Και η τρίτη διάσταση της κινητοποίησης είναι ο νομικός … «βούρδουλας» από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ήδη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτης σιγά – σιγά παίρνει θέση. Αρα; Αρα μην σας φανεί περίεργο αν αρχίσει και η … «κλωτσοπατινάδα» μεταξύ αστυνομίας και αγροτών – ανεβαίνουν διμοιρίες των ΜΑΤ και φυσικά όχι για να στείλουν … αγωνιστικό χαιρετισμό στους αγρότες!

Σαράντα μέρες αδιέξοδο

Μετά από 40 μέρες στους δρόμους – σήμερα είναι η τεσσαρακοστή – υπάρχει πλέον εμφανές αδιέξοδο στη σύγκρουση κυβέρνησης – αγροτών. Τι μέλλει γενέσθαι; Η πιο πιθανή εκδοχή των πραγμάτων είναι η σκλήρυνση του κρατικού μηχανισμού απέναντι στους ατίθασους – θα τους «φιλοδωρήσουν» με αρκετά πρόστιμα. Αλλαξαν κι οι εποχές. Πριν από καμιά τριανταριά χρόνια τους ξεφούσκωσαν τα λάστιχα, τώρα θα τους … «περιποιηθούν» με πρόστιμα. Και στο τέλος της κινητοποίησης θα γίνει το … «ταμείο» και για τους αγρότες και για την κυβέρνηση. Εσείς ποιος λέτε ότι έχει χάσει;

Εδρα δεν δίνει πίσω

Τελικά ο ευρωβουλευτής κ. Νικόλας Φαραντούρης διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι επειδή είναι … «ιδεολόγος» ο άνθρωπος , μπορεί χωρίς εμπόδια να κατευθυνθεί στο υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού! Βέβαια του ζήτησαν να επιστρέψει και την έδρα. Αυτά όμως δεν γίνονται, ρε παιδιά. Διότι κοιτάξτε να δείτε, πρώτον, η έδρα ανήκει στους … συμπολίτες του. Λογικό! Δεύτερον, έχει έργο ημιτελές στο ευρωκοινοβούλιο – χωρίς την έδρα δεν κάνει τίποτα. Ετσι δεν είναι;

Τον χρειάζεται

Σας το εξήγησα η κυρία Καρυστιανού είναι μία συντηρητική δεξιά πολίτις. Χρειάζεται όμως να αποσπάσει δυνάμεις και από την κεντροαριστερά – γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο έχει ανάγκη να «στρατολογήσει» τρία – τέσσερα στελέχη από αυτό τον χώρο. Θα μου πείτε ναι, αλλά θα προέρχονται από το παλιό πολιτικό σύστημα. Και τι να κάνει η γυναίκα – την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη….

Crash test

Βέβαια το crash test για την επιτυχία του εγχειρήματος της, θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου – η τρίτη τραγική επέτειος! Πέρυσι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που γέμισαν τους δρόμους – και … αποσταθεροποίησαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο – δεν είχαν υπόψη τους ότι προσέρχονταν σε μία συγκέντρωση με κεντρική ομιλήτρια μια γυναίκα που φέτος θα ήταν υποψήφια πρόεδρος κόμματος! Τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Πόσο αλλιώς θα το δούμε…. Με τούτα και με εκείνα πάντως η κυρία Καρυστιανού αποδεικνύεται γεμάτη αντιθέσεις και αντιφάσεις. Θα μου πείτε οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα ν’ αλλάζουν γνώμες και θα έχετε δίκιο. Αλλά εδώ το πράγμα «βρομάει» κάπως και οι αντιθέσεις που προκύπτουν είναι ουκ ολίγες κι έντονες.

Αναρτήσεις

Κάπου εδώ βέβαια να πούμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει στην κυρία Καρυστιανού -λόγω κόμματος προφανώς- την ώρα που υπάρχουν και άλλοι γονείς που έχασαν παιδιά στα Τέμπη. Ουδόλως σκέφτηκαν βέβαια να κάνουν πολιτική καριέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα αντιδράσουν αυτοί, καθώς κάποιες συγκεκριμένες αναρτήσεις που έχουν ήδη γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προδιαθέτουν για κάτι καλό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα πάει αυτή η ιστορία…

Ψάχνουν τον Μεσσία

Ομολογουμένως πάντως αποτελεί φαινόμενο η ανάγκη κάποιων ανθρώπων να βρουν τον δικό τους Μεσσία στην πολιτική. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που εμφανίζονταν να αναζητούν κάθε φορά εκείνον ή εκείνη που θα λύσει ως εκ του θαύματος όλα τους τα προβλήματα. Αυτό, αν το καλοσκεφτείτε δεν έχει πολλές διαφορές από εκείνη την κοινωνία που 30 χρόνια πριν φώναζε «τον Μάκη με τις κάμερες» για να τις λύσει τα ζητήματα. Θυμίζει επίσης και εκείνους που φώναζαν τα… καλόπαιδα της Χ.Α. στα χρόνια των Μνημονίων, να «καθαρίσουν» για πάρτη τους. Μετά, κάποιοι άλλοι περίμεναν τον Stefanos να νικήσει τον Κυριάκο, αλλά δεν τους βγήκε. Τώρα, η νέα μόδα λέει «με τη Μαρία». Αυτό το λες και πολιτική κατάντια για όλους αυτούς και τις μετακινήσεις τους στον πολιτικό χάρτη τα τελευταία χρόνια…

Ερχονται οι ταξιτζήδες

Εν τω μεταξύ κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σύγκρουση με τους αγρότες, η κυβέρνηση κατέγραψε και μία επιτυχία! Αναστάλθηκε η απεργία των λαϊκών αγορών! Τα κουβέντιασαν με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και με το υπουργείο Οικονομικών και τελικά έγινε αποδεκτό των σύνολο των αιτημάτων τους. Τώρα όμως υπάρχει άλλος κίνδυνος. Ετοιμάζονται να κατέβουν σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις οι ταξιτζήδες. Από την επόμενη εβδομάδα! Δεν πιστεύω να στείλουν τον κ. Κώστα Κυρανάκη να διευθετήσει το θέμα…