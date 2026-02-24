Επίσκεψη Γεραπετρίτη στις ΗΠΑ – Με ποιους θα συναντηθεί
Ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου
Επίσκεψη στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει ο έλληνας υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με αμερικανούς αξιωματούχους.
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου ενώ κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους ενώ και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.
