Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.
Μια στρατιωτική πηγή από το Ιράν ανέφερε στο πρακτορείο Fars, την απόσυρση της ομάδας που ηγείται το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από τον Περσικό Κόλπο και την μετακίνησή του στα ύδατα νότια της Υεμένης.
Η ενημερωμένη ιρανική πηγή στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Fars ότι το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν, μαζί με αρκετά αντιτορπιλικά πλοία συνοδείας και υποβρύχια, έχουν πλέον αναπτυχθεί κοντά στον Κόλπο του Άντεν και ανατολικά του νησιού Σοκότρα, στα νότια της Υεμένης. Σύμφωνα με την πηγή, το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων από το λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν.
Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του θα εξέθετε τη Δυτική Ασία σε πολύ σοβαρό κίνδυνο περιφερειακού πολέμου και θα έθετε τον κόσμο αντιμέτωπο με τιμές πετρελαίου που θα ξεπερνούσαν τα 150 δολάρια το βαρέλι.
Εν τω μεταξύ, ο υποστράτηγος Μουσαβί, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα ότι το στρατιωτικό δογματική του Ιράν έχει μετατοπιστεί σε επιθετική στάση.
Drone έστειλε τα δεδομένα που κατέγραψε με τα πλοία και το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στις αρχές του Ιράν
Ιρανικές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι ένα drone επιτήρησης και περιπολίας που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας «ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποστολή του» σε διεθνή ύδατα.
Οι πηγές ανέφεραν ότι η παρακολούθηση όλων των στρατιωτικών κινήσεων σε περιοχές που γειτνιάζουν με το Ιράν είναι η κύρια αποστολή του drone, με τα δεδομένα να αποστέλλονται και να λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από τις βάσεις εδάφους.
Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι είχε στοχεύσει ένα ιρανικό drone για να προστατεύσει το προσωπικό της, προσθέτοντας ότι «δεν είχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει ένταση» και ενήργησε αποκλειστικά για αυτοπροστασία.
