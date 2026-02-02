Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού, δήλωσαν σήμερα δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι αυτοί διευκρίνισαν ότι η επίσκεψη Γουίτκοφ αναμένεται να ξεκινήσει αύριο Τρίτη.

Θα πραγματοποιηθεί την ώρα που η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι οξυμένη και την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την εφαρμογή του σχεδίου της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

US President Donald Trump’s senior envoy Steve Witkoff is expected to visit Israel for meetings with Prime Minister Benjamin Netanyahu and Israel’s military chief, two senior Israeli officials said on Monday. https://t.co/hGWxqSksE5 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 2, 2026

Η Κάλας για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα σηματοδοτεί ένα «συγκεκριμένο και θετικό βήμα στο ειρηνευτικό σχέδιο», τονίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας με ανάρτησή της στο Χ.

«Για τους ασθενείς και τους τραυματίες της Γάζας, το άνοιγμα είναι σανίδα σωτηρίας. Θα επιτρέψει στις οικογένειες να επανενωθούν έπειτα από πολύ καιρό», επισημαίνει η Ύπατη Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «πρακτικά βήματα, όπως αυτό, βοηθούν στην προώθηση του σχεδίου εκεχειρίας και πρέπει να συνεχιστούν».

Ταυτόχρονα, επισημαίνει η Κάγια Κάλας, «η Γάζα εξακολουθεί να έχει επείγουσα ανάγκη βοήθειας» και η ανοικοδόμησή της θα εξαρτηθεί από την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Η ανάρτηση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ:

The opening of the Rafah crossing marks a concrete and positive step in the peace plan. The EU’s civilian mission is on the ground to monitor crossing operations and support Palestinian border guards. For Gaza’s sick and wounded, the reopening is a lifeline. It will allow… pic.twitter.com/TwyXwHHAGA — Kaja Kallas (@kajakallas) February 2, 2026

Σημειώνεται επίσης ότι η πολιτική αποστολή της ΕΕ βρίσκεται επιτόπου για να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις διέλευσης και να υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους συνοριοφύλακες.