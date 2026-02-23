newspaper
23.02.2026
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
23 Φεβρουαρίου 2026

Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Την στήριξη της Αθήνας στην Ουκρανία, αλλά και την ανάγκη να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση με το Ιράν, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, περιλαμβάνονται η κατάσταση στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας μέσω τηλεδιάσκεψης, η κατάσταση στη Γάζα, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

Γεραπετρίτης: Στήριξη στην Ουκρανία

Στις δηλώσεις του ο κ. Γεραπετρίτης ανάφερε: «Συμπληρώνονται, αύριο, τέσσερα χρόνια από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά σαφή παραβίαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα θα δηλώσουν τη συνεχιζόμενη βούλησή τους για στήριξη της Ουκρανίας και ταυτόχρονα για στοχευμένες κυρώσεις, οι οποίες θα έχουν ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δηλώσουμε με κάθε κατηγορηματικότητα, ότι οι επιθέσεις κατά αμάχων και κατά ενεργειακών υποδομών αποτελούν σαφέστατη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δεν είναι ανεκτές».

Γεραπετρίτης για Γάζα: Θα είμαστε εκεί και για τη σταθεροποίηση της περιοχής

Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο να εισέλθουμε στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου».

Με φόντο τα δημοσιεύματα για προετοιμασίες της Ελλάδας για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα (International Stabilization Force), ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε: «Η Ελλάδα, σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή και την Παλαιστινιακή Αρχή, θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Παλαιστίνη συνιστά ένα ενιαίο σύνολο μεταξύ Δυτικής Όχθης και Γάζας και γι’ αυτό η οποιαδήποτε εποικιστική δραστηριότητα δεν θα πρέπει να αναπτύσσεται. Η Ελλάδα επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ώθηση, έτσι ώστε να έχουμε πολιτική λύση, η οποία θα επιτρέψει την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους, ταυτόχρονα με ένα ασφαλές Ισραήλ».

Για Ιράν

Σε σχέση με το Ιράν, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο, έτσι ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες πολύ μεγάλης αναταραχής στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο».

Πρόσθεσε ακόμη πως «θα έχω την ευκαιρία σήμερα να τοποθετηθώ και να ενημερώσω τους συναδέλφους μου Υπουργούς Εξωτερικών για τη βούληση της Ελλάδας να αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών σε σχέση με την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτύξει πολλές δράσεις, οι οποίες κατατείνουν στην ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει συνεπής, μετά το 2003 και την ατζέντα της Θεσσαλονίκης να δώσουμε μια νέα ώθηση, ένα νέο όραμα στους λαούς των Δυτικών Βαλκανίων και η Ελλάδα θα φροντίσει να είναι επισπεύδουσα σε αυτή την κατεύθυνση».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

