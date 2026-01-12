10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι o Μητσοτάκης έκλεισε 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ, αλλά από ότι μαθαίνω κανείς δεν πίνει από χαρά, κυρίως εμείς, η παραδοσιακή δεξιά, σε λίγο δεν θα αναγνωρίζουμε το κόμμα μας. Το δε βίντεο με τα best of του Κυριάκου φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη… ασχολίαστο. Σαν όλους τους «εκσυγχρονισμούς» του Κυριάκου και αυτό… Για τα 6,5 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, επειδή συμπολίτες μου έχει αυξηθεί η ροπή προς τη βία στην κοινωνία δεν τολμώ καν να μιλήσω. Η αγροτιά στα κάγκελα και δεν θα έβαζα λεφτά σε στοίχημα ότι η συνάντηση θα γίνει σίγουρα, η κοινωνία σε απόγνωση που ατονεί το κριτήριο της για το ποιος θα μπορούσε όντως να φέρει λύσεις – και αυτό το τελευταίο είναι ίσως η πιο επικίνδυνη παρενέργεια από το success story του Κυριάκου, αλλά θα επανέλθω στο ζήτημα.

Θα συναντηθούν;

Δύο ξένοι στην ίδια πόλη! Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Οχι δεν πρόκειται για το ριμέικ της παλιάς – και κλασικής θα έλεγα – ταινίας του Αλαίν Ντελόν, του 1973, απλώς υπάρχει μία … «συνωμοσία συμπτώσεων»! Το ερχόμενο Σάββατο πραγματοποιείται στο Βελλίδειο, στη Θεσσαλονίκη, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και δεδομένης της δημοσκοπικής καχεξίας της Νέας Δημοκρατίας στη πόλη, πρόκειται να ανέβει ο κ. Μητσοτάκης και να μιλήσει – να κι ένας ακόμη λόγος που θέλει διακαώς να ανασταλούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις! Ομως φαίνεται πως το Σάββατο θα είναι λίγο πιο πέρα, στο «Ολύμπιον» ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, όπου και θα παρουσιάζει την «Ιθάκη» του. Τώρα στη Θεσσαλονίκη πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μιας τυχαίας συνάντησης – θα είναι στου Μονδιάνο», θα είναι στα «Λαδάδικα» θα είναι σε κάποιο άλλο στέκι; Ποιος ξέρει; Ομως είμαι βέβαιη ότι οι … «ιχνηλάτες» που θα προπορεύονται των δύο «αγημάτων», σίγουρα θα προσπαθήσουν να αποφύγουν το … «μοιραίο»!

Ωδή στον … Κυριάκο!

Πάντα διαβάζω με προσοχή του αναπεμπόμενους ύμνους των υπαλλήλων προς τα αφεντικά τους! Οσο κι αν φαίνεται περίεργο διαθέτουν μία … αυθεντικότητα! Αποκαλύπτουν όχι μόνο το σημαίνον, αλλά και το σημαινόμενο – που θα έλεγε και κάποιος πολιτικός φιλόσοφος! Πάρτε για παράδειγμα τη δήλωση που έκανε ο υπουργός Επικρατείας κ. Ακης Σκέρτσος για τα δέκα χρόνια της προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πλούσια γνώσης της ελληνικής γλώσσας από τον υπουργό κατόρθωσε να αποδώσει μία ολόκληρη πραγματικότητα. Μία όμως από τις ιδιότητες που διαθέτει ο κ. Μητσοτάκης και την διατύπωσε με ωμή ειλικρίνεια ο κ. Σκέρτσος, είναι αυτή που κάνει κι τη διαφορά. Εγραψε πως μεταξύ των άλλων αυτό που χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό, είναι η «ενσυναίσθηση» – που τον κάνει και διαφορετικό άνθρωπο! Εύστοχη η παρατήρηση…. γέλασαν και οι πέτρες.

Ο κ. Συρίγος παραδίδει μαθήματα

Από τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων και βουλευτών που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, ξεχώρισα του κ. Αγγελου Συρίγου, ο οποίος απέδωσε την – ας μην την χαρακτηρίσω… – δήλωση του πρωθυπουργού για την απαγωγή του Μαδούρο από το Καράκας, στο γεγονός ότι δεν είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων για να γνωρίζει το διεθνές δίκαιο! Ομως το γεγονός ότι χθες ο κ. Μητσοτάκης την επανέλαβε λέγοντας ότι «η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αδιαφορεί απέναντι σε παράνομα και αυταρχικά καθεστώτα», έχω την εντύπωση πως χρειάζεται να του κάνει ο κ. Συρίγος ένα σεμινάριο – ολιγόωρο, δεν χάλασε ο κόσμος! Γιατί ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ισπανία, στο Νταβός και δεν γνωρίζω που αλλού, δεν είναι σωστό να εκτίθεται. Ετσι δεν είναι;

Οι αγρότες ετοιμάζονται

Αύριο στη 1 το μεσημέρι υποτίθεται -γιατί ακόμη τα διαδικαστικά δεν έχουν λυθεί- ότι θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου οι εκπρόσωποι πέντε μπλόκων, των originals οχι των fakes, από τη Μακεδονία, αλλά και δύο επιτροπές που έχουν οριστεί από τη Νίκαια – αγροτών και κτηνοτρόφων –. Ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση έχει το γεγονός ότι τελικά δεν πρόκειται να γίνει παράλληλα συλλαλητήριο. Κι επίσης οι αγρότες απείλησαν πως αν δεν προκύψει κάτι χειροπιαστό από τη συνάντηση, τότε θα κατέβουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα! Η αυριανή μέρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον….

Τον πνίγει το δίκιο του…

Εν τω μεταξύ άρχισαν οι κοπές πίτας στις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας – δεδομένου ότι πρόκειται για προεκλογική χρονιά, έχω την εντύπωση ότι φέτος θα τελειώσουν περί το … Πάσχα! Κι είναι νωρίς φέτος. Βρέθηκε, λοιπόν, στην οργάνωση Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης ο φίλος μου, ο υπουργός Υγείας κ. Αδωνις Γεωργιάδης. Και πλημμύρισε με το … δίκιο του η αίθουσα! Γιατί του κάνουν κριτική επειδή λέει και καμία κουβέντα παραπάνω – σαν το παλιό τραγούδι «είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω…». Κι όπως ήταν φυσικό τα έβαλε μ΄ αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου – σαν τον υπουργό Αμυνας κ. Νίκο Δένδια! Οχι δεν το είπε το όνομα, το … «ζωγράφισε» μόνο!

Του έκοψε το μέλλον;

«Απορώ και εξίσταμαι» που έλεγαν παλιά. Τι άνθρωπος είναι αυτός ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος; Εκεί που ο άνθρωπος πήγαινε να πάρει τα πάνω του, τούκοψε τα … φτερά! Κι έμεινε αμανάτι! Για τον – πλέον ανεξάρτητο – ευρωβουλευτή κ. Νίκο Φαραντούρη ο λόγος. Πάνω που είχε πλασαριστεί όμορφα κι ωραία, πλαγιοκοπώντας την κυρία Μαρία Καρυστιανού για να ανέβει στη … βάρκα της – «άλλος με τη βάρκα μας…» – έρχεται ο κ. Φάμελλος και του τραβάει μία διαγραφή που ήταν … όλη δική του! Κι εκεί που ανοίγει μέτωπο με τον κ. Φάμελλο – με δηλώσεις και συνεντεύξεις – έρχεται κι η κυρία Καρυστιανού και του βάζει … απαγορευτικό για το νέο κόμμα! Κι έμεινε ο κ. Φαραντούρης με την … όρεξη! E, δεν είναι αδικία τώρα αυτή;

Είναι κακό στην άμμο….

Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει συνάψει «ανακωχή» με την κυρία Καρυστιανού – στη λογική «δεν σε ενοχλώ, δεν με ενοχλείς κι όταν δημιουργήσεις το κόμμα, θα μπορώ να σου κάνω κριτική επί του προγράμματος και τίποτ΄άλλο»! Η κυρία Καρυστιανού θα μπορεί να συγκρούεται με τον κ. Τσίπρα – και τούμπαλιν! Ως εκ τούτου οι δύο θα φθείρονται και στο τέλος ο κερδισμένος θα είναι ο … κ. Ανδρουλάκης. Αυτό, λέει, είναι το σχέδιο! Να το πιστέψω;