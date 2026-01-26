newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια
26 Ιανουαρίου 2026, 07:00

Κυβέρνηση: «Θετική ατζέντα» (ξανά) με νύχια και με δόντια

Σε νέο αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος μετά την κρίση με τον αγροτικό κόσμο. Η προσπάθεια επαναφοράς της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», τα ορόσημα και οι πονοκέφαλοι για το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
A
A
Με τις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν σταθερά, τα υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας των πολιτών, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά την οικονομική τους κατάσταση και την πορεία της χώρας, αλλά και με την κυβέρνηση να βλέπει ότι βρίσκεται ξανά σε μια κρίσιμη καμπή, θέλοντας να ξεπεράσει το αποτύπωμα της φθοράς που της αφήνει η κρίση της με τον αγροτικό κόσμο, το μέγαρο Μαξίμου επιδίδεται για άλλη μια φορά σε έναν αγώνα δρόμου, αναζητώντας τη φυγή προς τα μπρος, μέσω της προσπάθειας να επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση τη λεγόμενη «θετική ατζέντα» του, την οποία είχαν «κάψει» οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σε αυτήν την προσπάθεια αναμένεται να αξιοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για το νέο έτος, έχοντας στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με ρυθμίσεις «για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», καθώς και παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τη στέγη και την κοινωνική συνοχή.

Δημοσιότητα

Στην ίδια κατεύθυνση της προσπάθειας επαναφοράς της «θετικής ατζέντας», με στόχο τη φυγή προς τα μπρος, στην κυβέρνηση αποφασίστηκε να υπάρξει η μεγαλύτερη δημοσιότητα από κάθε άλλη χρονιά, σε ό,τι αφορά την προβολή του κυβερνητικού προγραμματισμού για το τρέχον έτος (2026), καθώς και του απολογισμού που στο Μαξίμου κάνουν για το έτος που έφυγε (2025).

Εξ ου και προ ημερών πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Εύη Δραμαλιώτη, όπου παρουσιάστηκαν οι «10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεταρρυθμίσεις» στον κυβερνητικό προγραμματισμό του 2026, ενώ στο ίδιο πλαίσιο ο Κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι στην κυβέρνηση θέλουν «να γνωρίζουν οι πολίτες τις δεσμεύσεις και τις προτεραιότητές μας […] ώστε στο τέλος και αυτής της τετραετίας να μπορέσουμε να πούμε: «Το είπαμε, το κάναμε»».

Περιοδείες

Αλλά στην επιχείρηση αντιστροφής του αρνητικού για την κυβέρνηση κλίματος, καθώς επίσης και του «μασάζ» σε κομμάτι της «γαλάζιας» βάσης που αισθάνεται εξαιρετικά αποκομμένο από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», εντάσσονται και οι περιοδείες που πραγματοποιεί ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο οποίος τις τελευταίες μέρες επισκέφτηκε Άρτα, Αγρίνιο και Πρέβεζα.

Βέβαια στην κυβέρνηση επιδίδονται σε αυτόν τον αγώνα δρόμου (τον οποίο θεωρούν κρίσιμο ένα χρόνο πριν τις εκλογές), γνωρίζοντας ωστόσο ότι ανά πάσα στιγμή ο σχετικός σχεδιασμός τους μπορεί να ανατραπεί από γεγονότα και εξελίξεις που αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζουν.

Ανοιχτές υποθέσεις

Την ίδια ώρα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να ρίχνει τη βαριά σκιά του πάνω από το μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα τα όσα αποκαλυπτικά αναδεικνύονται στη δίκη των υποκλοπών (έστω και στο επίπεδο και το πλαίσιο, στο οποίο διεξάγεται), έχουν επαναφέρει την υπόθεση των παρακολουθήσεων στο προσκήνιο, ενώ η κυβέρνηση έχει μπροστά της, στις 28 Φεβρουαρίου, την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών, γεγονός που της ξυπνάει μνήμες από τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια με τα οποία έχει ήδη στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωπη.

Η συνάντηση με Ερντογάν

Ορόσημο για το Μαξίμου, για το προσεχές διάστημα, οπωσδήποτε αποτελεί επίσης (παρά τις χαμηλές προσδοκίες) η επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, που αναμένεται μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου. Ένα γεγονός που πέραν του ίδιου του περιεχομένου του, για την κυβέρνηση έχει και μια άλλου είδους διάσταση, αφού τέτοια ραντεβού σταθερά παράγουν αντιθέσεις εντός της «γαλάζιας» παράταξης.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Ωστόσο στις αρχές Φεβρουαρίου, και συγκεκριμένα στις 2 του μήνα, το μέγαρο Μαξίμου θα έχει στραμμένο το βλέμμα του στην επικείμενη συνύπαρξη των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά στην Καλαμάτα, όπου θα βρεθούν ξανά μαζί, στην έδρα του δεύτερου, για τους εορτασμούς της πολιούχου της πόλης Παναγίας Υπαπαντής, ενώ ο κ. Καραμανλής θα ανακηρυχθεί, σε σχετική τελετή, επίτιμος δημότης της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας.

Μένει να γνωστοποιηθεί και ποιος θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στους εορτασμούς στην Καλαμάτα, με τις πληροφορίες να λένε ότι είναι πιθανό αυτό το ρόλο να αναλάβει ο Κωστής Χατζηδάκης, κάτι που ωστόσο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

Τρίκαλα: Τρεις εργαζόμενες νεκρές από τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο

