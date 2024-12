Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός που η Τουρκία «αγαπάει να μισεί»

Ιδιαίτερα καχύποπτος ως προς τις προθέσεις της Τουρκίας για «ήρεμα νερά» εμφανίζεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στις τοποθετήσεις του.

Ο Δένδιας αν και δεν παραγνωρίζει την απουσία υπερπτήσεων και παραβιάσεων, επιμένει να υπενθυμίζει σε διεθνή φόρα, αλλά και σε τοποθετήσεις τους εντός των τειχών, ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή από την Τουρκία και επενδύει στην Άμυνα της γιατί δεν έχει την πολυτέλεια να έχει τη γεωγραφική θέση του Λουξεμβούργου.

Τις θέσεις του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε την Τετάρτη κατά τη συμμετοχή του στο Forum της International Democracy Union (IDU) στην Ουάσιγκτον στη συζήτηση με θέμα «Το μέλλον της διακυβέρνησης: Διεθνής Ασφάλεια στην περίοδο του Εθνικισμού».

Στο Forum της International Democracy Union (IDU) @idualliance στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετείχα στη συζήτηση με θέμα “The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism”, με την πρώην Πρόεδρο της Κροατίας Kolinda Grabar-Kitarović @KolindaGK και τον πρώην… pic.twitter.com/IrW8EVHun8

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2024