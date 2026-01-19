Η αγροτιά έρχεται με το κεφάλι ψηλά, ο Τσίπρας, χωρίς λαγούς στο καπέλο, έπιασε δουλειά, με τις πληγές του Φαραώ θα απειλήσει η Δεξιά

Φιλολογική συζήτηση

Σήμερα τελικά 1 το μεσημέρι – και μετά από πολλές ταλαιπωρίες, κόπους και βάσανα – οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων θα συναντήσουν – επιτέλους! – τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου! Θα έχουν μία – καθαρά! – φιλολογική συζήτηση, θα ανταλλάξουν σκέψεις για το μέλλον της πρωτογενούς παραγωγής, ο κ. Μητσοτάκης θα τους υποσχεθεί ότι θα δώσει πολύ σκληρές μάχες – θα χυθεί αίμα! – στις Βρυξέλλες για τα συμφέροντα των αγροτών. Και μετά θα διαλυθούν ησύχως… Δεν θα είναι και πολλοί – 25 και 5, δηλαδή σύνολο 30 αγρότες. Αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον της κυβέρνησης.

Ούτε «σέντσι»

Και με κάθε τρόπο τους προετοίμασαν – μέχρι και στη συνέντευξη του στον Alpha ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για τους αγρότες – ότι δεν πρόκειται να πάρουν «σέντσι». Εκτός ίσως από κάποια επιμέρους – πχ για την προνομιακή συμμετοχή στο αγροτικό ρεύμα όσων χρωστούν στη ΔΕΗ και διάφορα τέτοια peanuts που έχουν μικρότερο κόστος από τη βενζίνη που έκαψαν για να έρθουν στην Αθήνα από τα διάφορα μπλόκα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας! Κι αυτό διότι πίσω από την «αστική ευγένεια» των ανθρώπων του Μεγάρου Μαξίμου και του ίδιου του πρωθυπουργού, κρύβεται το … πάθος της εκδίκησης! Πρέπει μάλλον να πληρώσουν για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει στην κυβέρνηση και στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη! Κι αφού πάρουν τις «πενταροδεκάρες» από την συνάντηση θα πρέπει εν συνεχεία να … πάρουν και τα τρακτέρ από τις εθνικές οδούς! Από του χρόνου και βλέπουμε για την συνέχιση των κινητοποιήσεων….

Πατημένος για το Νταβός…

Και μετά ποιος τον πιάνει τον κ. Μητσοτάκη. Φεύγει ολοταχώς για το Νταβός. Ψάχνει για επενδυτές πουλώντας … σταθερότητα! Ολοι πλέον γνωρίζουν ότι το βράδυ των επόμενων εκλογών το πολιτικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε να … ζήσουμε να το θυμόμαστε! Κι αυτός όποιον συναντήσει … κλείνει την σταθερότητα σ΄ όλες τις πτώσεις! Βέβαια άλλος είναι ο ανομολόγητος καημός του – να συναντήσει τον Πρόεδρο Τραμπ. Αλλά δεν γνωρίζω αν τελικά ο αμερικανός Πρόεδρος θα πάει στο Νταβός, μετά από τα όσα έχουν συμβεί στο θέμα με την Γροιλανδία. Πολλές φορές όμως είναι παρορμητικός, οπότε κανείς δεν ξέρει. Δεν γνωρίζω αν προσέξατε πως στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Γροιλανδία και από την ομάδα των οκτώ χωρών – μελών του ΝΑΤΟ που έχουν βρεθεί απέναντι στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει πουθενά η Ελλάδα. Πχ στην ομάδα των «προθύμων» για την Ουκρανία η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά. Από την ομάδα των «προθύμων» για την Γροιλανδία απουσιάζει. Τυχαίο; Δε νομίζω!

Η αποχή ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία

Τώρα έχουν βρει άλλο «γαϊτανάκι» εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, για να ασχολούνται. Ονομάζεται Μαρία Καρυστιανού! Μας συμφέρει η εκλογική της κάθοδος ή όχι; Τι μας συμφέρει καλύτερα, να έρθει δεύτερη ή τρίτη; Κερδίζει από μας ή όχι; Κι αν όχι ποιους απειλεί; Εγώ κατ΄ αρχήν θα έλεγα να το παίξουν στο στοίχημα. Μπορεί να το κερδίσουν, ποιος ξέρει; Ομως το μέγα ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα: Εφόσον η κυρία Καρυστιανού λέει ότι απευθύνεται στην «αντισυστημική ψήφο» κι εφόσον ένα σημαντικό τμήμα των εκλογέων που ανήκει σ΄ αυτή την κατηγορία απέχει, υπάρχει κίνδυνος – διότι περί κινδύνου πρόκειται – να προσελκύσει «αντισυστημική ψήφο» από την αποχή; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Διότι αν το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού αποσπάσει ψήφους από την αποχή, δηλαδή αυξήσει την συμμετοχή των ψηφοφόρων, τότε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας – κι όχι μόνο – θα μειωθεί. Αυτό είναι το στοιχείο που προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου – όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα.

Ικανοποιημένοι στην Αμαλίας

Τελικά η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης ήταν ήταν μία … «ευτυχής έκπληξη» για τον πρώην πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Ηταν το γεγονός της πόλης. Και μάλιστα δε νομίζω ότι ήταν τυχαία η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Alpha το Σαββάτο – σας θυμίζω ότι το Σαββάτο είχε προγραμματιστεί να μιλήσει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το ακύρωσε, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Και προκειμένου να μην αφήσει … μόνο του τον κ. Τσίπρα να «κάνει παιχνίδι», έχω την εντύπωση ότι κανόνισε την συνέντευξη!

Ανδρουλάκης vs Γερουλάνος

Αυτή την περίοδο η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει «εμπόλεμη ζώνη» – κυρίως λόγω του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Μάλιστα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει κράνος, παλάσκες, πήρε το όπλο του και πυροβολεί όποιον βλέπει μπροστά του! Να σκεφτείτε ότι για την Τρίτη που κόβει την πίτα στο γραφείο του ο κ. Παύλος Γερουλάνος έχει βάλει την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας!

Και το «σκληρό ροκ» του κ. Λαλιώτη

Βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι μόνο έτσι «προς τα μέσα», αλλά και «προς τα έξω». Στα χρόνια του κ. Κώστα Λαλιώτη αυτό το έλεγαν … «σκληρό ροκ»! Στη σύνθεση όμως της τελευταίας γραμματείας της Ενημέρωσης, μαζί με τον κ. Κώστα Τσουκαλά και την κυρία Στεφανία Μουρελάτου, παρατήρησα κι ένα ακραιφνές … «λαλιωτικό αποτύπωμα» – από τα παλιά χρόνια. Τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Κατσικάρη – νόμιζα πως είχε συνταξιοδοτηθεί μαζί με τον μέντορα του, αλλά φαίνεται πως ανακλήθηκε από την εφεδρεία, όπως κι ο κ. Λαλιώτης….