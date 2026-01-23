Συνέντευξη στο Euronews παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών με φόντο τις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία αλλά και τις ανακοινώσεις του για το «Συμβούλιο Ειρήνης».

Ο έλληνας πρωθυπουργός φαίνεται ότι προσπαθεί να κρατήσει μία συμβιβαστική στάση μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, την ώρα που αρκετές χώρες της Ένωσης αναζητούν μία πιο σκληρή τακτική απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο.

Αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του για το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα που οι Ευρωπαίοι δεν συμμετέχουν εκτός από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν πως όσα έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνουν κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έκρυψε ότι θα επιθυμούσε η Ελλάδα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τη Γάζα, ενώ εξήρε και τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη εκεχειρίας.

Πρόθυμοι να συνεργαστούμε για τη Γάζα

«Πιστεύω ότι συμφωνήσαμε πως όσα έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνουν κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θεωρώ σημαντικό να εμπλέκονται οι ΗΠΑ στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν πιστεύω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Παράλληλα, όμως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, προχωρώντας μπροστά, αυτό που έχει διαμορφωθεί είναι κάτι στο οποίο οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, θα θέλαμε να είμαστε μέρος μιας συμφωνίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας.

Συνεπώς, αν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, αλλά αποκλειστικά για τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν βεβαίως ιδιαίτερα πρόθυμη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναζήτηση συναίνεσης προς αυτή την κατεύθυνση».

Σε ερώτηση για το τι συζητήθηκε στη σύνοδο κορυφής και το αν η εξάντληση των Ευρωπαίων ηγετών οφειλόταν στην κούραση ή στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι αυτές οι σύνοδοι είναι περίπλοκες επειδή οι ηγέτες είναι «27» και χρειάζεται χρόνος για να πάρουν τον λόγο. Τόνισε ότι «έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, παρά την ανησυχία για την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει δράση. Η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και πρέπει να τη διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο.

Η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη

«Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», τόνισε αλλά είναι καλό που ο αμερικανός πρόεδρος έκανε σαφές ότι επιθυμεί αποκλιμάκωση στη Γροιλανδία. «Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό που η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη, με μια εξαίρεση -αυτή της Ουγγαρίας- για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία». Σχολίασε μάλιστα για τη στάση της Ουγγαρίας ότι είναι κάτι που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο και δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά βρέθηκε τρόπος να παρακαμφθεί το πρόβλημα.

Σχετικά με τη στάση που τήρησε ο Φίτσο στη σύνοδο, αναφέροντας ότι πρόκειται για χάσιμο χρόνου, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να λύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.

Πρέπει όλοι να είμαστε εγκάρδιοι και με σεβασμό. Κι αυτό ισχύει και για τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στις δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς σε αυτές τις συζητήσεις και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους, χωρίς τηλέφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς συμπεράσματα, κάτι που διευκολύνει το να είμαστε πιο ανοιχτοί και κατά περίπτωση πιο ωμοί στην έκφραση των απόψεών μας».

Για τη Mercosur

Ερωτηθείς για το θέμα της Mercosur και τις διαφωνίες των αγροτών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Ανέφερε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία και πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο.