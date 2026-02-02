Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου και ο επικεφαλής της Μοσάντ θα συναντηθούν με τον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, πριν αυτός αναχωρήσει για συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν.

Το Ισραήλ ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συμβιβαστεί με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα και να «ξεχάσει» το ζήτημα των βαλλιστικών πυραύλων και των συνεργαζόμενων με το Ιράν αντιστασιακών οργανώσεων. Ο Γουίτκοφ θα συζητήσει επίσης την κατάσταση στη Γάζα και θα διασφαλίσει ότι θα εφαρμοστούν τα επόμενα βήματα της δεύτερης φάσης.

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ αύριο (Τρίτη) – αυτή τη φορά χωρίς τον Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος όμως θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αραγκτσί , αυτή την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη και ο απεσταλμένος του Τραμπ πηγαίνει να βολιδοσκοπήσει τις «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ. Ενδιάμεσα με τις συναντήσεις του σε Τελ Αβίβ και Κωνσταντινούπολη, θα επισκεφθεί επίσης το Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη για συνομιλίες με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι «κόκκινες γραμμές» του Ισραήλ στις ΗΠΑ για συμφωνία με το Ιράν

Το Ισραήλ έχει θέσει κόκκινες γραμμές στο πυρηνικό ζήτημα, όσον αφορά τον «μηδενικό εμπλουτισμό» και την απομάκρυνση του ουρανίου από το ιρανικό έδαφος, αλλά ο μεγάλος φόβος είναι ότι οι Αμερικανοί θα ικανοποιηθούν με μια συμφωνία για τα πυρηνικά χωρίς να ικανοποιήσουν τις υπόλοιπες ισραηλινές θέσεις: τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη βοήθεια του Ιράν προς τις αντιστασιακές και μη οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, αλλά και την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ θεωρεί ότι το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αποτελεί μια «υπαρξιακή απειλή» που πρέπει να αντιμετωπιστεί και αναμένει από τους Αμερικανούς να επιμείνουν στη μείωση των πυραύλων και ιδίως της εμβέλειάς τους. Εάν το Ιράν δεσμευτεί να μην αναπτύξει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, η «απειλή για το Ισραήλ θα μειωθεί» όπως σημειώνει το ΥΝΕΤ που διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Ισραηλινό στρατό.

Η εντολή που έδωσαν οι Ιρανοί στην διαπραγματευτική τους ομάδα αφορά μόνο τα πυρηνικά και το Τελ Αβίβ δεν αποδέχεται αυτή την ατζέντα. Είναι βέβαιο πως ο Γουίτκοφ θα δεχθεί πιέσεις από το Ισραήλ καθώς εναντιώνεται στις στρατιωτικές συγκρούσεις και το Ισραήλ θεωρεί ότι προωθεί «μια απομονωτική γραμμή που απομακρύνει τις ΗΠΑ από στρατιωτικές συγκρούσεις».

Το Ισραήλ αντίθετα θέλει από τις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν και μάλιστα απείλησε πως αν οι ΗΠΑ δεν επιτεθούν στο Ιράν, θα το πράξει το ίδιο. Ουσιαστικά αναγκάζοντας τις ΗΠΑ όπως και στον πόλεμο των 12 ημερών, να σπεύσουν να το διασώσουν από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, φέρνοντάς τες προ τετελεσμένων γεγονότων.

Το Ισραήλ πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις είναι προσχηματικές

Το Τελ Αβίβ πιστεύει σύμφωνα με το ΥΝΕΤ, ότι η απόφαση είναι ειλημμένη και πως ο Τραμπ προσπαθεί να νομιμοποιήσει την επίθεση στο Ιράν λέγοντας πως οι διαπραγματεύσεις δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές καθώς οι Ιρανοί είναι ανυποχώρητοι. Το συμπέρασμα συνάγεται για το Ισραήλ από την κινητοποίηση της αρμάδας των ΗΠΑ με κόστος πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις ΗΠΑ να πηγαίνουν σε διαπραγματεύσεις, διατηρώντας την στρατιωτική επιλογή.

Το πρόβλημα είναι, προφανώς, ότι ο στρατός δεν πιστεύει ότι υπάρχει μαγική λύση εδώ – μία ή δύο ενέργειες που θα ανατρέψουν την κυβέρνηση – και ότι απαιτείται μια μακρύτερη εκστρατεία. Η κλίμακα της αρμάδας που στάλθηκε εδώ και η αμερικανική αποφασιστικότητα δείχνουν ότι δεν αποθαρρύνονται από αυτό.