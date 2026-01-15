Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι από τη μια έχεις τους αγρότες που παρά την προσπάθεια διεμβολισμού τους από την κυβέρνηση παραμένουν όρθιοι διεκδικώντας την αξιοπρέπειά τους, από την άλλη σήμερα το πρόγραμμα έχει μεγάλες παράτες, καθώς καταφθάνει όχι ο στόλος -όπως παλιά- αλλά η πρώτη Μπελαρά, η φρεγάτα από τη Γαλλία, που βάζει το Πολεμικό Ναυτικό σε μια νέα περίοδο εκσυγχρονισμού, με το ανάλογο κόστος βέβαια. Τί να κάνουμε; Δεν γεννηθήκαμε στα νησιά Βανουάτου να μη χρειάζεται να αγοράζουμε κάθε λίγο και λιγάκι όπλα. Εκεί να φανταστείτε οι ναυμαχίες γίνονται ακόμα με πιρόγες… Παλαιολιθική εποχή δηλαδή…

Θα μείνει με το … παράπονο;

Να αποκλειστεί από τη συνάντηση προσπάθησαν από το Μαξίμου ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων κ. Κώστας Ανεστίδης. Ωστόσο οι συνάδελφοί του τον στηρίζουν και μπορεί τελικά να μην στερηθεί τη … χαρά να συναντήσει, να γνωρίσει και να συζητήσει με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη! Του έχει τσαλακώσει την… «card visit» o διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής – με τον έλεγχο του ΑΦΜ του και το μπλοκάρισμα των λογαριασμών του! Επιασε κι αυτός στο στόμα του τα … «Θεία» – τι την ήθελε την αναφορά στον … κ. Μητσοτάκη; Δεν έχει ξεκαθαριστεί πάντως ακόμη αν εμπίπτει στον αποκλεισμό που έβαλε τον Μαξίμου για να γίνει η συνάντηση – ίσως την Παρασκευή;- να μην συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία των αγροτών άτομα με … «παραβατική συμπεριφορά»! Αυτό αφορά σίγουρα πάντως τον πρόεδρο των Κτηνοτρόφων της Μαγνησίας, που έσπασε με την … γκλίτσα του το παρμπρίζ ενός περιπολικού!

Το αφήγημα;

Μη νομίζετε ότι τα παιδιά του Μαξίμου είναι τίποτα μεγαλόψυχοι και είπαν «αφού είδαμε τους άλλους, ας δούμε κι αυτούς». Οχι, επ΄ ουδενί! Απλώς οι «άλλοι», οι «πρόθυμοι» ήταν μία τραγική μειοψηφία στο αγροτικό κίνημα. Αυτοί, που θα συναντήσει την Παρασκευή (;) είναι το … κίνημα! Και θα ήθελαν πολύ από το Μέγαρο Μαξίμου να τους ρίξουν … πόρτα, αλλά δεν γίνεται βλέπετε. Με τόσες χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – και πλησιάζουν τις πενήντα μέρες!- δεν είναι εύκολο πράγμα. Βέβαια οι «σκληροί» γνωρίζουν ότι μάλλον δεν πρόκειται να πάρουν απολύτως τίποτα! Οτι έμεινε σε … «ψιλά» τα πήραν οι προηγούμενοι! Κι αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο για την πανελλαδική συντονιστική των μπλόκων. Θέλουν πλέον να αποχωρήσουν – ότι ήταν να πετύχουν το πέτυχαν – αλλά πρέπει να βρουν και το σωστό … «αφήγημα» για την έξοδο!

Δεν πάει πουθενά!

Μετά από αρκετές εβδομάδες, τελικά ο κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το … αποτόλμησε! Χρειάστηκαν βέβαια πολλές … ασκήσεις θάρρους και κυρίως συμφωνία με τους «συνήθεις υπόπτους» ότι δεν θα του το κάνουν καλοκαιρινό το μαγαζί! Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα για την … συνταγματική αναθεώρηση! Α, ναι και έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στο «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Επισήμως δεν έχει χρόνο – ανεπισήμως δεν αντέχει και δεύτερο … εξώστη ο οργανισμός του! Ασε που δεν θα έχει παρέα ούτε τον κ. Αλέξη Χαρίτση, ούτε την κυρία Ολγα Γεροβασίλη και θα απουσιάζει και ο κ. Χρήστος Γιαννούλης! Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου δεν υπολογίζεται, διότι αυτή θα είναι στην πρώτη ή άντε στις πρώτες θέσεις της αίθουσας!

Εκτός προοδευτικού πλαισίου

Ομως ο κ. Φάμελλος στη συνέντευξη που έδωσε χθες έθεσε για πρώτη φορά ένα κρίσιμο θέμα. Αναφερόμενος στην κυρία Μαρία Καρυστιανού, την έθεσε εκτός «προοδευτικού πλαισίου»! Θα μου πείτε μετά από την αιφνίδια επίθεση που έκανε στον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, θα μπορούσε να συμβεί κι αλλιώς; Οχι, αλλά είναι η πρώτη φορά που η κυρία Καρυστιανού τίθεται εκτός «προοδευτικού τόξου»! Να υποθέσω βέβαια ότι θα υπάρξει και συνέχεια, κυρίως της από εδώ πλευράς, η οποία θα προσπαθήσει να περιορίσει την κατά το δυνατόν επιρροή της κυρίας Καρυστιανού…

Είναι μόνη της

Είναι γνωστό πλέον ότι η κυρία Καρυστιανού έχει «μπλέξει άσχημα»! Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την αξιοπιστία της, όμως με το μπλέξιμο που έχει γίνει, επικοινωνιακά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το χάσει το παιχνίδι. Δεν είναι καθόλου τυχαία η εμπλοκή της ΑΑΔΕ στον έλεγχο των οικονομικών του συλλόγου – αλλά και οι διαρροές σε βάρος της. Κι ας έχει υπόψη της ότι σ΄ αυτή την περιπέτεια θα είναι εντελώς μόνη της! Διότι μέχρι πρόσφατα την στήριξε κόσμος και κοσμάκης – κυρίως από το … παλιό πολιτικό σύστημα που η ίδια έχει απαξιώσει….

Ανέλαβε ρόλο από τώρα;

Την είδατε τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή; Θα κάνει, λέει, ο κ. Τασούλας ένα κύκλο συναντήσεων με σημαντικούς Έλληνες και τον άνοιξε με τον κ. Καραμανλή. Επεται ο κ. Γιώργος Παπανδρέου και να υποθέσω ότι παίρνουν σειρά οι επίσης πρώην πρωθυπουργοί κκ Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα. Επειδή όμως μ΄ αρέσει η … «λοξή ανάγνωση» των πραγμάτων, έχω την υποψία ότι όλες αυτές οι συναντήσει γίνονται για … «ξεκάρφωμα»! Κι αυτές που ενδιαφέρουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι κυρίως με τους κκ Καραμανλή – που έγινε – και Σαμαρά. Νομίζω πως ο κ. Τασούλας έχει αναλάβει – ή του ανέθεσε ο κ. Μητσοτάκης; – ρόλο εκτόνωσης ή και διαχείρισης συγκεκριμένων «διαμερισμάτων» της … δεξιάς πολυκατοικίας, ενόψει των μετεκλογικών εξελίξεων! Απλώς προετοιμάζεται από τώρα. Κι επειδή από το σύστημα του κ. Μητσοτάκη κανείς δεν μιλάει με τους «πρώην», το ανέλαβε ο ίδιος – ή του το ανέθεσαν;