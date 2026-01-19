newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Confidential

Eμπιστευτικά
 19 Ιανουαρίου 2026 | 08:00

Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Το ταξίδι ξεκίνησε χωρίς φανφάρες και «θα», αλλά με απόλυτη επίγνωση του αδιεξόδου και με πολλή δουλειά, γιατί χορτάσαμε περιτυλίγματα αλλά ξεμείναμε από περιεχόμενο, είπε ο Τσίπρας και στο Μαξίμου πάθαν πανικό τυλίγοντας το «κούφιο» δώρο των αγροτών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Φιλολογική συζήτηση

Σήμερα τελικά 1 το μεσημέρι – και μετά από πολλές ταλαιπωρίες, κόπους και βάσανα – οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων θα συναντήσουν – επιτέλους! – τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου! Θα έχουν μία – καθαρά! – φιλολογική συζήτηση, θα ανταλλάξουν σκέψεις για το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής, ο κ. Μητσοτάκης θα τους υποσχεθεί ότι θα δώσει πολύ σκληρές μάχες – θα χυθεί αίμα! – στις Βρυξέλλες για τα συμφέροντα των αγροτών. Και μετά θα διαλυθούν ησύχως… Δεν θα είναι και πολλοί – 25 και 5, δηλαδή σύνολο 30 αγρότες. Αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον της κυβέρνησης.

Ούτε «σέντσι»

Και με κάθε τρόπο τους προετοίμασαν – μέχρι και στη συνέντευξη του στον Alpha ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για τους αγρότες – ότι δεν πρόκειται να πάρουν «σέντσι». Εκτός ίσως από κάποια επιμέρους – πχ για την προνομιακή συμμετοχή στο αγροτικό ρεύμα όσων χρωστούν στη ΔΕΗ και διάφορα τέτοια peanuts που έχουν μικρότερο κόστος από τη βενζίνη που έκαψαν για να έρθουν στην Αθήνα από τα διάφορα μπλόκα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας! Κι αυτό διότι πίσω από την «αστική ευγένεια» των ανθρώπων του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού, κρύβεται το … πάθος της εκδίκησης! Πρέπει μάλλον να πληρώσουν για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη! Κι αφού πάρουν τις «πενταροδεκάρες» από την συνάντηση θα πρέπει εν συνεχεία να … πάρουν και τα τρακτέρ από τις εθνικές οδούς! Από του χρόνου και βλέπουμε για την συνέχιση των κινητοποιήσεων….

Πατημένος για το Νταβός…

Και μετά ποιος τον πιάνει τον κ. Μητσοτάκη. Φεύγει ολοταχώς για το Νταβός. Ψάχνει για επενδυτές πουλώντας … σταθερότητα! Ολοι πλέον γνωρίζουν ότι το βράδυ των επόμενων εκλογών το πολιτικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε να … ζήσουμε να το θυμόμαστε! Κι αυτός όποιον συναντήσει … κλείνει την σταθερότητα σ΄ όλες τις πτώσεις! Βέβαια άλλος είναι ο ανομολόγητος καημός του – να συναντήσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Αλλά δεν γνωρίζω αν τελικά ο αμερικανός Πρόεδρος θα πάει στο Νταβός, μετά από τα όσα έχουν συμβεί στο θέμα με την Γροιλανδία. Πολλές φορές όμως είναι παρορμητικός, οπότε κανείς δεν ξέρει. Δεν γνωρίζω αν προσέξατε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Γροιλανδία και από την ομάδα των οκτώ χωρών – μελών του ΝΑΤΟ που έχουν βρεθεί απέναντι στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει πουθενά η Ελλάδα. Πχ στην ομάδα των «προθύμων» για την Ουκρανία η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά. Από την ομάδα των «προθύμων» για την Γροιλανδία απουσιάζει. Τυχαίο; Δε νομίζω!

Η αποχή ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία

Τώρα έχουν βρει άλλο «γαϊτανάκι» εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, για να ασχολούνται. Ονομάζεται Μαρία Καρυστιανού! Μας συμφέρει η εκλογική της κάθοδος ή όχι; Τι μας συμφέρει καλύτερα, να έρθει δεύτερη ή τρίτη; Κερδίζει από μας ή όχι; Κι αν όχι ποιους απειλεί; Εγώ κατ΄ αρχήν θα έλεγα να το παίξουν στο στοίχημα. Μπορεί να το κερδίσουν, ποιος ξέρει; Ομως το μέγα ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα: Εφόσον η κυρία Καρυστιανού λέει ότι απευθύνεται στην «αντισυστημική ψήφο» κι εφόσον ένα σημαντικό τμήμα των εκλογέων που ανήκει σ΄ αυτή την κατηγορία απέχει, υπάρχει κίνδυνος – διότι περί κινδύνου πρόκειται – να προσελκύσει «αντισυστημική ψήφο» από την αποχή; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Διότι αν το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού αποσπάσει ψήφους από την αποχή, δηλαδή αυξήσει την συμμετοχή των ψηφοφόρων, τότε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας – κι όχι μόνο – θα μειωθεί. Αυτό είναι το στοιχείο που προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου – όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.

Ικανοποιημένοι στην Αμαλίας

Τελικά η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης ήταν ήταν μία … «ευτυχής έκπληξη» για τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Ηταν το γεγονός της πόλης. Και μάλιστα δε νομίζω ότι ήταν τυχαία η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Alpha το Σαββάτο – σας θυμίζω ότι το Σαββάτο είχε προγραμματιστεί να μιλήσει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ακύρωσε, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Και προκειμένου να μην αφήσει … μόνο του τον κ. Τσίπρα να «κάνει παιχνίδι», έχω την εντύπωση ότι κανόνισε την συνέντευξη!

Ανδρουλάκης vs Γερουλάνος

Αυτή την περίοδο η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη» – κυρίως λόγω του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Μάλιστα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει κράνος, παλάσκες, πήρε το όπλο του και πυροβολεί όποιον βλέπει μπροστά του! Να σκεφτείτε ότι για την Τρίτη που κόβει την πίτα στο γραφείο του ο κ. Παύλος Γερουλάνος έχει βάλει την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας!

Και το «σκληρό ροκ» του κ. Λαλιώτη

Βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι μόνο έτσι «προς τα μέσα», αλλά και «προς τα έξω». Στα χρόνια του κ. Κώστα Λαλιώτη αυτό το έλεγαν … «σκληρό ροκ»! Στη σύνθεση όμως της τελευταίας γραμματείας της Ενημέρωσης, μαζί με τον κ. Κώστα Τσουκαλά και την κυρία Στεφανία Μουρελάτου, παρατήρησα κι ένα ακραιφνές … «λαλιωτικό αποτύπωμα» – από τα παλιά χρόνια. Τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Κατσικάρη – νόμιζα πως είχε συνταξιοδοτηθεί μαζί με τον μέντορα του, αλλά φαίνεται πως ανακλήθηκε από την εφεδρεία, όπως κι ο κ. Λαλιώτης….

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

World
Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

Γροιλανδία: Οι απειλές Τραμπ οδηγουν Ευρώπη και ΗΠΑ σε… διαζύγιο 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά
in Confidential 16.01.26

Στα μπλόκα στενάζει η αγροτιά, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την πρώτη Μπελαρά

Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε 13η σύνταξη ή αντίστοιχο μισθό αλλά έχουμε την πρώτη Μπελαρά στα ελληνικά νερά. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή και το ίδιο λέει η κυβέρνηση και στους αγρότες που διαμαρτύρονται...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία
in Confidential 15.01.26

Μάθημα αγροτιάς… γιατί όταν βάζει πλάτη η κοινωνία ο αγώνας αποκτά βάθος και πολιτική αξία

Οι απόντες τελικά διαμορφώνουν τις εξελίξεις όταν είναι μαζί τους παρούσα η κοινωνία που άρχισε να μην πατάει την μπανανόφλουδα της επικοινωνίας

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν
in Confidential 14.01.26

Κυριάκος κερνάει, «πρόθυμοι» πίνουν και του βιοπαλαιστή αγρότη τίποτα ουσιαστικά δεν δίνουν

Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βγάλει αχάριστους και εκβιαστές τους αγρότες, δημοσκοπήσεις να παραπλανήσουν μπερδεύοντας κόμματα υπαρκτά με αυτά που βρίσκονται ακόμη στα χαρτιά και ο λαός να αντισταθεί αλλά… χωρίς να πολυασχοληθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική
in Confidential 13.01.26

Οταν έχεις χάσει την εμπιστοσύνη τη λαϊκή στον επόμενο τόνο η σύγκρουση (και) με τους αγρότες θα ‘ναι μετωπική

Οι αγρότες το πήραν απόφαση να συμβιβαστούν όχι όμως και να ταπεινωθούν και η συνάντηση με τον πρωθυπουργό τινάχθηκε στον αέρα. Πλέον η κατάσταση οδηγείται σε σημείο οριακό και για τις δύο πλευρές. Συγκρουσιακό το κλίμα και στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη. που «απαγορεύει» στη Μαρία Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική ως η μάνα των Τεμπών.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη
in Confidential 12.01.26

10 χρονια επιτυχίας δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη, 6,5 χρόνια δυστυχίας η κοινή νοημοσύνη

Με βίντεο ΑΙ χειροκρότησε ο Μητσοτάκης τον εαυτό του για την τελευταία 10ετία, προκαλώντας θυμηδία. Η συνάντηση με τους αγρότες κολλάει (και) στα διαδικαστικά και ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη θα εξηγήσει αναλυτικά πού οδηγούν όλα αυτά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους
in Confidential 09.01.26

Μαζεύουν την πρωθυπουργική δήλωση για Βενεζουέλα λέγοντας ανοησίες και τους αγρότες από τους δρόμους με σικέ υποσχετικές και αστυνόμους

Η κυβέρνηση πάει να μαζέψει την εντελώς άκυρη δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα αντιλαμβανόμενοι πόσο επιζήμια ήταν μέρες μετά. Τι επικρατεί στους αγρότες λίγο πριν κατέβουν στην Αθήνα και επισκεφτούν το Μαξίμου

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό
in Confidential 08.01.26

Στους αγρότες σερβίραν ξαναζεσταμένο φαγητό και θέλουν να τους πουν και ευχαριστώ για τον εμπαιγμό, της Καρυστιανού το «νέο» μυρίζει ήδη έντονα παλιό

Η κυβέρνηση εξειδίκευσε τα μέτρα που είχε ανακοινώσει αλλά η πλειονότητα των αγροτών δεν τσίμπησε και όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε ανοιχτή σύγκρουση. Η διαγραφή Φαραντούρη και η σχέση του με την Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!
in Confidential 07.01.26

Κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ρίξει πρόστιμα στους αγρότες, με υπουργούς υποκριτές… υπερπατριώτες!

Σήμερα λήγει το τελεσίγραφο του Μαξίμου προς τους αγρότες και με το μέλλον είναι μάλλον άδηλο. Η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα στη δίνη των επιλογών της να στηρίξει απροκάλυπτα τις ΗΠΑ στο θέμα της Βενεζουέλας και το κόμμα Καρυστιανού προκαλεί αντιδράσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ
in Confidential 03.01.26

Για τη διάλυση του αγροτικού τομέα ο Μητσοτάκης θέλει τη συναίνεση των αγροτών, για την προσβολή των Θεσμών να βάλει πλάτη το ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος καλεί τον Ανδρουλάκη να συνεννοηθούνε εκ των προτέρων αν χρειαστεί να τον ξαναπαρακολουθήσει σε ποιον θα πάει να το πει και στους αγρότες δίνει και άλλη ευκαιρία για να τους εξηγήσει γιατί το να διαμαρτύρονται είναι ντροπή. Και είμαστε μόλις στην αρχή... Καλή Χρονιά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα
in Confidential 30.12.25

Τραμπούκοι οι αγρότες για τον πρωθυπουργό που του απαντούν παραμένοντας στα μπλόκα

Για τους Φραπέδες και το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι μεταρρυθμίσεις που... καθυστέρησαν σύμφωνα με τον πρωθυπουργό. Κουβέντα για τις επισυνδέσεις και την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών στη συνέντευξη που έδωσε στο Action.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών
Νέα εποχή 19.01.26

Οι Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ αποκάλυψαν τα κόλπα του Netflix στις ταινίες του για να κρατήσει «ζωντανό» το ενδιαφέρον των θεατών

Οι σταρ του Χόλιγουντ Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ μίλησαν στο κατά πόσο οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες σήμερα - και τι «κόλπα» κάνει το Netflix για να κρατήσει σε εγρήγορση τους θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία
ΠΑΣΟΚ 19.01.26

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να απολογηθεί στους κτηνοτρόφους – Οφείλει διαφάνεια, ενημέρωση και λογοδοσία

«Ο πρωθυπουργός οφείλει πρώτα να απολογηθεί για την τυφλή πολιτική εκρίζωσης της ζωονόσου θυσιάζοντας μισό εκατομμύριο ζώα μέσα σε 18 μήνες», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Χημικά, πετροπόλεμος και συλλήψεις: Σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι μετά τη λήξη του Σενεγάλη – Μαρόκο (vids)

Χαμός στο Παρίσι, καθώς ξέσπασαν άγρια επεισόδια και υπήρξαν συλλήψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις σε οπαδούς της Σενεγάλης, που πανηγύριζαν τη νίκη της χώρας του στο Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» – Νέες απειλές Τραμπ και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
Κόσμος 19.01.26

«Δεν σκέφτομαι πλέον αποκλειστικά την ειρήνη» - Νέες απειλές Τραμπ για την Γροιλανδία και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στην ΕΕ

Ο Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης, οι νέες απειλές για την Γροιλανδία και μία έκτακτη Σύνοδος Κορυφής από τους ηγέτες της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της
«Μπαμπά σ´ευχαριστούμε» 19.01.26

Η Τόνια Σωτηροπούλου αποχαιρετά τον πατέρα της – Η συγκινητική ανάρτησή της

«Με έμαθε να πέφτω 7 φορές και να σηκώνομαι 8. Μου έπαιρνε πάντα λουλούδια στη γιορτή της γυναίκας , όπως άλλωστε και στη μητέρα μου», έγραψε μεταξύ άλλων η Τόνια Σωτηροπούλου

Σύνταξη
O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 19.01.26

O Λεβαδειακός και η ευκαιρία για +9 από τον Παναθηναϊκό – Βόλος και Ατρόμητος «μάχονται» στο Πανθεσσαλικό

Ο Λεβαδειακός φιλοξενείται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (19/1, 18:00) και θα επιδιώξει το «διπλό» για να ξεφύγει στο +9 από τον Παναθηναϊκό – Για την επιστροφή στις νίκες θα «μονομαχήσουν» Βόλος και Ατρόμητος (20:00).

Σύνταξη
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών
Φωτογραφίες 19.01.26 Upd: 11:13

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Μητρόπολη Αθηνών

Η αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, πριγκίπισσα Ειρήνη, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι.

Σύνταξη
Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ
Κόσμος 19.01.26

Βρετανία: Νέα αποστασία βουλευτή των συντηρητικών – Μεταπήδησε στο κόμμα του Φάρατζ

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα του Φάρατζ, στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται να να κυριαρχεί ως προς τις προθέσεις ψήφου ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών στη Βρετανία, το 2029.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο