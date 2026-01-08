newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 11:10
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Confidential

Eμπιστευτικά
 08 Ιανουαρίου 2026 | 08:03

Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει αλλά η πλειονότητα των αγροτών δεν τσίμπησε και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ανοιχτή σύγκρουση. Η διαγραφή Φαραντούρη και η σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά, αν και δεν το βλέπω. Δηλαδή στο μέτωπο των αγροτών προβλέπω άγρια σύγκρουση -ελπίζω να διαψευστώ- ενώ όλα δείχνουν πως αυτή η κυβέρνηση θα ανοίξει κι άλλα μέτωπα, αρχής γενομένης με τους ταξιτζήδες. Την ίδια ώρα εκτυλίσσεται το κομματικό φαινόμενο Καρυστιανού.

Ανακοίνωσαν όσα είχαν … ανακοινώσει

Συνέβη το αναμενόμενο! Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας και υφυπουργός Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς ανακοίνωσαν όσα είχαν ήδη … ανακοινώσει τις προηγούμενες μέρες! Κι όπως ήταν λογικό οι αγρότες δεν … ξετρελάθηκαν από την χαρά τους! Ετσι, λοιπόν, η «μάχη» των αγροτών μεταφέρεται πλέον στα Τέμπη, από τη Νίκαια. Και αντίστοιχα τα άλλα μπλόκα πρόκειται να κλείσουν τις κεντρικές αρτηρίες. Ομως – κι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον – οι αγρότες ζήτησαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό για να του … υποβάλλουν ξανά το πλαίσιο των αιτημάτων τους! Αυτή είναι η μία διάσταση.

Οι «πρόθυμοι»

Η δεύτερη πλευρά της κινητοποίησης είναι η απόφαση οκτώ μπλόκων (Πράσινα Φανάρια, Μικροθήβες κλπ) να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο για να ανοίξουν κανονικά συζήτηση – τώρα τι συζήτηση μπορούν να ανοίξουν με προειλημμένο το «πακέτο» είναι ένα άλλο θέμα. Είναι η κατηγορία των «προθύμων» που δεν έχει σχέση με τα άλλα μπλόκα.

Και το plan b

Και η τρίτη διάσταση της κινητοποίησης είναι ο νομικός … «βούρδουλας» από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ήδη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτης σιγά – σιγά παίρνει θέση. Αρα; Αρα μην σας φανεί περίεργο αν αρχίσει και η … «κλωτσοπατινάδα» μεταξύ αστυνομίας και αγροτών – ανεβαίνουν διμοιρίες των ΜΑΤ και φυσικά όχι για να στείλουν … αγωνιστικό χαιρετισμό στους αγρότες!

Σαράντα μέρες αδιέξοδο

Μετά από 40 μέρες στους δρόμους – σήμερα είναι η τεσσαρακοστή – υπάρχει πλέον εμφανές αδιέξοδο στη σύγκρουση κυβέρνησης – αγροτών. Τι μέλλει γενέσθαι; Η πιο πιθανή εκδοχή των πραγμάτων είναι η σκλήρυνση του κρατικού μηχανισμού απέναντι στους ατίθασους – θα τους «φιλοδωρήσουν» με αρκετά πρόστιμα. Αλλαξαν κι οι εποχές. Πριν από καμιά τριανταριά χρόνια τους ξεφούσκωσαν τα λάστιχα, τώρα θα τους … «περιποιηθούν» με πρόστιμα. Και στο τέλος της κινητοποίησης θα γίνει το … «ταμείο» και για τους αγρότες και για την κυβέρνηση. Εσείς ποιος λέτε ότι έχει χάσει;

Εδρα δεν δίνει πίσω

Τελικά ο ευρωβουλευτής κ. Νικόλας Φαραντούρης διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι επειδή είναι … «ιδεολόγος» ο άνθρωπος , μπορεί χωρίς εμπόδια να κατευθυνθεί στο υπό ίδρυση κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού! Βέβαια του ζήτησαν να επιστρέψει και την έδρα. Αυτά όμως δεν γίνονται, ρε παιδιά. Διότι κοιτάξτε να δείτε, πρώτον, η έδρα ανήκει στους … συμπολίτες του. Λογικό! Δεύτερον, έχει έργο ημιτελές στο ευρωκοινοβούλιο – χωρίς την έδρα δεν κάνει τίποτα. Ετσι δεν είναι;

Τον χρειάζεται

Σας το εξήγησα η κυρία Καρυστιανού είναι μία συντηρητική δεξιά πολίτις. Χρειάζεται όμως να αποσπάσει δυνάμεις και από την κεντροαριστερά – γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο έχει ανάγκη να «στρατολογήσει» τρία – τέσσερα στελέχη από αυτό τον χώρο. Θα μου πείτε ναι, αλλά θα προέρχονται από το παλιό πολιτικό σύστημα. Και τι να κάνει η γυναίκα – την ανάγκη φιλοτιμίαν ποιούμενη….

Crash test

Βέβαια το crash test για την επιτυχία του εγχειρήματος της, θα είναι οι συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου – η τρίτη τραγική επέτειος! Πέρυσι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που γέμισαν τους δρόμους – και … αποσταθεροποίησαν τον πρωθυπουργό Κυριάκο – δεν είχαν υπόψη τους ότι προσέρχονταν σε μία συγκέντρωση με κεντρική ομιλήτρια μια γυναίκα που φέτος θα ήταν υποψήφια πρόεδρος κόμματος! Τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Πόσο αλλιώς θα το δούμε…. Με τούτα και με εκείνα πάντως η κυρία Καρυστιανού αποδεικνύεται γεμάτη αντιθέσεις και αντιφάσεις. Θα μου πείτε οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα ν’ αλλάζουν γνώμες και θα έχετε δίκιο. Αλλά εδώ το πράγμα «βρομάει» κάπως και οι αντιθέσεις που προκύπτουν είναι ουκ ολίγες κι έντονες.

Αναρτήσεις

Κάπου εδώ βέβαια να πούμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει στην κυρία Καρυστιανού -λόγω κόμματος προφανώς- την ώρα που υπάρχουν και άλλοι γονείς που έχασαν παιδιά στα Τέμπη. Ουδόλως σκέφτηκαν βέβαια να κάνουν πολιτική καριέρα. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα αντιδράσουν αυτοί, καθώς κάποιες συγκεκριμένες αναρτήσεις που έχουν ήδη γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προδιαθέτουν για κάτι καλό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα πάει αυτή η ιστορία…

Ψάχνουν τον Μεσσία

Ομολογουμένως πάντως αποτελεί φαινόμενο η ανάγκη κάποιων ανθρώπων να βρουν τον δικό τους Μεσσία στην πολιτική. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που εμφανίζονταν να αναζητούν κάθε φορά εκείνον ή εκείνη που θα λύσει ως εκ του θαύματος όλα τους τα προβλήματα. Αυτό, αν το καλοσκεφτείτε δεν έχει πολλές διαφορές από εκείνη την κοινωνία που 30 χρόνια πριν φώναζε «τον Μάκη με τις κάμερες» για να τις λύσει τα ζητήματα. Θυμίζει επίσης και εκείνους που φώναζαν τα… καλόπαιδα της Χ.Α. στα χρόνια των Μνημονίων, να «καθαρίσουν» για πάρτη τους. Μετά, κάποιοι άλλοι περίμεναν τον Stefanos να νικήσει τον Κυριάκο, αλλά δεν τους βγήκε. Τώρα, η νέα μόδα λέει «με τη Μαρία». Αυτό το λες και πολιτική κατάντια για όλους αυτούς και τις μετακινήσεις τους στον πολιτικό χάρτη τα τελευταία χρόνια…

Ερχονται οι ταξιτζήδες

Εν τω μεταξύ κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σύγκρουση με τους αγρότες, η κυβέρνηση κατέγραψε και μία επιτυχία! Αναστάλθηκε η απεργία των λαϊκών αγορών! Τα κουβέντιασαν με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και με το υπουργείο Οικονομικών και τελικά έγινε αποδεκτό των σύνολο των αιτημάτων τους. Τώρα όμως υπάρχει άλλος κίνδυνος. Ετοιμάζονται να κατέβουν σε επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις οι ταξιτζήδες. Από την επόμενη εβδομάδα! Δεν πιστεύω να στείλουν τον κ. Κώστα Κυρανάκη να διευθετήσει το θέμα…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ
in Confidential 03.01.26

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες
in Confidential 23.12.25

Ο Κυριάκος θέλει να τελειώσει τους «αντάρτες» μα για τα ζόρια της κυβέρνησης ο λαός δεν έχει αυταπάτες

Όλο και περισσότερο στριμώχνεται η κυβέρνηση με τα ανοιχτά μέτωπα να την κυνηγάνε και την πλειονότητα του λαού να στηρίζει τους αγρότες. Το σχέδιο Μητσοτάκη για να τελειώνει με τους «αντάρτες» εντός της ΝΔ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός
in Confidential 22.12.25

Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Θυμωμένος ο Κυριάκος για το «παράλογο» κάποιων απαιτήσεων των αγροτών, εξοργισμένος ο λαός γιατί σε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη το «παράλογο» έχει γίνει αρχηγός μαζί και ο εμπαιγμός και ο ευτελισμός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται
in Confidential 19.12.25

Όταν ο λαός φωνάζει «δεν πάει άλλο» και οι κυβερνώντες ακούνε «κι άλλο», στις δημοσκοπήσεις θα «διαλύονται» και τα μπλόκα θα ενισχύονται

Οι πολίτες αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη να «ταλαιπωρηθούν» από τους αγρότες και ο Μητσοτάκης τους βλέπει περίπου ως «προδότες».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού
in Confidential 18.12.25

Το απύθμενο θράσος μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού απέναντι στην οργή και την απελπισία ενός λαού

Μόνοι τους βγάζουν τα μάτια τους στην κυβέρνηση στο θέμα των αγροτών. Απ' τη μια αδειάζουν τις τσέπες των αγροτών και απ' την άλλη απαιτούν να σπάσουν τα μπλόκα. Η επιμονή του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο
in Confidential 17.12.25

Τα κόλπα Μητσοτάκη για να βγει απ’ το αδιέξοδο την ώρα που οι αγρότες απλώς του δείχνουν το δρόμο για την έξοδο

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση με τους αγρότες επιχειρεί να βρει σωσίβιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα ερωτήματα για τις κινήσεις της κας Καρυστιανού και η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Απομένει μόνο ο χρόνος να ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά
in Confidential 15.12.25

Οι αγρότες σπάνε του Μαξίμου τον τσαμπουκά, η οργή στην κοινωνία λειτουργεί σωρευτικά

Απτόητοι οι αγρότες δεν εντυπωσιάζονται από τις σειρήνες του Μαξίμου και συνεχίζουν τον αγώνα τους την ώρα που βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αρχίζουν να μετρούν... απώλειες. Όλα ανοιχτά για το Κίνημα Δημοκρατίας, ακόμα και το... λουκέτο.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ήπειρος: Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ζημιές από ανεμοστρόβιλο
Ελλάδα 08.01.26

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ζημιές από ανεμοστρόβιλο

Η Ήπειρος επλήγη και από ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι - Πολιτική προστασία και δήμοι επιχειρούν με 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 11:16

Το τελευταίο «αντίο» αυτή την ώρα στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο