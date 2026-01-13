newspaper
Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα 'ναι μετωπική

Eμπιστευτικά
 13 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το κλίμα «στράβωσε»

Κι εκεί που τα πράγματα έδειχναν ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις έκαναν τον κύκλο τους και βρίσκονταν λίγο πριν από την αναστολή τους, αιφνιδίως τα πράγματα άλλαξαν! Το κλίμα «στράβωσε». Κι οι συναντήσεις σήμερα το μεσημέρι των αγροτών με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν στον αέρα! Το κλίμα άρχισε να χαλάει από χθες το μεσημέρι που έγινε γνωστό ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμεί στη σύνθεση της αγροτικής αντιπροσωπείας να συμμετέχουν συνδικαλιστές που είτε διώκονται με βάση το ποινικό νόμο, είτε ελέγχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η σύνθεση είναι δική μας»!

Στην προκειμένη περίπτωση «φωτογράφισαν» τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαγνησίας, ο οποίος με την … γκλίτσα του έσπασε το παρμπρίζ ενός περιπολικού και του έχει ασκηθεί δίωξη, καθώς και τον κ. Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων, που τον έχουν «τυλίξει σε μία κόλλα χαρτί»! Το πανελλαδικό συντονιστικό κάλυψε τους δύο συνδικαλιστές και τους συμπεριέλαβε στην αντιπροσωπεία. Από εκεί και μετά παρατηρήθηκαν διάφορες τακτικές αψιμαχίες, μέχρι που «πές ο ένας πες το άλλος» το κλίμα «στράβωνε»!

Δεν ηττήθηκαν!

Από την άλλη μεριά στο Μέγαρο Μαξίμου έχοντας προεξοφλήσει ότι οι κινητοποιήσεις θα κλείσουν οσονούπω, φρόντιζαν να «ρίχνουν λάδι στη φωτιά» και να αντιμετωπίζουν τους αγρότες ως ήδη ηττημένους! Είναι φανερό ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το δεχτούν οι άνθρωποι των μπλόκων – δεδομένου ότι αν υπάρχει ένας ηττημένος από αυτή τη σύγκρουση αυτή είναι η κυβέρνηση! Και το σταθερό κυβερνητικό μότο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ήταν πως «ο πρωθυπουργός δεν δέχεται τελεσίγραφα»!

Η συνάντηση δεν θα γίνει;

Αργά το βράδυ ήταν πλέον φανερό ότι η συνάντηση – το πιο πιθανό – ήταν να μην γίνει. Μάλιστα ενημέρωσαν την κυβέρνηση μέσω του ανεπίσημου «καναλιού» που όλο αυτό το διάστημα παραμένει ανοιχτό – του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα. Και πλέον στο τραπέζι των συνελεύσεων έχει πέσει η πρόταση να γίνει πορεία με τα τρακτέρ στην Αθήνα – είχε όμως ξανασυμβεί στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τα τρακτέρ είχαν φτάσει μέχρι το Σύνταγμα. Εφιάλτης για το Μέγαρο Μαξίμου! Πάντως οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν σήμερα!

«Σκληρή γραμμή» και «μετωπική» σύγκρουση

Το βέβαιο είναι ότι το «πάνω χέρι» εντός του Μαξίμου το έχει πλέον το δίδυμο των κκ Ακη Σκέρτσου και Μαρινάκη. Εκπροσωπούν την «σκληρή γραμμή». Η διάθεση τους είναι τιμωρητική! Κυρίως θέλουν να τιμωρήσουν τους αγρότες για όσα έχουν υποστεί ως τώρα, γι΄ αυτό και προσπάθησαν να υπονομεύσουν και τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη! Φαίνεται όμως ότι οι αγρότες διαθέτουν ακόμη «καύσιμα», πράγμα που σημαίνει ότι στον «επόμενο τόνο» η σύγκρουση θα είναι «μετωπική»! Κι όποιος αντέξει….

Θα το ήθελε, αλλά…

Παρεμπιπτόντως ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, με το αεροπλάνο θα πάει με το αεροπλάνο θα φύγει. Ομως θα ήθελε πολύ τα μπλόκα ως τότε να είχαν διαλυθεί. Αλλά φαίνεται πως είναι άλλες οι βουλές των … κκ Σκέρτσου και Μαρινάκη!

Της ζήτησαν να παραιτηθεί

Εν τω μεταξύ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών έπραξαν όπως είχαν διαρρεύσει. Απέστειλαν mail στην κυρία Μαρία Καρυστιανού με το οποίο της ζητούν την παραίτηση της από τη θέση της προέδρου, λόγω της απόφαση της να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Χθες η κυρία Καρυστιανού ανακοίνωσε πως στις επόμενες εκλογές θα «συμμετέχουμε κι εμείς». Μάλιστα.

Θα το ήθελε λίγο αργότερα…

Εχω όμως την εντύπωση πως η κυρία Καρυστιανού θα ήθελε η ίδια να παραιτηθεί με την ολοκλήρωση της θητείας της, τον Μάρτιο. Και κυρίως θα επιθυμούσε στις εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, να είχε το status της προέδρου του συλλόγου – με το οποίο θα συμμετείχε ως ομιλήτρια στις τελευταίες κινητοποιήσεις προ των εκλογών! Πλέον φαίνεται πως απ΄ όλες τις πλευρές την προσεγγίζουν ως «πολιτικό πρόσωπο» και όχι ως μητέρα θύματος! Δική της επιλογή ήταν να ενταχθεί στην πολιτική αγορά….

«Πονοκέφαλος» στη Χαριλάου Τρικούπη

Εν τω μεταξύ το πάνελ της εκδήλωσης που έχει σχεδιάσει να πραγματοποιήσει το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, έχω την εντύπωση πως είναι πιο ενδιαφέρον από το αντίστοιχο της Αθήνας! Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν το πήραν καλά ότι στο πάνελ συμμετέχει ο κ. Αντώνης Σαουλίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης – βγήκε δεύτερος μετά από τον κ. Χάρη Καστανίδη. Προέρχεται από το μπλοκ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη και εν συνεχεία μεταπήδησε στον κ. Χάρη Δούκα.

Και η ανιψιά του Ροβέρτου…

Επίσης θα συμμετέχει η κυρία Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κτήμα Σπυρόπουλου – πρόκειται για την ανιψιά του μακαρίτη Ροβέρτου Σπυρόπουλου, διότι ο γιος του Απόστολος έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία! Ακόμη θα συμμετάσχουν οι κκ Αρης Στυλιανού, Διονύσης Τεμπονέρας και Κώστας Τούμπουρος. Σιγά – σιγά παίρνουν φωτιά τα τόπια….

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026
