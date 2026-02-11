newspaper
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής
Πολιτική 11 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ο Δένδιας στις Βρυξέλλες – Γιατί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έμεινε εκτός αποστολής

Ο Δένδιας Τετάρτη και Πέμπτη θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ και ακολούθως για του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου το πρόγραμμα του δεν επέτρεπε την μετάβαση στην Άγκυρα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Εκτός της λίστας των δέκα υπουργών που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, την Τετάρτη, προκειμένου να λάβουν μέρος στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Στις Βρυξέλλες ο Δένδιας

Ακολούθησε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την οποία ο Δένδιας, «θα μεταβεί αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών (ΣΕΥ-Άμυνας)».

Όπως αναφέρεται «κατά τη σύνοδο, οι Υπουργοί Άμυνας αναμένεται να συζητήσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό. Θα ακολουθήσει δείπνο εργασίας στο οποίο οι Υπουργοί Άμυνας θα επικεντρωθούν στο θέμα της Αμυντικής Ετοιμότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβάνονται προγράμματα, όπως το SAFE».

Την επόμενη μέρα την  Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση θα διεξαχθεί επίσης στις Βρυξέλλες, η σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. «Κατά τη σύνοδο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες της Συμμαχίας για την εκπλήρωση του αμυντικού δόγματος, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και ικανότητας», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το Δεκέμβριο του 2023 ο Δένδιας συμμετείχε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας όπως και ο τούρκος ομόλογος του, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Οι επιθέσεις από τουρκικά ΜΜΕ και τούρκους αξιωματούχους

Ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει οι επιθέσεις τούρκων αξιωματούχων, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος, Χακάν Φιντάν και τουρκικών ΜΜΕ, στο πρόσωπο του Δένδια, που τον χαρακτηρίζουν, ούτε λίγο, ούτε πολύ τον άνθρωπο εντός της κυβέρνησης που υπονομεύει τα «ήρεμα νερά» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη του στη Χουριέτ και ενώ ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, υποστήριξε ότι ο έλληνας πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, έχουν την πρόθεση για λύση στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο υπάρχει και ο Δένδιας και το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα ο Φιντάν δήλωσε ότι αποτελεί προσωπική του πεποίθηση πως «τόσο ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έχουν την πρόθεση και την ικανότητα να λύσουν αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να πάνε το θέμα ακόμα παραπέρα, αλλά»…

Σύμφωνα μάλιστα με τον τούρκο ΥΠΕΞ, πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ έχουν «αυτή την ικανότητα, έχουν και την πρόθεση. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Αλλά το πολιτικό περιβάλλον στο εσωτερικό»…

Ο δημοσιογράφος απαντά σημειώνοντας πως «υπάρχει ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας».

Με τον Φιντάν να συνεχίζει σημειώνοντας πως «υπάρχει αυτός, υπάρχει το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκτός από αυτόν, οπότε αυτό το πολιτικό περιβάλλον και ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική. Δηλαδή, οι ηγέτες που έρχονται βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του ιστορικού προβλήματος και του πολιτικού κόστους».

Η απουσία από την Άγκυρα

Ο Δένδιας δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται από την Τουρκία και υποδεικνύεται ως ο άνθρωπος που «υπονομεύει» την ηρεμία στα ελληνοτουρκικά. Το ερώτημα ωστόσο είναι αν η παρουσία του στην Άσγκυρα θεωρήθηκε ότι θα βλάψει το καλό κλίμα και για αυτό επελέγη να μείνει εκτός.

Αν δηλαδή σε περίπτωση που υπήρχε βούληση να είναι παρών θα μπορούσε να παρακαμφθεί το ταξίδι του στις Βρυξέλλες.

Το δεύτερο είναι αν είχε πρόθεση και ο ίδιος ο Υπουργός Άμυνας να δώσει το παρών στη συνάντηση, στην οποία όπως έχει ήδη ανακοινωθεί τα ζητήματα που θα συζητηθούν δεν αφορούν την ελληνοτουρκική διαφορά υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και μάλιστα ενώ η Τουρκία έχει προχωρήσει στην έκδοση των τελευταίων NAVTEX και ΝΟΤΑΜ εάν θα είχε την πρόθεση να μην θίξει ζητήματα όπως αυτά που θα μπορούσαν να ανεβάσουν τους τόνους. Επίσης τι μήνυμα θα έστελνε ενδεχόμενη παρουσία του, εάν δεν έβαζε τα θέματα που συνδέονται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών, ή δεν απαντούσε στις τουρκικές αξιώσεις. ‘Εστω και αν αποτελούν πάγιες θέσεις της Τουρκίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η απουσία είναι μία απόφαση που μάλλον ελήφθη κοινή συναινέση από το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Και ο Γκιουλέρ στις Βρυξέλλες

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι Δένδιας και Γκιουλέρ θα συναντηθούν θέλοντας και μη στην Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Μέχρι στιγμής σύμφωνα με αρμόδιες πηγές δεν υπάρχει κάποιο κλεισμένο ραντεβού μεταξύ τους, για διμερή συνάντηση το περιθώριο.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ πάντως, Λάνα Ζωχιού δεν θέλησε να ανεβάσει τους τόνους σε σχετική ερώτηση για τα σχόλια τούρκων αξιωματούχων  αναφορικά με τον Δένδια, σημειώνοντας μόνο ότι Λοιπόν, ως προς το πρώτο και το σχόλιο για τις τοποθετήσεις, κοιτάξτε δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω από το ότι «η Ελλάδα ασκεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου. Από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί, επιδιώκοντας εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Σε ό,τι αφορά θέματα εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση. Αναφορικά με το θέμα της συμμετοχής, τώρα η αλήθεια είναι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει, αλλά γνωρίζετε ότι ο υπουργός Άμυνας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και μάλιστα απ’ ότι γνωρίζω θα είναι και ο Τούρκος ομόλογός του».

