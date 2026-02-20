ΗΠΑ: Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ – Ενισχύεται η αμερικάνικη παρουσία λόγω Ιράν
Οι ΗΠΑ έστειλαν το αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ στη Μεσόγειο, εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για επίθεση στο Ιράν
To BBC Verify επαλήθευσε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σήμερα το πρωί στο X και αποτυπώνουν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ (USS Gerald R Ford) να διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ, εν μέσω φόβων για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.
Οι εικόνες – τραβηγμένες από το Γιβραλτάρ – δείχνουν το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του κόσμου καθώς κατευθυνόταν ανατολικά από τον Ατλαντικό στη Μεσόγειο.
Στην πρώτη εικόνα φαίνεται το αεροπλανοφόρο με τα βουνά του Μαρόκου σε απόσταση.
Οι φωτογραφίες – που τραβήχτηκαν
USS Ford has entered the Mediterranean on its way to Iran. @NavyLookout @UKDefJournal @WarshipsIFR pic.twitter.com/swxPhjE7pA
— David Parody 🇬🇮 (@dparody) February 20, 2026
