Ολοκληρώθηκε το κρίσιμο ραντεβού Γεραπετρίτη – Ρούμπιο: Μέση Ανατολή και Ιράν στην ατζέντα

Σχεδόν μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον αμερικανό ομόλογο του, Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, η οποία αυτή τη φορά πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Οίκο. Μία συνάντηση η οποία όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in κάθε άλλο παρά έκτακτη ήταν.

Στο τραπέζι της συνάντησης άνοιξαν όλα τα θέματα, δεδομένων και των εξαιρετικά κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Αναφορά έγινε επίσης στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσής τους.

Στρατηγικός διάλογος και διμερή

Διπλωματικές πηγές σημείωναν όσον αφορά τα διμερή θέματα ότι έγινε αναλυτική συζήτηση για τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ και συμφωνήθηκε να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες για τον 6ο Γύρο Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα εντός του 2026.

Στην ατζέντα ήταν και η ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί και ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στις παρατηρήσεις του κατά την επίδοση των διαπιστευτηρίων του έλληνα πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Στο ίδιο πλαίσιο συμφωνήθηκε η περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας. Ζητήματα στα οποία επίσης είχε επιλέξει να αναφέρει ο Τραμπ, στον Αλεξανδρίδη και φαίνεται ότι πέραν της Αθήνας απασχολούν και την Ουάσιγκτον.

Γεραπετρίτης και Ρούμπιο έδωσαν επίσης έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή

Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών στάθηκαν και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τη σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχές να υπογραμμίζεται, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές δεδομένων και των διμερών και τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με χώρες της περιοχής.

Η ελληνική πλευρά επέμεινε στην ανάγκη προστασίας των Χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να συμφωνεί για ενίσχυση της συνεργασίας σε αυτή την κατεύθυνση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε ωστόσο στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις γύρω από το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα.

Ο Γεραπετρίτης επέμεινε στη Γάζα

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν πως ο Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο αν έγινε συζήτηση για τη Διεθνή Δύναμη Σταθερότητας στη Γάζα και τι μέλλει γενέσθαι με τη συμμετοχή της Ελλάδας, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό, ακόμα και αν η επίσημη απόφαση δεν έχει ληφθεί και το πλαίσιο δεν έχει αποσαφηνιστεί η Αθήνα φέρεται να έχει ξεκινήσει τις σχετικές προετοιμασίες.

Τέλος ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε το Ρούμπιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.

Ερώτημα παραμένει τι ειπώθηκε και αν εθίγη το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, με Αθήνα και Άγκυρα να εμφανίζονται επί του παρόντος απρόθυμες να εμπλέξουν τις ΗΠΑ.

Το Ιράν και οι διευκολύνσεις

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει ενεργό ρόλο στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, και του Ιράν, δεδομένων και των «διευκολύνσεων» που παρέχονται στις αμερικανικές δυνάμεις επί ελληνικού εδάφους και οι οποίες προβλέπονται στην MDCA (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας) και έχουν μετατρέψει την Σούδα σε ορμητήριο.

Ο Γεραπετρίτης μετά το ραντεβού με το Ρούμπιο επέμεινε στις ισχυρές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, λέγοντας πως «βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία».

Την ίδια στιγμή αναφερόμενος στις ευρωατλαντικές σχέσεις είπε ότι «η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι μια δομική σχέση, η οποία αναπτύχθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι κοινή μας πεποίθηση ότι πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω στη σχέση αυτή, και παρά τα όποια προβλήματα μπορεί κατά καιρούς να εμφανίζονται, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να προωθήσουμε τις ιδέες που οικοδόμησαν τη Δύση».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών μπήκαν στο τραπέζι «η Μέση Ανατολή, το Ιράν, η Ουκρανία, η Υποσαχάρια Αφρική – όλες εκείνες οι περιοχές, στις οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται παγκόσμιοι κίνδυνοι».

Και όπως υποστήριξε «η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, με έναν στιβαρό λόγο, με έναν λόγο συνεπή. Είμαστε εκείνοι, οι οποίοι συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις και δεν τις παρακολουθούμε απλά».