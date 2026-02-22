newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22 Φεβρουαρίου 2026

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Μέρος των εξελίξεων που κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς και αφορούν την ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν γίνεται και η Ελλάδα. Όχι με συμμετοχή ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά με την Ελλάδα να μπαίνει στο κάδρο του πολέμου, διά των «διευκολύνσεων» που παρέχει στις ΗΠΑ με βάση και την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας που η αναθεώρηση της υπεγράφη στις 5 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα, από τους τότε Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ, Νίκο Δένδια και Μάικ Πομπέο.

Η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ

Τότε η συμφωνία προέβλεπε την προσθήκη στις παρεχόμενες «διευκολύνσεις» προς τις ΗΠΑ – όρος πιο «φιλικός προς το χρήστη», που αντικατέστησε τον όρο «βάσεις» – με στόχο την αναμόρφωση του αποτυπώματος των ΗΠΑ στην περιοχή, εγκαταστάσεις μεταξύ των οποίων αυτές στην Αλεξανδρούπολη, η Αεροπορική Βάση της Λάρισας, το Στεφανοβίκειο (πριν πνιγεί από τον «Ντάνιελ») και οι εγκαταστάσεις της Σούδας, με τη σημασία τους να αναβαθμίζεται ιδιαίτερα για τους αμερικανούς, από τότε.

Η νέα επικαιροποίηση της συμφωνίας η οποία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2021 ανάμεσα στους τότε ΥΠΕΞ των δύο χωρών, Νίκο Δένδια και Άντονι Μπλίνκεν, έχει πενταετή διάρκεια και εφόσον δεν καταγγελθεί από μία από τις δύο πλευρές θα ισχύσει επ’ αόριστον, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την παρουσία των ΗΠΑ στη Σούδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εν μέσω της ελληνοτουρκικής έντασης τόσο η MDCA που είχε υπογραφεί από Δένδια και Πομπέο (στην πρώτη διοίκηση Τραμπ) όσο και η ανανέωση της από Δένδια – Μπλίνκεν (διοίκηση Μπάιντεν) είχαν μεταφραστεί ως μία συμφωνία με στόχο «την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε γεωπολιτικές προκλήσεις».

Ο ρόλος της Κρήτης

Σε αυτό το πλαίσιο η Κρήτη καλείται να διαδραματίσει το δικό της ρόλο σε αυτή την κρίσιμη φάση των εξελίξεων, βάζοντας την Ελλάδα στο κάδρο της έντασης και μάλιστα ως το γεωστρατηγικό προπύργιο της Δύσης.

Η Σούδα μετατρέπεται σε ένα πολεμικό ορμητήριο αφού τεράστιες δυνάμεις συγκεντρώνονται στο νησί, το οποίο βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή των σχεδιασμών.

Οι επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Την εμπλοκή της Ελλάδας στις εξελίξεις επιβεβαιώνουν και πληροφορίες οι οποίες φέρουν αμερικανο – ΝΑΤΟικά στελέχη να έχουν επισκεφθεί τις προηγούμενες μέρες νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων ανά την επικράτεια σε μία προσπάθεια διαπίστωσης της ετοιμότητας τους, των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν και των κλινών που διαθέτουν.

Η επίσκεψη αμερικανο – ΝΑΤΟικών αξιωματούχων δεν επιβεβαιώνεται επισήμως, ωστόσο αρμόδιες πηγές που ερωτήθηκαν σχετικά από το in σημείωναν ότι τέτοιου είδους επισκέψεις στα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων συνηθίζονται «πριν από μία μεγάλη πολυεθνική άσκηση», καθώς οι χώρες οφείλουν να προσφέρουν «υπηρεσίες φιλοξενίας».

Σε αυτή τη φάση άσκηση δεν υπάρχει, άρα οι εν λόγω επισκέψεις, εάν έγιναν, συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν και το ρόλο που καλείται να παίξει η Ελλάδα ως «σύμμαχη χώρα».

Πώς συγκρίνεται η παρούσα συγκέντρωση δυνάμεων με τη Βενεζουέλα και την επιχείρηση Midnight Hammer;

Ο εμπειρογνώμονας στρατιωτικών πληροφοριών Justin Crump δήλωσε στο BBC Verify ότι οι τρέχουσες στρατιωτικές προετοιμασίες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δείχνουν «μεγαλύτερο βάθος και βιωσιμότητα» από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν πριν από τη σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο ή την επιχείρηση αεροπορικών επιθέσεων κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Όλες περιλαμβάνουν μια ομάδα αεροπλανοφόρων και αρκετά αντιτορπιλικά που λειτουργούν ανεξάρτητα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν τα μέσα τους στη Βενεζουέλα και το Ιράν πέρυσι υπό αρκετά διαφορετικές συνθήκες.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν το Gerald R Ford στην Καραϊβική πριν από τις επιθέσεις τους στη Βενεζουέλα, ένα από τα οκτώ πολεμικά πλοία που παρακολουθήσαμε στην περιοχή εκείνη την περίοδο, αν και χρησιμοποίησαν λιγότερα αεροσκάφη, καθώς μπορούσαν εύκολα να στείλουν αεροσκάφη από τις γύρω βάσεις των ΗΠΑ στην ηπειρωτική χώρα ή από τη βάση τους στο Πουέρτο Ρίκο.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν επίσης αμφίβια πλοία επίθεσης στην Καραϊβική, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες εκτόξευσης για επιχειρήσεις ελικοπτέρων, όπως φάνηκε με τη σύλληψη του Μαδούρο. Ωστόσο, ο στρατός της Βενεζουέλας θεωρείται γενικά λιγότερο ικανός να αμυνθεί ή να ανταποδώσει τα πυρά των ΗΠΑ.

Όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν πέρυσι στην επιχείρηση Midnight Hammer, η οποία είχε ως στόχο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, επιτέθηκαν σε μια χώρα με πολύ πιο ισχυρό στρατό από τη Βενεζουέλα. Ο στρατός του Ιράν είναι ικανός να χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Η πρόσφατη ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή μοιάζει περισσότερο με αυτή που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Midnight Hammer. Οι ΗΠΑ είχαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, πέντε αντιτορπιλικά στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα και τρία πολεμικά πλοία στον Κόλπο.

Είχαν επίσης μεταφέρει μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα αεροσκάφη B2 stealth bomber που χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις Fordo, Isfahan και Natanz απογειώθηκαν από βάσεις των ΗΠΑ στο Μιζούρι.

Ο Crump, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης κινδύνων και πληροφοριών Sibylline, δήλωσε στο BBC ότι η συγκέντρωση πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ, καθώς και οι οκτώ υπάρχουσες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή, θα της επέτρεπαν να πραγματοποιήσει «αρκετά εντατικές και συνεχείς επιθέσεις» με περίπου 800 αποστολές την ημέρα, με στόχο να καταστήσει «αναποτελεσματικές» τυχόν αντιδράσεις του Ιράν.

Δεν βλέπουμε απλά μία προετοιμασία για επίθεση από τις ΗΠΑ στο Ιράν

«Αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς προετοιμασία για επίθεση, αλλά μάλλον μια ευρύτερη αποτρεπτική ανάπτυξη που μπορεί να κλιμακωθεί ή να μειωθεί», είπε. «Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερο βάθος και βιωσιμότητα από τα πακέτα δυνάμεων που οργανώθηκαν είτε για τη Βενεζουέλα είτε για το Midnight Hammer πέρυσι. Έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια εμπλοκή και να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές αντιδράσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και, φυσικά, του Ισραήλ».

Οι αμερικανικές δυνάμεις που συγκεντρώνονται στην περιοχή

Όπως επισημαίνει το BBC tο USS Gerald R Ford ενεργοποίησε το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης πλοίων (AIS) για πρώτη φορά φέτος στις 12:30 GMT την Τετάρτη. Το αεροπλανοφόρο μετέδωσε τη θέση του, ορατή στον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic, μέχρι τις 13:18 και έπλεε προς τη Μεσόγειο.

Ωστόσο, ένα μεταγωγικό αεροσκάφος που ήταν συνδεδεμένο με το αεροπλανοφόρο και προσγειώθηκε στην Ισπανία την ίδια μέρα εντοπίστηκε στις 13:00 περίπου την Πέμπτη να κατευθύνεται προς την περιοχή όπου εντοπίστηκε το αεροπλανοφόρο.

Αυτό συνέβη μετά την αναγνώριση του Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, περίπου 240 χιλιόμετρα (150 μίλια) ανοικτά των ακτών του Ομάν, σε εικόνες που είναι διαθέσιμες στο κοινό και τραβήχτηκαν το περασμένο Σάββατο από τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Sentinel-2.

Το πολεμικό πλοίο δεν είχε θεαθεί από τότε που φέρεται να εισήλθε στην περιοχή τον Ιανουάριο, αν και διέσχιζε την ανοιχτή θάλασσα, όπου η κάλυψη των δορυφόρων είναι περιορισμένη. Τα στρατιωτικά μέσα στην ξηρά είναι πιο ορατά και συχνά καταγράφονται από δορυφόρους.

Το BBC Verify έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής 12 αμερικανικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Το Abraham Lincoln, ένα αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz με πυρηνική πρόωση, μαζί με τρία αντιτορπιλικά της κλάσης Arleigh Burke, σχηματίζουν μια ομάδα αεροπλανοφόρων, καθώς και δύο αντιτορπιλικά ικανά να εκτελούν πυραυλικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς και τρία ειδικά πλοία για μάχες κοντά στην ακτή, τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος στη ναυτική βάση του Μπαχρέιν στον Κόλπο.

Δύο άλλα αντιτορπιλικά έχουν παρατηρηθεί στην ανατολική Μεσόγειο κοντά στη βάση των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας και ένα ακόμη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τα αεροσκάφη των ΗΠΑ σε βάσεις της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής

Παρακολουθούμε επίσης τις κινήσεις μεγάλου αριθμού αμερικανικών αεροσκαφών προς αεροπορικές βάσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων:

–        Μαχητικά αεροσκάφη F-35 και F-22

–        Αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-135 και KC-46 που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της μετακίνησης άλλων αεροσκαφών σε μεγάλες αποστάσεις

–        αεροσκάφη διοίκησης και επιτήρησης E-3 Sentry, σχεδιασμένα για τον συντονισμό επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας

–        βαρέα στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-17A, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατευμάτων και φορτίων

–        αεροσκάφη περιπολίας και αναγνώρισης P-8A του Πολεμικού Ναυτικού, που χρησιμοποιούνται για αντιυποβρυχιακές επιχειρήσεις μεγάλου βεληνεκούς

–        στρατηγικά μεταγωγικά αεροσκάφη C-5M, τα μεγαλύτερα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού και φορτίων

