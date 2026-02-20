To BBC Verify επαλήθευσε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σήμερα το πρωί στο X και αποτυπώνουν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ (USS Gerald R Ford) να διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ, εν μέσω φόβων για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι εικόνες – τραβηγμένες από το Γιβραλτάρ – δείχνουν το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου καθώς κατευθυνόταν ανατολικά από τον Ατλαντικό στη Μεσόγειο.

Στην πρώτη εικόνα φαίνεται το αεροπλανοφόρο με τα βουνά του Μαρόκου σε απόσταση.

Οι φωτογραφίες – που τραβήχτηκαν

