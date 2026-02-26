newspaper
Ολοκληρώθηκε το κρίσιμο ραντεβού Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Μέση Ανατολή και Ιράν στην ατζέντα
Γεραπετρίτης - Ρούμπιο άνοιξαν όλα τα θέματα, με την ενέργεια και τη ναυτιλία να είναι τα πρώτα θέματα στην ατζέντα των διμερών θεμάτων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Σχεδόν μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, η οποία αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο. Μία συνάντηση η οποία όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in κάθε άλλο παρά έκτακτη ήταν.

Στο τραπέζι της συνάντησης άνοιξαν όλα τα θέματα, δεδομένων και των εξαιρετικά κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Αναφορά έγινε επίσης στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσής τους.

Στρατηγικός διάλογος και διμερή

Διπλωματικές πηγές σημείωναν όσον αφορά τα διμερή θέματα ότι έγινε αναλυτική συζήτηση για τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ και συμφωνήθηκε να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες για τον 6ο Γύρο Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα εντός του 2026.

Στην ατζέντα ήταν και η ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί και ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στις παρατηρήσεις του κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του έλληνα πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε η περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας. Ζητήματα στα οποία επίσης είχε επιλέξει να αναφέρει ο Τραμπ, στον Αλεξανδρίδη και φαίνεται ότι πέραν της Αθήνας απασχολούν και την Ουάσιγκτον.

Γεραπετρίτης και Ρούμπιο έδωσαν επίσης έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών στάθηκαν και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τη σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχές να υπογραμμίζεται, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές δεδομένων και των διμερών και τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με χώρες της περιοχής.

Η ελληνική πλευρά επέμεινε στην ανάγκη προστασίας των Χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να συμφωνεί για ενίσχυση της συνεργασίας σε αυτή την κατεύθυνση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε ωστόσο στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις γύρω από το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα.

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε στη Γάζα

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως ο Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο αν έγινε συζήτηση για τη Διεθνή Δύναμη Σταθερότητας στη Γάζα και τι μέλλει γενέσθαι με τη συμμετοχή της Ελλάδας, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό, ακόμα και αν η επίσημη απόφαση δεν έχει ληφθεί και το πλαίσιο δεν έχει αποσαφηνιστεί η Αθήνα φέρεται να έχει ξεκινήσει τις σχετικές προετοιμασίες.

Τέλος ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Ρούμπιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.

Ερώτημα παραμένει τι ειπώθηκε και αν εθίγη το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, με Αθήνα και Άγκυρα να εμφανίζονται επί του παρόντος απρόθυμες να εμπλέξουν τις ΗΠΑ.

Το Ιράν και οι διευκολύνσεις

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει ενεργό ρόλο στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και του Ιράν, δεδομένων και των «διευκολύνσεων» που παρέχονται στις αμερικανικές δυνάμεις επί ελληνικού εδάφους και οι οποίες προβλέπονται στην MDCA (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας) και έχουν μετατρέψει την Σούδα σε ορμητήριο.

Ο Γεραπετρίτης μετά το ραντεβού με το Ρούμπιο επέμεινε στις ισχυρές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, λέγοντας πως «βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία».

Την ίδια στιγμή αναφερόμενος στις ευρωατλαντικές σχέσεις είπε ότι «η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών μπήκαν στο τραπέζι «η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική – όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι».

Και όπως υποστήριξε «η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά».

Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
Διπλωματία 23.02.26

Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
Διπλωματία 16.02.26

Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει την Βουλή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας

Ο κ. Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το περιεχόμενο των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Άγκυρα μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE
Πολιτική 11.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν αναφέρθηκαν στο casus belli, τις θαλάσσιες ζώνες, τις μειονότητες και το SAFE

Με ιδιαίτερα προσεκτικές αναφορές ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν μίλησαν στις δημόσιες δηλώσεις τους για τα ακανθώδη ζητήματα και έκαναν για μία ακόμα φορά δήλωση προθέσεων περί εξεύρεσης λύσης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν
Διπλωματία 11.02.26

Τι περιμένει η Τουρκία από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Ερντογάν

Η καθηγήτρια Ayşe Küçük γράφει στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο Ανατολού για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία και τις δυσκολίες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Άγκυρα: Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης – Ερντογάν – Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
Διπλωματία 11.02.26 Upd: 18:53

Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης - Ερντογάν - Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Διατηρήθηκε το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η κοινή δήλωση.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κούβα: Ο ένας από τους άνδρες που σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με το λιμενικό «ήθελε να υποκινήσει εξέγερση»
Κόσμος 26.02.26

Κούβα: Ο ένας από τους άνδρες που σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με το λιμενικό «ήθελε να υποκινήσει εξέγερση»

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ο ένας εκ των τεσσάρων που σκοτώθηκαν στην Κούβα αφότου άνοιξαν πυρ ενάντια στο λιμενικό του νησιού, είχε σκοπό να υποκινήσει εξέγερση, σύμφωνα με φίλο του

Σύνταξη
Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Χαρίτσης: Έκθετη η κυβέρνηση για τις υποκλοπές – Ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια

«Η συγκάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη δεν θα περάσει» σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αποκαλύπτοντας ότι θα έχει επικοινωνία με τους πολιτικούς αρχηγούς για συντονισμό των δράσεων.

Σύνταξη
Θέσεις εργασίας: Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό στην ΕΕ – Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά
Θέσεις εργασίας στην ΕΕ 26.02.26

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη «δίψα» για προσωπικό - Πού είναι ευκολότερο να βρείτε δουλειά

Διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι τομείς με τις ταχύτερα αυξανόμενες κενές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πέρας της πανδημίας της Covid-19. Οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi – «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»
Με το βλέμμα στη σιλουέτα 26.02.26

Το νηφάλιο ντεμπούτο της Μαρία Γκράτσια Κιουρί στη Fendi - «Δε σχεδιάζω για να ψυχαγωγώ»

Η σχεδιάστρια επικεντρώθηκε στην αποσαφήνιση της σιλουέτας του οίκου Fendi και στη δημιουργία μιας ενιαίας γκαρνταρόμπας για άνδρες και γυναίκες, σε ένα εκπληκτικά άχρωμο ντεμπούτο. «Δεν είμαι σχεδιαστής ψυχαγωγίας», εξήγησε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι
Conference League 26.02.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι για τα νοκ-άουτ play offs του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου
Ελλάδα 26.02.26

Θρίλερ στη Χαλκιδική: Χωρίς κεφάλι η σορός που βρέθηκε σε σακούλες – Τι λέει ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή του Γλαρόκαβος, από τον πρόεδρο της κοινότητας Πευκοχωρίου ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με εργάτες για εργασίες καθαρισμού

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε
Europa League 26.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν – Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο (βίντεο)
Κόσμος 26.02.26

To Αφγανιστάν φέρεται να κατέλαβε 17 συνοριακά φυλάκια του Πακιστάν - Ελεύθερος σκοπευτής «καθαρίζει» φυλάκιο

Οι συνοριακές αψιμαχίες ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν συνεχίζονται, με μέτρο αλλά και εκατέρωθεν απώλειες ως επί το πλείστον στρατιωτών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια
Υποκλοπές 26.02.26

Χάρης Δούκας: Δικαίωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που τέσσερα χρόνια δίνουν μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών «αποτελεί μια πρώτη νίκη για το κράτους δικαίου και την υπεράσπιση της Δημοκρατίας», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Αθηναίων

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί
Μπάσκετ 26.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Άμυνα με επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα από τον Μαρινάκη – Το πρώτο (μη) σχόλιο για τη δίκη των υποκλοπών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχειρεί να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών την κυβέρνηση μετά την απόφαση στη δίκη των υποκλοπών που ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση και επιτίθεται στους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για αποπροσανατολισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη
Γενεύη 26.02.26

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο», δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ομάν – Την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες στη Βιέννη

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον

Σύνταξη
Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»
Ελλάδα 26.02.26

Καρυστιανού: «Με πλησίασε εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη – Ήταν ο Γιώργος Σταμάτης»

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι είχε πλησιάσει και την ίδια ο γαλάζιος βουλευτής προκειμένου να τη ρωτήσει «αν χρειάζεται κάτι» - Το ίδιο πρόσωπο είχε εμπλοκή στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης
3 χρόνια από τα Τέμπη 26.02.26

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν από τις 10 το πρωί του Σαββάτου έξι σταθμοί του μετρό – Λόγω συγκέντρωσης

Θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Πιθανές και οι καθυστερήσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»
Ελλάδα 26.02.26

Τέμπη: Ο δήμος Καισαριανής ανήγειρε μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας – «Να βλέπουν και να σκέφτονται»

Το μνημείο για τα Τέμπη βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Στάδιο της περιοχής στον κόμβο όπου βρίσκεται το τέρμα της Εθνικής Αντιστάσεως κι απ' όπου περνούν καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία
Συναγερμός 26.02.26

Ευρωπαϊκά μαχητικά F-16 και Eurofighter σηκώθηκαν να αναχαιτίσουν ρωσικά drones στη Ρουμανία

Μετά από ρωσική επίθεση στα ουκρανικά λιμάνια του Δούναβη, drones της Μόσχας παραβίασαν τον εναέριο χώρο Βουκουρεστίου, με ευρωπαϊκά μαχητικά να σηκώνονται από την βάση τους στη Ρουμανία

Σύνταξη
Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα
«Στοργικός πατερούλης» 26.02.26

Καρίνα Σουλιάκ – Τελευταία σύντροφος του Έπσταϊν, κύρια κληρονόμος του, παντρεμένη με μια άλλη γυναίκα

Η τελευταία σύντροφος του Επστάιν, Καρίνα Σουλιάκ, παντρεύτηκε μια γυναίκα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο σεξουαλικός εγκληματίας εκμεταλλευόταν το μεταναστευτικό σύστημα με φοιτητικές βίζες, μαθήματα αγγλικής γλώσσας και εικονικούς γάμους για να κρατήσει ξένες γυναίκες στις ΗΠΑ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον
Κώδικας δεοντολογίας 26.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Η Κομισιόν κινεί έρευνα για τον πρώην επίτροπο της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον

Η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην επιτρόπου. Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες» στον Έπσταϊν.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου
Υποκλοπές 26.02.26

Τσουκαλάς για Μαρινάκη: Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν είναι σημαία ευκαιρίας να την υψώνουν ευκαιριακά οι προπαγανδιστές του Μαξίμου

«Ο κ. Μαρινάκης πριν ρωτήσει ξανά αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, γιατί παραβιάζει κάθε έννοια κράτους δικαίου και δεν εφαρμόζει την απόφαση του ΣτΕ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Μανόλο Χιμένεθ

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/2) η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό τεχνικό, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία με τον Γρηγορίου.

Σύνταξη
Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα
Επικερδής επιχείρηση 26.02.26

Νάπολη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτη της Καμόρα σε νοσοκομείο – Σκηνοθετούσε τροχαία για να κλέβει ασφάλιστρα

Πτώματα μεταφέρονταν με μάσκες οξυγόνου, στρατολογούνταν ψευδομάρτυρες και κατέθεταν ψευδείς εκθέσεις ατυχήματος. H οργάνωση εκμεταλλευόταν το κυλικείο και τους αυτόματους πωλητές του νοσοκομείου.

Σύνταξη
