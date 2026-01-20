newspaper
Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Οι μάσκες πέφτουν… διάλογος για την κυβέρνηση σημαίνει ανακοινώσεις, δικαιοσύνη και πρόοδος για την Καρυστιανού να διαβουλευθούμε για τις αμβλώσεις

Δεν βγήκε και τίποτε το εξαιρετικά σπουδαίο από τη χθεσινή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό. Αντιθέτως, η δήλωση της κας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό και την έφερε σε δύσκολη θέση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, απανωτά ήταν τα χτυπήματα χθες αλλά το πιο σημαντικό όλων, η αποκαθήλωση της Μαρίας. Και κάπως έτσι προέκυψε η μπόμπα-πρόταση ώστε να τεθεί το θέμα των αμβλώσεων σε «δημόσια διαβούλευση». Πάει, θα την φάει τη δόξα του Βελόπουλου…

Μόνο «τσάι και συμπάθεια»

Πριν πάω όμως στην Μαρία, αξίζει ν’ αρχίσουμε από το Μαξίμου και τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου με τους αγρότες. Δεν έχω το … κληρονομικό χάρισμα, αλλά είμαι … «ακουστικός τύπος»! Ακουγα όλες αυτές τις μέρες τις δηλώσεις διαφόρων υπουργών και φυσικά του πρωθυπουργού Κυριάκου. Κι ήταν … «ομιλητικότατες» ως προς τις προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Κι όπως σας έγραψα χθες οι αγρότες δεν πρόκειται να πάρουν «ούτε σέντσι»! Τελικά κατόρθωσαν να αποσπάσουν … «τσάι και συμπάθεια». Δεν το λες και λίγο!

Στις δύο είπαν «όχι», στην τρίτη γιατί είπαν «ναι»;

Αλλά μ΄ αυτό πως θα πάνε στα μπλόκα που τους περιμένουν; Γι΄ αυτό και τον τόνο τον έδωσε ο κ. Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος είπε πως «οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται»! Βεβαίως και θα συνεδριάσουν οι γενικές συνελεύσεις των μπλόκων για να αποφασίσουν. Ομως πλέον βρίσκονται οι αγρότες βρίσκονται με την … «πλάτη στον τοίχο»! Διάφορες «τακτικές ασυναρτισίες», όπως επί παραδείγματι δεν «άνοιξαν» το κίνημα των αγροτών στην κοινωνία, με διάφορες εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις – και φυσικά και στην Αθήνα! Οταν μπορούσαν και είχαν το πάνω χέρι. Επίσης τρεις φορές τους κάλεσε ο κ. Μητσοτάκης στο Μαξίμου και τις δύο τους … «επέστρεψαν» την πρόσκληση. Δέχθηκαν την τρίτη, αφού όμως προηγουμένως πέρασαν οι … «πρόθυμοι» και μάζεψαν τα peanuts που είχαν απομείνει.

Μετά από το «καρότο» ακολουθεί το «μαστίγιο»

Εν πάση περιπτώσει είμαι πολύ περίεργη να δω τι θα συζητήσουν στις σημερινές γενικές συνελεύσεις και φυσικά τι θα αποφασίσουν. Το μήνυμα πάντως από κυβερνητικής πλευράς το έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας λέγοντας πως πρέπει να πρυτανεύσει η κοινή λογική. Γιατί; Διότι – μην ξεχνάτε ότι – υπάρχει και το κυβερνητικό plan b. Μετά από το «καρότο» ακολουθεί το «μαστίγιο»! Δεν μπορώ όμως να καταλάβω που οφείλεται αυτή η «τακτική ασυναρτησία». Ενας τόσο σπουδαίος αγώνας χιλιάδων ανθρώπων επί 50 μέρες στους δρόμους, δεν του αξίζει αυτή η κατάληξη….

Την «σπρώχνουν» εκτός κεντροαριστεράς!

Επιστρέφουμε με τη Μαρία. Σας το είχα επισημάνει εγκαίρως ότι δεν ανήκει στον λεγόμενο «προοδευτικό» χώρο. Παρά το γεγονός ότι η δυνητική της ψήφος έχει οριζόντιες δεξαμενές. Ετσι η αναφορά της χθες σχετικά με το θέμα της διαβούλευσης του δικαιώματος της έκτρωσης, με επιχειρηματολογία της … αμερικανο-χριστιανικής δεξιάς, ήταν η πρώτη «τροχειοδεικτική βολή» για την πολιτική της ταυτότητα! Ετσι, λοιπόν, χθες συνέβη το εξής: τα κόμματα της κεντροαριστερής και αριστερής αντιπολίτευσης την κατήγγειλαν και μάλιστα με ένταση, προκειμένου να περιορίσουν την επιρροή της στο αριστερό φάσμα του πολιτικού τόξου. Και σ΄ αυτό θα επιμείνουν!

Και κεντροδεξιάς

Παράλληλα όμως βρήκε την ευκαιρία και το Μέγαρο Μαξίμου και της επιτέθηκε κι αυτό – με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη – για να την «στριμώξει» στα εντελώς δεξιά του πολιτικού φάσματος. Θυμήθηκε να υπερασπιστεί το δικαίωμα των γυναικών στην έκτρωση – ήταν με ένα τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς το προοίμιο των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών. Με την διαφορά ότι το δικαίωμα στην έκτρωση κατοχυρώθηκε το … 1986 – πριν από σαράντα χρόνια , επί πρωθυπουργίας του Ανδρέα Παπανδρέου!

Ολοι πλην Λακεδαιμονίων

Για να επανέλθω στο θέμα της κυρίας Καρυστιανού, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως το μόνο της κεντροαριστεράς που δεν έκανε δήλωση σε βάρος της, είναι η Πλεύσης Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου! Βρήκα ενδιαφέρουσα την στάση της. Και προσπάθησα να την ερμηνεύσω. Η πρώτη εκδοχή είναι πως δεν ήθελε η κυρία Κωνσταντοπούλου να «ρίξει λάδι στη φωτιά» στις σχέσεις της – που ήδη συζητούνται – με την κυρία Καρυστιανού. Η δεύτερη εκδοχή είναι ίσως πιο … intellectual – η Πλεύση Ελευθερίας διαθέτει ένα κοινό από την βαθιά δεξιά και δεν θα ήθελε να προκαλέσει τα «βασικά του πιστεύω»! Μπορεί όμως να είναι και οι δύο εκδοχές – ή και κάποια τρίτη….

Συμπίπτουν στο κοινό!

Πάντως επ΄ αυτού να σας επισημάνω ότι σύμφωνα με όσα μου έχουν πει για τις βασικές «δεξαμενές» ψήφων της κυρίας Καρυστιανού, αποσπά το 30% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας, το 30% της Ελληνικής Λύσης του κ. Κυριάκου Βελόπουλου και το 50% της Νίκης. Κι όσο κι αν η ίδια επιμένει πως δεν ισχύει πλέον το δίπολο «δεξιά – αριστερά» για να μπορέσει να καλύψει με έναν απολίτικο τρόπο την δεξιά της ταυτότητα, η ίδια η πραγματικότητα θα … συγκρουστεί μαζί της!

Δεξιά κι αριστερά

Θυμήθηκα μάλιστα ότι η πρώτη προσπάθεια να αμφισβητηθεί το δίπολο «δεξιά – αριστερά» ήταν το 1989 – 1990, τότε που άλλαζε ο κόσμος. Κι ήταν διάφοροι φερέλπιδες δημοσιολογούντες σε μεγάλα μέσα, που προσπαθούσαν να νοηματοδοτήσουν διαφορετικά το «δεξιά» και το «αριστερά». Αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία….

Τη διασώζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στοιχηματίζω ότι η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου έχει κατορθώσει να επιβιώσει σ΄ αυτό το … υβρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – όπως προέκυψε με την μίξη του με την ΑΑΔΕ – επειδή είναι επιστημονική σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οταν θα τελειώσει από εκεί ο ρόλος της, δεν είμαι καθόλου βέβαιη για την τύχη της. Διότι η κυρία Τυχεροπούλου κατέστρεψε ένα ολόκληρο σύστημα «γαλάζιων συμφερόντων» άρτια … δομημένο και διαμορφωμένο! Λειτουργούσε για χρόνια με την υψηλή εποπτεία του Μεγάρου Μαξίμου. Κι η ίδια μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως «μαύρο πρόβατο», αλλά δε νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στα χρόνια της … ανοχής!

