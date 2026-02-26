Το ραντεβού Γεραπετρίτη – Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον – Τι θα συζητήσουν

Στην Ουάσιγκτον προκειμένου να έχει συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται από την Τετάρτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής και του Ιράν να είναι ψηλά στην ατζέντα.

Η συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα την Πέμπτη και ώρα 1μμ τοπική (8μμ ώρα Ελλάδας), ωστόσο όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές στο in δεν πρόκειται για μία έκτακτη επίσκεψη, αλλά για ένα ταξίδι που προγραμματιζόταν εδώ και καιρό.

Την επόμενη μέρα στη Γάζα θα συζητήσουν Γεραπετρίτης – Ρούμπιο

Η επόμενη μέρα της Γάζας και ο ρόλος της Ελλάδας, αναμένεται να είναι στα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη συζήτηση, με κάποιες πηγές στην Αθήνα να αναφέρουν ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης και αποστολή δυνάμεων στη Γάζα, έστω και περιορισμένων και ότι έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλονται τα χαρτιά για τη δήλωση συμμετοχής.

Επί του παρόντος πάντως η επίσημη απόφαση από την κυβέρνηση δεν έχει ληφθεί, ενώ δεν υπάρχει και το σαφές πλαίσιο της εν λόγω δύναμης.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις Γεεραπετρίτη στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη Γενεύη, όπου επανέλαβε ότι «η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική και δεν μπορούμε να παραμένουμε αδιάφοροι. Η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες σταθεροποίησης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η μόνη βιώσιμη πολιτική λύση παραμένει η λύση των δύο κρατών. Ασφάλεια για το Ισραήλ. Ένα κυρίαρχο κράτος για τους Παλαιστίνιους. Αυτή είναι η μόνη οδός».

Το Ιράν

Το Ιράν και οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα μέσω Ελλάδας, με την Κρήτη να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αμερικανικών δυνάμεων, επίσης δεν μπορεί να λείπει από το τραπέζι των συνομιλιών Γεραπετρίτη – Ρούμπιο, με το Γεραπετρίτη να αναμένεται να επαναλάβει τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, που συνδέονται με τις συμμαχίες της στην περιοχή και δη το Ισραήλ.

Στρατηγικός διάλογος και διμερή θέματα

Όσον αφορά τα διμερή θέματα Γεραπετρίτης και Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσουν τα θέματα που συνδέονται με τον στρατηγικό διάλογο, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, με επίσκεψη Ρούμπιο, με το χρόνο να αναζητείται.

Ενέργεια, υποδομές και ναυπηγεία αναμένεται επίσης να τεθούν στο επίκεντρο της συζήτηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, με τον Γεραπετρίτη να δίνει το παρών και στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον κορεατικό όμιλο Hanwha Power Systems, μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Ακόμα αναμένεται να γίνει αναφορά στο ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, που εμφανίζεται αναβαθμισμένος, στο μέτρο επιρροής που μπορεί να ασκήσει η χώρα, με την Αθήνα να συνομιλεί με όλους τους παίκτες στον Αραβικό κόσμο και να διατηρεί επαφές με όλες τις πλευρές ακόμα και όσες εμφανίζονται αντιμαχόμενες.

Στο ραντεβού θεωρείται βέβαιο ότι θα ανοίξει και το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, που αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για το σύνολο των εξελίξεων.

Τα ελληνοτουρκικά εκτός ατζέντας

Υπενθυμίζεται πως η Αθήνα δεν αναμένεται να βάλει στην Ουάσιγκτον θέμα παρέμβασης των ΗΠΑ στα ελληνοτουρκικά, με Ελλάδα και Τουρκία να δείχνουν πως σε αυτή τη φάση τουλάχιστον δεν επιθυμούν αμερικανική παρέμβαση.

Την ίδια στιγμή για τις ΗΠΑ σημαντικό είναι να συνεχιστούν τα «ήρεμα νερά», αφού σε μία τέτοια συγκυρία δεν θα ήθελαν να δουν και μία ακόμα κρίση να αναδύεται.

Η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη, η δεύτερη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ενώ έχουν προηγηθεί και άλλες επαφές, στην παρούσα φάση, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με δεδομένο ότι η περιοχή βρίσκεται σε συναγερμό και η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία χώρα με ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις και μέσω των «διευκολύνσεων» που παρέχει στις ΗΠΑ, μέσω της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας η Ελλάδα, λέει ο Γεραπετρίτης

Σε δήλωση του (ΕΡΤ) από τη Γενεύη και πριν αναχωρήσει για Ουάσιγκτον, ο Γεραπετρίτης δήλωνε «την πεποίθηση της Ελλάδας υπέρ της διεθνούς πολυμέρειας. Οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να έχουν μία ενεργό παρουσία, ιδιαιτέρως σε περιόδους πολύ μεγάλων κρίσεων που μαστίζουν τον πλανήτη: ένοπλες συρράξεις, κλιματική κρίση, όλες εκείνες οι συνθήκες οι οποίες καθιστούν τη σημερινή πραγματικότητα ζοφερή».

Σημείωνε δε ότι ότι η συνάντηση με το Ρούμπιο γίνεται «σε μια κρίσιμη συνθήκη για τη διεθνή πραγματικότητα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες, οι προσπάθειες για την ειρήνευση σε όλα τα μέτωπα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των διεθνών πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να ασκεί την ενεργό εξωτερική της πολιτική».